Кувырок через нож: кто и как оборачивался в оборотня в славянских поверьях

В издательстве АСТ в июле выходит книга о древних славянских сказаниях — «Мифы русского народа. Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели».

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Елена Левкиевская — этнолингвист, фольклорист, специалист по славянской традиционной культуре и мифологии. Много лет она изучала славянские сказания, мифы и легенды, при помощи которых народы Древней Руси объясняли для себя мир вокруг. Они верили в приносящих мир и карающих богов, охраняющих жилище домовых, ведьм и колдунов, способных менять обличье. Приносили им жертвы, почитали и боялись.

В своей книге Левкиевская рассказывает о десятках различных существ — от верховного бога Перуна и богини смерти Мары до мирных духов-покровителей дома и сельского хозяйства. Автор описывает представления наших предков о загробном мире. В произведении автор также приводит выдержки из мифов разных славянских народов, а ещё говорит о приметах и суевериях, которые до сих пор сохранились в некоторых русских деревнях.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о волколаках — людях-оборотнях.

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Волколак (волкодлак, вовкулак) — это человек-оборотень, с помощью колдовства превращающийся сам или превращённый другими на определённый срок в волка, но сохраняющий разум. Любое оборотничество — это не что иное, как перемещение из человеческого мира в иной, нечеловеческий.

Представления об оборотнях очень древние. В «Слове о полку Игореве» упоминается князь-оборотень Всеслав, который по ночам оборачивался волком и успевал в таком виде достичь Тьмутаракани, «великому Хорсу волком путь перебегая». В древнерусском памятнике 1282 года говорится о волкодлаке, который гонит облака и изъедает луну.

Славянское слово волко(д)лак не имеет однозначного толкования. По наиболее распространённой версии, оно является сложением двух слов: старославянского «волк» и сербского «длака» — «шерсть, шкура». Волколак чаще всего выглядит как обычный волк, и только некоторые особенности выдают в нём оборотня. По русским поверьям, у волколака суставы на задних ногах повернуты вперед, как у человека, а не назад, как у волка. Белорусы считают, что у оборотня — человеческая тень. В момент превращения руки волколака обрастают шерстью и становятся звериными лапами, он встаёт на четвереньки, а вместо человеческого голоса издает волчий вой.

В волколаков оборачиваются ведьмы и колдуны, чтобы причинять зло людям. Это можно сделать несколькими способами. Один из них — перекувыркнуться через несколько (чаще всего два, три или девять) ножей, воткнутых в землю остриём вверх. Чтобы снова принять человеческий облик, колдун должен перекувыркнуться через эти же ножи, но в обратном порядке. Если же за время его отсутствия кто-нибудь заберёт ножи, то колдун так и останется в волчьей шкуре.

Возвращались два брата с поля домой. «А что, Грицко, очень ли ты боишься волков?» — спрашивает старший брат младшего. «Не знаю, я их сроду не видел», — отвечает брат. «А вот сейчас увидишь». Зашёл он за могилу, находившуюся около дороги, вынул из кармана два ножа, воткнул их в землю и перекувырнулся между ними через голову. Не успел Грицко и рта раскрыть, как из-за могилы показался большущий волк. Испугался Грицко, бросился за могилу, где скрылся его брат, но вместо брата нашёл только два ножа, воткнутые в землю. Выдернул он ножи и бегом пустился домой, потому что за ним бежал волк, жалобно воя. Люди часто стали встречать около села странного волка — тощего, со слезящимися глазами. Раз ночью страшный лай собак разбудил Грицка. Вышел он из хаты, видит — сидит в углу хлева волк, а на него собаки бросаются. Вслед за сыном вышел и отец, который быстро сообразил, что это за волк. Подошёл к нему, схватил за шиворот и сильно встряхнул. Шкура на волке треснула, и из неё вылез его старший сын. Когда уже все сидели за столом, мать спросила его: «Сыночек, что же ты ел, когда волколаком был?» — «Облизывал на деревьях те места, за которые люди брались руками, только этим и жил».

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Превратиться в волка колдун мог и другими способами: кувырканием через плетень или перекрёсток, через осиновый пень, пролезанием через хомут или перешагиванием через положенный под порогом пояс ведьмы. Или так: человек должен раздеться донага или заменить свою одежду ветхой, рваной в знак приобщения к иному миру. Колдун, превратившись в волка, может нападать даже на своих близких.

На Украине часто рассказывают былички о муже-волколаке, который в урочный час превращается в волка и нападает на свою жену.

Жили муж и жена. Хорошо жили, только муж временами исчезал, ничего не говоря своей жене. Поехали они однажды сгребать сено. Вот работали, работали. Наступил полдень. Муж и говорит жене: «Я должен отлучиться ненадолго. А ты залезай на копну и возьми в руки кнут. Если на тебя вдруг нападет волк, бей его этим кнутом». Сказал муж и ушёл в ближайшую рощу, а жена залезла на копну, взяла в руки кнут и стала ждать мужа. Прошло несколько минут, вдруг из рощи, где только что скрылся её муж, выбежал волк и набросился на женщину. Она его бьёт кнутом, а он схватил её за платье зубами и тянет с копны. Еле-еле она отбилась. Убежал волк назад в рощу. Посмотрела женщина — а у неё кусок подола вырван.

Через какое-то время возвратился её муж. Она ему стала рассказывать, как на неё волк нападал, как она от него кнутом отбивалась и как он вырвал у неё кусок платья. Муж ничего не сказал, догребли они сено, погрузили на телегу и поехали домой. А вечером, за ужином, муж начал ей что-то смешное рассказывать и рассмеялся, она посмотрела — а у него между зубов застрял кусочек от её платья. Тогда она и поняла, кто был этим волком.

Человек может стать волколаком и не по своей воле, а по злому умыслу колдуна, который насылает ворожбу по ветру или выливает под ноги человеку отвар из липового лыка или наводит порчу другим способом.

Представления о том, чем занимаются и как ведут себя волколаки, двойственны. По одним поверьям, человек, насильно обращённый в волколака, испытывает страх и отчаяние, он не нападает ни на людей, ни на скот и опасен только для того, кто обратил его в волколака. По другим представлениям, волколаки поступают в услужение к волкам и обязаны по их приказанию нападать на скот, а добычу приносить своим хозяевам. Волколак не может есть сырое мясо, он пытается его жарить на углях, оставшихся от пастушьих костров. Он вынужден питаться кореньями, лесными ягодами, красть хлеб у пастухов и жнецов.

Часто верят, что колдун способен со зла превратить в волков целую свадьбу с женихом, невестой и гостями. Для этого он берёт столько ремней, сколько в свадьбе участвует человек, нашёптывает на них заговор и опоясывает ремнями участников свадьбы или же кладёт наговоренный пояс под порог, через который переступают молодые и их родственники. Переступившие через такой пояс тотчас превращаются в волков и остаются в волчьем обличье до тех пор, пока этот пояс не истлеет. Свадьба, обращённая волками, так и бегает по полям и лесам, пока не найдётся знахарь, который поймёт, что это оборотни, и с помощью заговоров спасёт их. Узнать свадьбу, обращённую в волков, можно по тому, что у сватов поверх шкуры остаются повязанные белые и красные рушники, у невесты — ленты, а у жениха — букетик цветов. Вот как об этом говорит донское предание.

В одной из донских станиц проживал богатый казак, и была у него красавица-дочь Маша. Влюбился в Машу безобразный сын ведьмы и стал свататься за неё. Старый казак выгнал ведьму, пришедшую сватать своего сына. «Постой же, старый хрыч, не видать тебе твоей Машки замужем!» — напоследок сказала ведьма. Через несколько недель Маша была просватана за сына сотника. Всё шло благополучно. Но когда молодые стояли под венцом, кто-то заметил старую ведьму, она копошилась на перекрёстке. По окончании венчания сказали об этом дружке, но он не обратил внимания.

Как только свадебный поезд въехал на перекрёсток, молодые внезапно превратились в волков и убежали в лес, а на перекрёстке оказался нож, воткнутый в землю остриём вверх. Затужил старый казак и послал за сыном. Приехал молодой казак, узнал, что случилось, засел ночью около изгороди, подкараулил ведьму и схватил её за волосы. «Дай слово, что не убьёшь меня, если я скажу тебе способ превратить их снова в людей», — сказала ведьма.

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Молодой казак обещал. Тогда ведьма подала ему клок своих волос: «Заряди ружьё этими волосами, найди свою сестру и зятя и выстрели в них. Как грохнет выстрел, они снова станут людьми». Молодой казак всё так и сделал, и молодые снова превратились в людей. А станичники сожгли ведьму в её собственном доме.

В волколака колдун может превратить собственного сына.

Вот раньше такие колдуны были, например, на сына своего рассердится и сделает его волколаком. И будет этот сын как собака. Сделал один колдун своего сына волколаком на шесть лет. А бывает, что на три или на год. И ходил он по свету. У него на шее была красная лента, поэтому и не трогал его никто. А когда вышли эти года, он снова стал человеком.

Иногда считается, что способность к оборотничеству предопределена судьбой. На Украине, например, верили, что волколаками становятся люди, зачатые под Пасху или рождённые женщиной от связи с волком; на Русском Севере — те, кого прокляли родители, а белорусы полагали, что в волколаков превращаются преступники. Волколаком может обернуться тот, кто родился в «злую» минуту, а также дети родителей, нарушивших ритуальные запреты: работавших в праздник или зачавших ребёнка в день, когда супружеские отношения запрещены. Такой человек, помимо своей воли, в определённые моменты (чаще всего по ночам) превращается в волка и нападает на людей. В Полесье об этом рассказывают так.

Вот если жена переспит с мужем в ночь перед великим праздником, то дитя волколаком рождается. Такие волки уже в лесу не живут, они путаются по селу. Но если кто назовет такого волка по имени, то он снова превращается в человека. В праздник Зачатья св. Анны работать нельзя. Вот в одной семье работали в этот праздник. У них сын родился. А сын превратился в волка. Днём он — как человек, всё делает, работает, а ночью никто не знает, где он. Отец решил проследить, пошёл за ним следом, а он пришёл на поле, свистнул, и волки собрались. И он пошёл с волками. Утром домой приходит. Отец ему говорит: «Что же ты такое делаешь, ведь мать плачет!» А он потому такой, что мать работала в праздник св. Анны.

Мне бабушка рассказывала. У одного деда был сын. Он женился. Вот его жена стала замечать, что он ночью выходит из хаты и пропадает до самого утра, а с утра до вечера может ничего не есть. Она рассказала своему отцу. А он, когда стемнело, начал следить за ним. Вот он пошёл в огород, и её отец пошёл за ним. Три раза перекувырнулся в двенадцать часов и стал волколаком, здоровым, как телёнок. Потом стал звать других волков и пошёл с ними. И её отец за ними. Пришли к лесу. А в это время там ехало три подводы. Две они пропустили, а людей на третьей подводе разорвали, коней и людей съели. И тогда он снова пошёл домой. Три раза перекувыркнулся и снова стал человеком.

Утром её отец стал расспрашивать его. Он объяснил, что превращается в волка, потому что он родился в такой день, когда родившийся ребёнок становится волколаком. Отец спросил, почему они две подводы пропустили, а на третью напали. Волколак ответил, что люди на первых двух подводах перекрестились, а волколаки креста боятся. А на третьей человек ехал, мешки с пшеницей вёз на мельницу молоть. Дома он пьяный был, а жена ему и сказала: «Чтоб ты поехал, и чтобы черти тебя смололи, чтобы я тебя больше не видела и не слышала». На нём креста не было — вот мы его и разорвали. Рассказал он всё и пошёл из дому. Где он делся, никто не знает.

Расколдовать волколака — значит разорвать символические путы, удерживающие его в зверином состоянии. Для этого нужно, например, сорвать с его шеи цветную ленту. Или же поступить так, как советует украинское поверье. Как увидишь стаю волков с белыми рушниками через плечо, бери икону, восковую свечку, хлеб и иди навстречу, а подойдя поближе, постели рушник, поставь икону, засвети свечку и положи хлеб, а перед рушником воткни нож и скажи: «Просим вас до хлеба-соли и до святой иконы. Отверни тебя Господи и очисти тебе тело святыми молитвами». Тогда дружка подойдёт к ножу, перекувырнется через него, а за ним и все остальные. И они снова станут людьми.

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