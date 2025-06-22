Имитация замка: какие здания появились в Петербурге при Павле I

В издательстве «Бомбора» в июне вышла книга «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров».

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В этом произведении петербургский историк Лев Лурье и эксперт в градостроительстве Мария Элькина подробно разбирают становление и развитие Северной столицы — от основания города Петром I до современных реалий. Они рассказывают об этапах правления и жизни в Санкт-Петербурге Екатерины II, которая превратила город в центр культуры, Александра II, во время царствования которого появились многие знаменитые здания, и других российских императоров, повлиявших на становление и облик Северной столицы. Авторы рассказывают об индустриализации и урбанизации в XIX веке, литературных кружках известных поэтов, современных гастропабах и многом другом.

Особое внимание в книге уделяется архитектурным стилям, которые можно встретить на улицах города, например барокко и неоклассицизму и их влиянию на городской ландшафт.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о российском императоре Павле I и зародившемся при нём романтическом стиле в архитектуре Петербурга.

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Жизнь Павла I была полна трагизма и резких драматических изменений. Счастливое детство с двоюродной бабушкой императрицей Елизаветой прервалось, когда ему исполнилось восемь лет. Тогда его отец Петр III был, судя по всему, убит, а мать, замешанная в преступлении, стала править Россией. Первая жена Павла умерла при родах. Вторая — София Вюртембергская, получившая православное имя Мария Фёдоровна, — родила Павлу десять детей, участвовала в создании его резиденций и стала первой супругой русского монарха, коронованной вместе с ним.

Отношения Павла с матерью всегда были формальными и неприязненными. Он не без основания считал, что ему грозит смертельная опасность, так как само его существование напоминало Екатерине II о незаконности её положения на престоле. Она отняла у Павла двоих старших сыновей, Александра и Константина, поселила при себе и занялась их воспитанием.

Стало очевидно, что рассчитывать на царствование Павлу не стоило. После 1783 года он фактически оказался в ссылке: жил в Гатчине и Павловске. Приезжая в Петербург, останавливался не в Зимнем дворце, а в расположенном на отшибе Каменноостровском.

В Гатчине Павел много занимался военным делом, имел потешное Гатчинское войско, включавшее артиллерию, кавалерию и даже флот, но всё это — в микроскопическом размере. Уже в то время Павел Петрович обратил внимание на чрезмерную эксплуатацию крепостных, ввел для принадлежащих ему людей сравнительно лёгкую двухдневную барщину, открыл школы для крестьян.

Павел был человеком образованным и смелым, увлекался историей, ненавидел столь развитые в екатерининское время коррупцию, дворянское чванство и излишние вольности для аристократии. Он обладал вспыльчивым характером, становился страшен в гневе.

Накануне смерти Екатерины прошел слух, что Павел будет арестован и заточен в замке Лоде в далекой Эстляндии. Совершенно очевидно, что завещание Екатерины II, согласно которому по закону следовало передать престол, было составлено в пользу её внука Александра Павловича. Однако, когда императрица неожиданно умерла, документ оказался в руках кабинет-­секретаря Александра Безбородко. Павел, загоняя лошадей, отправился в Зимний дворец. Завещание, по-видимому, полетело в камин, Павел стал императором, Безбородко — канцлером.

Все, что Павел делал, начиная с первых дней, было продиктовано чувством противоречия по отношению к матери. Он отпустил на свободу Александра Радищева и Николая Новикова. Переместил из Александро-­Невской лавры в Петропавловский собор прах своего отца Петра III и на плите в изголовье поставил новую дату погребения — 1796 год — так, словно Екатерина II прожила всю жизнь с мужем и умерла одновременно с ним. Гроб с телом Павел заставил нести Григория Орлова, человека, которого он считал непосредственным убийцей отца.

Помня о своём бедственном положении до восшествия на престол, Павел отменил петровскую систему престолонаследия по завещанию: корона снова стала переходить только по мужской линии от отца к сыну или брату.

Новый император лишил дворян многих привилегий: разрешил пороть их за ряд преступлений; запретил подавать коллективные жалобы, переходить с военной службы на гражданскую, увольняться, не прослужив хотя бы год; отменил губернские дворянские собрания.

Положение крестьян, напротив, улучшилось. Их больше нельзя было продавать без земли. Тремя днями в неделю ограничилось время работы на помещика. Казённым крестьянам разрешили записываться в купечество и мещанство. Павел терпимо относился к старообрядцам, разрешил в России

действовать иезуитам. И всё же в среднем свобод стало меньше. Цензура ужесточилась. Важнейшей стороной деятельности императора стала борьба с вольномыслием в гвардии: солдатам разрешили жаловаться на преступления командиров.

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Наряду с уже перечисленным дворянство раздражала внешняя политика Павла I — попытка помириться с Наполеоном и воевать с Англией. После того как французы заняли Мальту, Павел стал великим магистром Мальтийского католического ордена. На российском гербе появилось изображение мальтийского креста. Аристократы видели в этом предательство национальных интересов.

Заговоры против Павла затевались с самого начала его царствования. Во главе последнего стояли петербургский генерал‐губернатор Пётр Пален и старший брат фаворита Екатерины II Платона Зубова Николай. Заговорщики двумя колоннами вошли в Михайловский замок. Разводные мосты над рвом вокруг резиденции императора были опущены офицерами лейб-гвардии Семёновского полка, шефом которого состоял будущий император Александр I. Император прятался от убийц за каминным экраном. Неизвестно, хотели ли заговорщики убить монарха или заставить его отречься от престола. Однако Павел быстро оправился от испуга и начал орать на заговорщиков и наступать на них.

Будущие убийцы оторопели и начали пятиться из спальни. Между тем генерал Бенигсон по прозвищу Черепаха не зашёл в спальню, а поднял канделябр и стал разглядывать портреты, висевшие в приёмной. Когда Бенигсон почувствовал, что заговор вот-вот сорвётся, он вошёл в спальню и ударил императора подсвечником по голове. Началась безобразная свалка, в которой Павла, по существу, забили до смерти.

Для русской знати смерть Павла стала торжеством. Она позволила ей вернуться к тому образу жизни, который она вела при Екатерине: кутежи, дуэли, вольные разговоры. Общее настроение от перехода престола к Александру I выразил Гавриил Державин: «Умолк

рёв Норда сиповатый, // Закрылся грозный, страшный взгляд».

Архитектурные вкусы Павла I иногда высмеивают и считают отражением его своеобразного характера. Строительство Михайловского замка, стилизованного под средневековые сооружения, видится иногда капризом боящегося за свою жизнь тирана. Справедливости ради надо сказать, что, какова бы ни была мотивация императора, он прекрасно поспевал за европейской модой.

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Михайловский замок

В конце XVIII века в искусстве проявилось течение, которое называется романтизмом. Художники и архитекторы обратились не к рациональной стороне человеческой натуры, а к мечтательной и чувственной. Творец теперь воспринимался не как полезный член общества, а как никем не понятый одиночка, часто — путешественник или несчастный влюблённый.

В качестве альтернативы подражанию классическим постройкам возник интерес ко всему необычному, в первую очередь — средневековому. Идеал романтика — не в правильных формах, а в таинственном образе, например одиноко стоящей зловещей крепости. Древность стала цениться

не за мудрость вековых традиций, а за непознанность. В таком увлечении, несомненно, слышится что-то детское, даже наивное, но русский император Павел I совершенно не был здесь белой вороной.

Ещё при Екатерине II архитектор Юрий Фельтен построил Чесменский путевой дворец и Чесменскую церковь, подражая европейским готическим памятникам. Павел, гроссмейстер Мальтийского ордена, обожал имитации

рыцарских замков. Именно так выглядят сравнительно небольшие Приоратский дворец в Гатчине и Мариенталь (он же Бип) в Павловске.

Первый построен по проекту Николая Львова в 1797–1799 годах. Проект Мариенталя ещё до смерти Екатерины делал Винченцо Бренна, ставший любимым архитектором Павла. Он же чуть позже взялся за самое известное из затеянных императором начинаний — Михайловский замок напротив Летнего сада.

Это здание не похоже ни на одно другое в центре столицы, и дело тут даже не в особенностях стиля, а в типологии. Просторное сооружение с башнями, окруженное рвом, — нечто среднее между дворцом и крепостью. Смысл последнего заключался в обеспечении безопасности, первых — в показной роскоши. То и другое важно не только с точки зрения непосредственных функций, но и внешнего вида, в одном случае угрожающего, в другом — величественно-­праздничного. Винченцо Бренна попробовал это совместить. В результате получилась не до конца убедительная имитация замка. Башни и ров посреди светской столицы выглядят скорее как сказочный элемент, чем как настоящая защита от врага.

Архитектура времён Павла I, несмотря на предполагавшуюся романтическую брутальность, привлекает тем, что как будто переносит внутрь мультфильма о рыцарях и прекрасных дамах. Впрочем, повторимся: в желании Павла создавать ни на что не похожие пейзажи личной прихоти было не больше, чем следования трендам того времени. Их он, судя по всему, прекрасно понимал.

Незадолго до смерти Павел успел заказать Андрею Воронихину проект Казанского собора. Император просил взять за образец знаменитый собор Святого Петра в Риме с колоннадой перед ним. Таким образом, именно Павел положил начало строительству в Петербурге грандиозных архитектурных ансамблей, которые стали в конце концов визитной карточкой времён правления его сына Александра I.

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