«Устроить кастинг»: психолог рассказала, как проверить, готов ли партнёр к отношениям

В издательстве «Бомбора» в июне вышла книга по психологии отношений «Кинцуги любви. Как склеить разбитое сердце и создать счастливые отношения».

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Психолог Светлана Патрушева в своей книге отвечает на самые распространённые вопросы женщин, у которых не получается построить отношения: «Почему я одинока?», «Почему постоянно выбираю не тех?», «Где мой суженый?» и прочее. Патрушева объясняет, что дело вовсе не в невезении, а во внутренних настройках. И чтобы выстроить гармоничные отношения, необходимо в корне поменять сценарий любви, который мы сами для себя заранее пишем.

Психолог приводит примеры из собственной практики, объясняет, как пережить тяжёлое расставание, научиться не зацикливаться на неудачных отношениях, вырастить в себе способность любить без ожиданий и, главное, перестать перекладывать на людей свои идеальные сценарии.

С разрешения издательства, «Рамблер» публикует отрывок о том, как наши ожидания от партнёров часто мешают нам видеть реальную картину и как проверить, готов ли молодой человек к отношениям.

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Дело в том, что каждый хочет определиться в ролях и отношениях с самого начала, с первой встречи. Так безопаснее, понятнее. В голове уже готовы правила и инструкция по применению для каждой роли.

Смотрит один человек на другого человека и задает себе мучительный вопрос:

«Кто я теперь? Подруга, любовник, друг, тот, кого завтра забудут, а может, почти жена? Сколько будет детей и выходных? Сколько придётся работать, если она не захочет? Я его девушка или единственная?»

Мужчины меньше терзаются сомнениями и поисками своего места в паре. Женщина либо нравится, либо нет. Меня всегда удивляла их способность ждать меньшего. Но если перед нами невротик, который не знает, чего хочет, то пол не играет роли.

Как это происходит?

Встретились два человека. И кажется просто: человек человеку — человек. Но нет, сразу нужно пристроить нового знакомого в свою картину мира. А потом так трудно отпускать пристроенное! Хотя видишь впервые, невротическое ожидание дорисовывает белого коня и корону в придачу. А если уже всё в мечтах определилось? Маленький домик с колоннами, трое детей, шампанское в Испании за её счет, или регулярный оргазмарий по выходным, любовь и взаимопонимание, чтобы гладили и мысли читали, — всё придумано! Проблемы решены.

А тут, бац! Испании нет совсем, а секса хочется раз в неделю, и то, если на работе уже не занимался им с начальством в одностороннем порядке. Простите меня, пуритане, никаких намёков, просто всем известная метафора про то, что люди устают на работе.

Нет! Нет!!! Не может быть, что всё складывается иначе! Уже пристроено, придумано, мой человек найден, все ходы записаны, какого черта он брыкается? То ли в Испанию не хочет, то ли еще что.

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Ожидания

Самое странное, что человек-то и ни при чём, он ни про какую Испанию и не думал, он просто сказал, что ты симпатичная, и один раз решил угостить ужином. Сейчас говорю не о договоренностях, не о ситуации, когда вы друг друга хорошо знаете, а о начале знакомства с другим человеком. Есть ожидания от себя и от жизни.

Об человека нужно их реализовать. Например, я буду красивая, счастливая и довольная жизнью, если у нас будет трое детей, он подарит ту самую шубу и жить будем у моря. Но на самом деле не факт, и для счастья, может, надо выспаться, поменять работу и снять каблуки.

В итоге завела кота, машину, мужа, ребёнка, квартиру. Теперь можно ставить галочку: должна быть счастлива и успешна. Потом еще где-то должно быть заведенное: хобби, личный бренд, карьера и творчество. И секс по выходным и пятницам, и стройность, и та самая далекая Испания.

А если этого всего нет — не оправдала ожиданий. И часы в голове тикают, тикают. Где счастье-то?!

Никто из ожидающих не может поверить, что вот это и есть его жизнь, то, что доступно прямо сейчас. Кажется, что вот чуть-чуть — и начнутся чудеса. Что всё-таки встретится тот единственный, и что это был не Васька с портвейном в девятом классе. Нет, единственных должно быть хотя бы двое.

Или, ну не может быть, что и после сорока лет живёшь с мамой. Или продавцом в магазине керамической плитки работаешь. Ожидания были другие: свой бизнес, блистательная карьера режиссёра, модные вечеринки и выставки картин, чёртов дом у моря и рояль в гостиной. Бизнес так и не открылся. Отношения сложились неидеальные. Вообще, к тридцати уже кажется, что открывалку для бизнесов и прикуриватель для холодных отношений пора выкинуть. Так люди и умирают — ожидая, что вот для них уготована совсем другая, волшебная участь. Ожидая, что на самом деле всё иначе!

Вот только это кончится: дети вырастут, придёт отпуск, лето, выйду замуж, перееду в другой город, сменю работу, открою бизнес, перестану есть на ночь, напишу книгу, пройду тренинг, встречу человека — и ап! Стану, наконец, счастливым и добьюсь чего-нибудь.

Спящие красавицы

Невероятное количество женщин остаются в роли спящей красавицы в ожидании раскрытия женственности, когда встретят того самого. В суровой реальности оказывается, что переожидали. Перезрели. Постарели. Уже и не надо этих ваших принцев. Они, в общем, тоже уже не те.

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Эта привычка прошита в культурном коде и воспитании. Например, если вам в детстве запрещали таскать мандарины с новогоднего стола и подкрепляли ожидание позитивным всплеском эмоций, то подобный сценарий может закрепиться. На примере: сладкое после супа, сначала уроки — потом награда. Мы ждём награды за наше ожидание, терпение бессознательно.

Ну а что, шансы есть, конечно. Но в итоге результат не радует, слишком многое пришлось отложить, слишком долго терпеть. Жизнь — это не только Новый год. И самое главное, ничего особо не меняется после того, как ты наконец дождался. Первого января чудо напоминает о себе грязным снегом от петард и очередными сказками-фильмами про ожидание чуда.

Живи сейчас

Я к чему всё это? Не для того, чтобы опечалить или открыть что-то новое.

Живи сейчас — давно распиаренная тема, но это психологически трудно. Нам нужно иметь цель и действовать, чтобы чувствовать свою силу, чувствовать себя в безопасности, развиваться. Но это не ожидание внешних изменений без собственного участия.

Ожидание будущего — не цель и намерение. Не стоит сожалеть и пытаться изменить прошлое, не стоит строить больших надежд на будущее, пассивно ожидать его или бояться. Нам нужны действия и ясные критерии цели. Иначе любого бомжа воображение превратит в принца с потенциалом. Потом выкручиваться, устраивать королевскую жизнь, убеждая себя, что он не пахнет! То есть тебе нужно хотеть и мечтать, и даже очень хотеть, и всё для этого делать. Но если не получится, стоит иметь план Б. Всегда понимать, чем интересным занять себя прямо сейчас, если мечта не исполняется мгновенно. Что-то вроде того.

А теперь давай поговорим про ожидания от другого человека на первых свиданиях. Если ты не всегда можешь прогнозировать свои собственные реакции и желания, то человек рядом и вовсе космос. Иногда он жёлтый карлик, иногда чёрная дыра, а иногда сверхновая — и всё это в одном человеке! Это здорово — меняться, быть разным, это наша адаптивность и гибкость. Не зря так популярны типирование, матрицы личности, гороскопы. Мозгу нужно хоть как-то каталогизировать человека и найти ему применение. Нам нужно понимать, чего ожидать от Скорпиона и Девы, например. Сразу скажу, от Стрельца бессмысленно ожидать предсказуемости, мы внезапные персонажи, хоть и целеустремленные, и вообще не похожи на популярное описание. Как и все остальные люди.

Но скажи честно, ты сам себя знаешь? Можешь предсказать свою реакцию на неожиданности? Когда ты захочешь секса и сколько он будет длиться? Раз в неделю по расписанию он будет не с душой, а с душком. Потом надоест, но надо же соответствовать ожиданиям. Правда, сексологи утверждают, что расписание для секса — это хорошо. Но я говорю об обязательном ожидании и жёстком расписании, без учета своего физического и эмоционального состояния.

На примере этой физиологии можно поразмышлять и о других потребностях. Вот ты знаешь, чего захочешь на ужин 25-го февраля? Я, например, каждый раз выбираю снова. Есть, конечно, проверенные блюда и позы в сексе, но всё может поменяться.

Какая альтернатива?

Смириться с возможностью того, что ожидания не реализуются в точности. Им надо помогать реализоваться. Лучше составить список того, чего хочется, и что реально можно сделать. Определить критерии для возлюбленного и проверить свои ожидания, не придумывая лишнего, страшного или прекрасного. Живые люди гораздо интереснее чудовищ в нашем воображении.

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Возьмем, к примеру, игру на скрипке: не стоит думать, что как только найдешь ту самую, единственную — мелодия польётся сама. С чего бы такой потребительский подход сработал? Играешь ты. Тебе надо, ты и люби. А скрипка, если не сломана, обязательно зазвучит, если захотеть и научиться играть. Важно получать радость и удовольствие.

Ценный навык — уметь получать удовольствие от любой коммуникации. Иногда дальше первого свидания и не идёт, но это не значит, что нельзя наслаждаться каждой минутой за ужином.

Если человек понравился, не думай о том, что он тебе должен. Не пристраивай его в свой спектакль, не жди поступков и слов. Может, твой, может, не твой, может, ещё не решил, может, вы друг другу даны для урока, может, поговорить, может, для любви. Знаю, что долгое одиночество и невротическая потребность в тепле заставляют определять всех живых мужчин в списки кандидатов с низкими критериями входа.

Может, вспомним сказочное правило выдачи царевны замуж? Испытания для жениха. Кастинг. Проверка в полевых условиях. Попроси помощи, отправляйся в пробный поход в горы, приготовь вместе обед или революцию, прежде чем планировать с ним троих детей и совместный бюджет.

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