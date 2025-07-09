«Уязвимый ребёнок»: психологи объяснили, почему некоторые люди не могут сами принимать решения

В издательстве «Альпина Паблишер» в июле выходит книга по психологии «Прощай, негатив! Как избавиться от разрушительных паттернов поведения».

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Часто в разных жизненных ситуациях люди ведут себя по одному и тому же сценарию, причём негативному: обижаются на малейшую критику или переживают из-за неприятия их идей другими людьми. По мнению практикующих психотерапевтов из Европы Гитты Джейкоб, Ханни ван Гендерен и Лауры Зибауэр, такие реакции связаны с негативным опытом в детстве, из-за чего включается так называемая схема-режим в осознанном возрасте.

В своей книге авторы описывают разные негативные режимы, которые держат человека в определённых рамках и не дают избавиться от тревоги и навязчивых мыслей. Специалистки приводят примеры из собственной практики и делятся наиболее эффективными методами для преодоления устоявшихся в нашем сознании схем. Эти советы помогут читателю понять и осознать, какие паттерны мешают двигаться вперёд, выяснить их происхождение, узнать, как они формировались на протяжении жизни и почему так устойчивы.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о режиме «Уязвимый ребёнок» и его основных характеристиках. Этот режим заставляет людей чувствовать себя одинокими и ненужными, недооценёнными и неспособными принимать решения.

© «Альпина Паблишер»

Режим «Уязвимый ребёнок»

Режим «Уязвимый ребёнок» сопровождается всеми видами грусти или тревоги. Большинство людей могут легко назвать чувство, которое беспокоит их больше всего; распространены и смешанные чувства.

Представленные ниже примеры показывают, на что следует обращать внимание в первую очередь, если вы хотите выявить свой режим «Уязвимый ребёнок», а также помогают понять, в каких ситуациях этот режим обычно активируется. Следует иметь в виду, что наши примеры не претендуют на полноту. Ваш детский режим может быть связан с другими эмоциями.

Ощущение своей ненужности и нестабильности. Если вы страдаете от сильного ощущения своей ненужности, вам часто будет казаться, что вас все бросили или вот-вот бросят. Вы можете чувствовать себя одиноким даже в окружении близких и друзей. Люди, страдающие от сильного чувства одиночества или ощущения, что их все бросили, в детстве или юности нередко пережили чей-то уход. Может быть, отец или мать ушли из семьи, умер кто-то, к кому человек был привязан, или ребёнок жил в нескольких приёмных семьях, которые от него отказались.

Типичный пример. Софии 34 года, она учительница в средней школе. Эта женщина страдает от приступов тревоги и ощущения диссоциации и отчуждения от своего тела. Проблема возникает, когда ей приходится возвращаться домой после того, как она провела время со своей семьёй там, где выросла. В таких ситуациях София чувствует себя одинокой и брошенной, хотя там, где она сейчас живёт, у нее есть друзья. Она говорит психотерапевту, что не ощущает близости с другими людьми и что все отношения представляются ей поверхностными. При обсуждении этих вопросов на Софию внезапно нападает грусть, ей кажется, что никто никогда не останется с ней надолго. Как полагает психотерапевт, это связано с тем, что в детстве София пережила две потери: родная мать умерла, когда девочке было два года, а любимая ею мачеха внезапно скончалась от инсульта, когда Софии было 16 лет.

Социальная изоляция. Некоторым людям не хватает ощущения принадлежности к сообществу. Они чувствуют себя изолированными, словно отрезанными от остального мира. Нередко источником такого чувства является опыт исключения из социальной группы — ​например, из-за частых переездов или принадлежности к нетрадиционной религиозной общине, практикующей множество ограничений. Травмой может послужить и то, что ребёнка отвергают родители или братья и сёстры.

Во взрослой жизни режим «Уязвимый ребёнок» могут активировать самые незначительные социальные сигналы, такие как порядок рассадки на званом обеде.

Типичный пример. Когда Меган была маленькой, её семья часто переезжала. В любом коллективе Меган была «новенькой», не ощущала принадлежности к вечно меняющимся группам сверстников и чувствовала себя исключённой. Сегодня она учится в университете, где обрела добрых друзей. Но когда сокурсники Меган строят планы без явного её участия, она мгновенно начинает чувствовать себя чужой, хотя на самом деле это не так.

Недоверчивость и ощущение, что с вами плохо обращаются. Недоверчивость сопровождается постоянным ощущением угрозы. Вы всегда внимательны к признакам угрозы и подозрительно относитесь к окружающим. Люди, страдающие от недоверчивости, всегда настороже: ​они считают, что таким образом смогут избежать вреда со стороны окружающих. Как и в случае с вышеописанными эмоциями, причина недоверчивости чаще всего кроется в негативных детских переживаниях.

Женщина, подвергшаяся в детском возрасте сексуальному насилию, может впасть в состояние паники от одного звука ключа, вставляемого в замочную скважину. Другой пример: человек, над которым сверстники издевались по дороге в школу, во взрослом возрасте терпеть не может, когда кто-то идёт вслед за ним.

Типичный пример. Астрид очень боится темноты. Она всегда спит с включённым светом. Когда мужа нет дома, Астрид обычно ночует у подруги. Как только она слышит на улице шум, источник которого не может определить, её тело каменеет, она начинает паниковать. Любая промелькнувшая за окном тень вызывает у неё волнение и ощущение беспомощности. В детстве Астрид страдала от отца, отличавшегося буйным нравом. Тот поколачивал девочку и её братьев и сестёр без всякого повода, лишь потому, что был чем-то расстроен. Мать не могла защитить детей — ​муж поднимал руку и на неё.

Ощущение своей неполноценности и стыд. Ещё одной доминирующей эмоцией, испытываемой в режиме «Уязвимый ребёнок», может выступать стыд. Нередко чувство своей неполноценности и отношение к себе как к плохому, ни к чему не способному или никому не нужному взаимосвязаны.

Человек считает, что недостоин любви, внимания, уважения окружающих, и стыдится себя. Люди, испытывающие такие чувства, в детском или подростковом возрасте нередко страдали от обесценивания или унижения.

Типичный пример. Когда Дэниел учился в старших классах, у учителя было несколько любимчиков. Дэниел не входил в их число. В период полового созревания он был очень неуверенным в себе, потому что рос очень быстро, часто чувствовал себя неловко и вёл себя неуклюже. Учитель не раз насмехался над мальчиком, когда тот спотыкался или допускал другую оплошность. Одноклассники при этом смеялись, а Дэниел страдал от унижения. Прошло 20 лет, он стал успешным ИТ-консультантом. Однажды на деловой встрече он случайно налетел на флипчарт (доска для записей), и коллеги засмеялись. Дэниел тут же ощутил растущее чувство стыда и беспомощности и сбежал в туалет, где ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться.

Эмоциональная депривация. Люди, страдающие эмоциональной депривацией, обычно считают, что у них было «в целом нормальное» детство. Но почему-то всё равно не возникло ощущения, что о них действительно заботились, что их любили. Им не хватало ощущения безопасности, близости и привязанности.

Став взрослыми, эти люди необязательно жалуются на постоянно одолевающие их отрицательные эмоции. Однако на самом деле они ничего не забыли и до сих пор испытывают болезненное ощущение, что безразличны всем окружающим.

Типичный пример. Стивену 38 лет, он продавец, любит свою работу, работает хорошо, и начальство им довольно. Он счастлив в браке, у него есть друзья. Тем не менее Стивен не может избавиться от ощущения, что рядом с ним никогда никого нет, что его никто не любит. Он изо всех сил старается получить доказательства чьей-то привязанности — ​и на работе, и в личной жизни. Хотя многие хорошо относятся к Стивену и говорят ему об этом, он вряд ли чувствует их привязанность. Стивен говорит, что его детство было «нормальным». Но родители всегда были очень заняты, их часто не было дома. Мальчик видел, что отцу и матери трудно уделять много времени детям, так как у них много других забот.

Ощущение зависимости и неспособность принимать самостоятельные решения. Когда человек чувствует себя неспособным что-либо делать самостоятельно и не смеет принимать решения, он ведёт себя как зависимый ребёнок. Для ребёнка зависеть от родителей при принятии важных решений — ​таких, например, как выбор школы, — ​это нормально.

Но если родители не научили ребёнка выбирать самостоятельно — ​пусть даже его выбор отличается от родительского — ​он может остаться зависимым от других людей. Человек может даже не знать, чего он хочет. Став взрослым, он продолжает считать, что ответственность за его жизнь несут родители или партнёр.

Типичный пример. До 24 лет Марджори жила с родителями, потом вышла замуж за Боба. Он работает на условиях полной занятости, а она занимается домом. Раньше девушка работала в магазине, принадлежащем её родителям, и до сих пор не решается поискать другую работу. Она живёт недалеко от родителей, навещает их каждый день и вечно просит у них или у Боба советов. Марджори спрашивает мать, что ей съесть, как украсить свой дом и даже как одеваться. Принятие всех прочих решений она предоставляет Бобу.

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