«Видел то, чего не было»: что помогло Стиву Джобсу изобрести домашний компьютер

В издательстве «Бомбора» в июне вышла книга американского предпринимателя Майкла Хайятта — «Шестое чувство лидера».

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Майкл Хайятт — генеральный директор и основатель коучинговой компании Michael Hyatt & Company, видеоблогер и автор нескольких книг о саморазвитии и построении успешного бизнеса, среди которых «Жизнь в Расфокусе», «Твой лучший год», «Платформа. Как стать знаменитым в интернете». В своей новой книге он разбирает секреты успеха крупнейших корпораций страны, за которыми стоят лидеры, обладающие одним из самых важных качеств в бизнесе — «шестым чувством», то есть умением предугадывать события и потребности общества.

Хайятт приводит примеры и объясняет, почему, например Kodak, Nokia и Motorola потеряли популярность, в то время как Apple и Microsoft процветают и зарабатывают миллиарды долларов. Также он даёт советы, как вывести фирму на новый уровень, когда кажется, что всё потеряно, научиться рисковать и перестать бояться будущего.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, почему создатель Kodak Джордж Истман потерпел крах, а Стив Джобс смог добиться небывалого успеха.

© «Бомбора»

Хотя никто не способен предсказать грядущие события, видение может многое прояснить и подготовить компанию к тому, что ждёт за горизонтом. Одна из лучших известных мне историй, иллюстрирующих эту мысль, произошла на рубеже XX века.

В конце XIX века, когда Джордж Истмен начал производить фотоаппараты, фотографии были редкостью. Пользоваться громоздким оборудованием и опасными химикатами могли исключительно профессионалы. В результате обычный человек мог сфотографироваться всего один или два раза за всю свою жизнь. Истмен стремился упростить фотосъёмку, «сделать фотоаппарат таким же удобным, как карандаш».

В 1900 году Истмен и его компания Kodak представили Brownie — простую фотокамеру с предустановленной плёнкой под слоганом «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем всё остальное». За год американцы раскупили более 250 000 экземпляров. Буквально за одну ночь камера Истмена изменила возможности мира запечатлевать и увековечивать жизнь. Так появился Kodak Moment.

В течение следующих 90 лет компания Kodak доминировала на рынке фотографии, доля её пленки составляла 90%. Основатель Kodak вдохновлялся инновациями, ориентированными на потребителя. Но спустя некоторое время компания стала проявлять самодовольство и даже враждебность по отношению к данной концепции. И это яркий пример ошибки, в конечном итоге разрушившей компанию.

В 1975 году, задолго до того, как эта технология попала в поле зрения конкурентов, Стивен Сассон, инженер-электрик Kodak, изобрёл первую цифровую камеру. К сожалению, руководство Kodak не смогло — или не захотело — представить себе будущее без фотоплёнки. В их представлении о будущем не было места иной прибыльной бизнес-модели, кроме существующих. «Это была бесплёночная фотосъёмка, — вспоминал Сассон. — Реакция руководства была такой: “Мило, но никому об этом не рассказывайте”».

Когда вице-президент Дон Стриклэнд посоветовал перейти на цифровые технологии, руководство компании отвергло его предложение. «Мы разработали первую в мире цифровую камеру, и Kodak могла бы выпустить её на рынок в 1992 году, — сказал Стриклэнд. — Мы не могли получить разрешение на запуск или продажу этого продукта из-за боязни каннибализации киноплёнки». Вместо того чтобы произвести революцию в своей отрасли и следовать видению своего основателя, то есть сделать фотографию удобной для широких масс, Kodak подавила инновацию в собственной организации. В результате компания оказалась не готова к надвигающейся волне прогресса. К тому времени, когда компания Kodak наконец внедрила технологию, которую сама же и разработала, будущее уже прошло мимо неё. И, я уверен, вы знаете много подобных примеров.

«Нет ни одной причины, по которой кто-то захотел бы иметь компьютер в своём доме» — так в 1977 году сказал Кен Олсен, основатель Digital Equipment Corporation. В отличие от него, основатель Apple Стив Джобс предвидел иное: «Наиболее убедительной причиной для большинства людей купить компьютер для дома будет подключение его к общенациональной коммуникационной сети». И Джобс заявил это за четыре года до изобретения всемирной паутины.

Вывод Джобса не был неизбежным. Единственно верным было только одно утверждение: предугадать результат маловероятно. Но, будучи лидером, ориентированным на перспективу, Джобс смог представить себе такую возможность, а затем и реализовать её. В результате рынок домашних компьютеров стал благодатной почвой для будущего роста Apple. Олсена поглотило настоящее, и из-за отсутствия у него дальновидности DEC не готовилась к такому повороту — теперь скажите, когда вы в последний раз слышали название DEC?

Я часто вспоминаю слова жены Джобса, Лорен Пауэлл, сказанные на его похоронах в 2011 году: «Достаточно сложно разглядеть то, что уже есть, устранить многие препятствия, мешающие чётко рассмотреть реальность, но дар Стива был ещё более великим: он ясно видел то, чего не было, то, что могло бы быть и что должно было там быть... Он представил себе то, чего не хватало в реальности, и решил исправить это».

Джобс понимал, что вычислительные мощности предназначены в первую очередь для крупных корпораций и малого бизнеса. Но он чувствовал, что реальности чего-то не хватает. Поэтому, вместо того чтобы просто подражать действиям IBM, Hewlett-Packard, Compaq и Commodore в сфере малого бизнеса, Джобс смотрел дальше. Он понял, что «компьютеры будут необходимы в большинстве домов», и решил создать «домашний компьютер». Именно этого не хватало реальности.

Он повторил успех, представив революционный iPhone с сенсорным экраном в то время, когда в моде были устройства Palm и BlackBerry с громоздкими клавишами. Теперь вернемся к Kodak.

По статистике, в 2017 году более миллиарда владельцев смартфонов, обеспечивающих максимальное удобство фотосъёмки, сделали около 1,2 триллиона цифровых фотографий. Публикуем ли мы фотографию танцующего кота или запечатлеваем яркие эмоциональные моменты, такие как свадьба, рождение ребенка или спортивный триумф, — сегодня за две минуты мы делаем больше снимков, чем за первые 100 лет с момента появления фотографии.

Учёный в области вычислительных систем Алан Кей известен тем, что сказал: «Лучший способ предсказать будущее — это изобрести его». Видение — первый шаг к достижению этой цели. Без него лидеры не будут готовы к тому, что произойдёт дальше. Благодаря iPhone Стива Джобса, а также новаторам и подражателям, которые пошли по его стопам, идея Джорджа Истмена продолжает воплощаться в жизнь. Тем временем дверь будущего закрылась для Kodak.

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