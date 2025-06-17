Рассказы о животных и мир диких прерий: что читает писательница Мария Семёнова

В проекте «Что почитать» представители бизнеса, науки и культуры рекомендуют книги, которые произвели на них наибольшее впечатление и дали прикладные знания. Героем нового выпуска стала писательница Мария Семёнова, автор множества книг, в том числе серий «Волкодав» и «Братья». Она рассказала читателям «Рамблера» о трёх книгах, которые помогли ей сформировать творческое кредо и поддерживали её близких в сложных ситуациях.

© Андрей Бутко/CC BY-SA 3.0

«О всех созданиях — прекрасных и разумных» и «О всех созданиях — больших и малых»

Автор: Джеймс Хэрриот

Английский писатель Джеймс Хэрриот — мой любимый автор, для меня он вне конкуренции. Его настоящее имя — Джеймс Альфред Уайт. Он родился в 1916 году, получил профессию ветеринара и отправился работать в графство Йоркшир. Позже он начал писать книги о буднях ветеринара. Поскольку Уайт писал от первого лица, ему требовался псевдоним: использование собственной фамилии могло быть воспринято как самореклама, которая тогда была запрещена законом. Поэтому писатель взял псевдоним Хэрриот.

© Издательство «Азбука»

«О всех созданиях — прекрасных и разумных» и «О всех созданиях — больших и малых» — мои любимые сборники рассказов о том, как автор лечил животных в сельской местности: лошадей, собак, коров и так далее и как общался с их хозяевами. В рассказах много юмора, и, хотя их действие происходит в Туманном Альбионе, от них остаётся ощущение тепла, солнца, сердечности. Эти книги дают читателям большой заряд деятельного добра. Когда я купила один из этих сборников и принесла его домой, ещё не читая, то моя мама как раз уезжала в больницу с сердечным приступом и попросила у меня какую-нибудь книгу. Я дала ей Хэрриота. На следующий день я пришла навещать маму. Она сидела в палате и, мечтательно улыбаясь, читала эту книгу. Этот сборник потом прошёл большой путь по больницам: я давала его сослуживцам, родственникам друзей, друзьям родственников. И с этой книгой люди поправлялись.

«Двадцать тысяч лье под водой»

Автор: Жюль Верн

Я люблю всё, что написал Жюль Верн, но эту книгу выделяю особо. «Двадцать тысяч лье под водой» — одна из книг, на которых я выросла и которые меня сформировали. По сюжету французский учёный Пьер Аронакс, его слуга Консель и их спутник, гарпунер Нед Ленд, попадают на подводную лодку «Наутилус» капитана Немо. Немо, прервавший все связи с миром людей, путешествует по океанам и хочет сохранить тайну своей подводной лодки.

© Издательство «Лабиринт»

Этот роман меня потряс погружением во что-то совершенно неведомое, в фантастический мир океана. К тому же поразило, насколько интересным оказался сюжет, хотя книга была написана давно, в 1869 году. В «Двадцать тысяч лье под водой» прекрасно сочетаются познавательная составляющая, напряжённый сюжет и нравственный посыл. Все главные герои в той или иной степени борцы за свободу: например, капитан Немо помогает борющимся против колонизаторов народам. И эти три составляющие — нравственный посыл, приключения и захватывающий сюжет — сформировали моё творческое кредо.

«Оцеола, вождь семинолов»

Автор: Майн Рид

Эту книгу я прочитала лет в пять (я рано научилась читать) и благодаря ей открыла для себя удивительный мир индейцев, их борьбы с бледнолицыми захватчиками. Речь в романе идёт о периоде Второй семинольской войны — военного конфликта на территории штата Флорида в первой половине XIX века. Тогда коренные народы Америки противостояли регулярной армии США. Главный герой — белый плантатор, который, с одной стороны, должен защищать свою семью от индейцев и выполнять воинский долг, а с другой — очень привязан к своему другу юности, индейцу Оцеоле, ставшему символом борьбы за свободу коренных народов.

© Издательство «Нигма»

Мне было очень интересно описание жизни на ранчо, того, как люди охотились, что они тогда думали о жизни. И в целом роман погружал в атмосферу далёких и неизведанных дикий прерий.

В книгах Майн Рида, как и у упомянутого мной Жюля Верна, ощущается добротность написанного. Он родился в Британии, затем переехал в Америку, много путешествовал, участвовал в Мексиканской войне, был на поле боя. То есть, описывая и быт тех времён, и столкновения между индейцами и белыми в этом романе, автор прекрасно понимал, о чём он пишет, поскольку пережил это сам. И мне это очень нравится, поскольку я не люблю книги, написанные, «не вставая с дивана».

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