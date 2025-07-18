Болит голова и сердце: к чему приводят вспышки гнева и как от них избавиться

В издательстве «Альпина Паблишер» в июле вышла книга по управлению гневом — «Взрывной характер: Как помешать гневу контролировать вашу жизнь».

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Часто в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые провоцируют вспышки гнева. Начальник постоянно задерживает на работе, родители дают советы, как правильно жить, а вторая половинка не уделяет должного внимания. В итоге человек злится и вымещает гнев на других.

Тренер по личностному развитию и инструктор по медиации Триш Робертс в своей книге разбирает природу гнева и основные связанные с ним триггеры. Она обращается к детскому опыту, который часто становится отправной точкой порождения гнева. Приводит примеры из жизни своих подопечных, которые научились справляться с негативными эмоциями, преобразовывая их во вдохновляющие действия. В книге указаны техники, которые помогут справиться со злостью раз и навсегда.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как в разных ситуациях можно справляться с гневом и преобразовывать его, например, в покой.

© «Альпина Паблишер

Разве не вредно давить в себе гнев? Разве его не нужно выпускать наружу? Я вот свой гнев не подавляю! Это же не очень полезно! Такие замечания по поводу гнева я слышу чаще всего.

Может быть, вы тоже так рассуждаете? Дело в том, что большинство людей не видит разницы между умением избавляться от гнева и способностью его подавлять. По-настоящему свободными мы становимся тогда, когда то, что раньше злило, попросту перестаёт нас задевать. Это не значит, что мы в одночасье становимся бесчувственной тряпкой, о которую всем можно вытирать ноги. Это значит, что мы учимся признавать свой гнев и быстро, но с достоинством преобразовывать его либо в конструктивные действия, либо во внутренний покой — и тогда он почти или даже полностью исчезает из нашей жизни.

Звучит как фантастика? Нет, как реальность — ​стоит лишь немного потрудиться и быть к себе внимательнее. Прежде чем мы поговорим о том, каким прекрасным может быть мир без гнева, я хочу объяснить, почему так важно признавать свой гнев и работать с ним, а не подавлять его.

По данным Национальных институтов здравоохранения, и выражение, и подавление гнева могут негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе. Если задуматься, в этом есть смысл. Наверняка вы легко вспомните случай, когда в порыве ярости что-то сломали, накричали на собеседника или даже с кем-то подрались. Или, может быть, вы пытались сдержать гнев, но в итоге заработали головную боль и ломоту в теле (и хорошо еще, если не защемило сердце).

Возможно, вам советовали выплеснуть гнев — ​побить подушку или боксёрскую грушу. Возможно, вы пытались снять напряжение интенсивными физическими нагрузками. Конечно, такая телесная разрядка может ненадолго отвлечь от гнева, но стоит вам перестать колотить подушку, закончить спарринг или перейти с бега на шаг — ​и вы обнаружите, что непроработанные эмоции никуда не делись. Вы сами (как и ваши эмоции) можете немного устать, но после нескольких дней отдыха проблема вернётся. В чём же дело? Вы так и не научились справляться с тем, что изначально вызвало ваш гнев.

Вместо того чтобы давать гневу выход или загонять его внутрь, научитесь преобразовывать, переосмысливать его — ​это путь к ясности, покою и действию.

Преобразование против подавления: как это работает

Давайте ещё раз посмотрим на типичные ситуации, которые могут нас расстраивать, и разберём, какую роль в них играет подавление гнева.

1. Отношения с другими

Сандра С. выросла в состоятельной семье из пригорода Нью-Йорка и была младшим ребёнком. Она годами ходила к психотерапевту, пытаясь разобраться в себе и в своей семейной роли. Сандра затаила обиду на родителей: ей казалось, что они слишком ограничивали её свободу, от чего она чувствовала себя как в клетке и постоянно испытывала неуверенность в себе. Родители, вечно занятые своими делами, почти не уделяли ей внимания, перепоручив воспитание строгой няне.

Когда Сандра выросла, родители нередко использовали деньги как рычаг давления: то угрожали, что перестанут финансировать её вечеринки и путешествия, то отказывались помогать с оплатой учёбы или первым взносом на квартиру. А ведь она уже привыкла к хорошей жизни!

Хотя Сандра понимала, что ей повезло (такой образ жизни был нетипичен для её окружения), постоянное давление и необходимость соответствовать родительским стандартам делали её несчастной, и в душе у неё кипел гнев.

Пока Сандра не начала посещать психотерапевта, друзья частенько её подначивали дать волю возмущению и высказать родителям всё, что она о них думает. Иногда её гнев проявлялся в язвительных замечаниях, мелких пассивно-агрессивных выпадах и даже откровенном саботаже: Сандра портила мамины личные вещи или подделывала записи в её ежедневнике.

Сколько бы она ни ходила в горные походы, сколько бы она ни бегала по утрам, ей не удавалось справиться с гневом и разочарованием. Путь к исцелению наметился только после того, как Сандра начала воспринимать родителей как сложных, неидеальных людей, во многом похожих на неё саму.

Она узнала, что её мать выросла с деспотичным и жестоким отцом, который изводил всю семью, и выскочила замуж совсем юной, в 19 лет. Отец Сандры был иммигрантом и вырос в нищете. Размышляя о судьбах родителей и пытаясь мысленно поставить себя на их место, Сандра начала испытывать к ним сочувствие. Она поняла, что мать и отец не просто постаревшие версии её самой: нет, у неё сейчас куда больше возможностей! А родители жили в другое время, в другом мире, в совершенно иной системе образования и культуры…

Чем лучше Сандра узнавала и понимала своих родителей, тем сильнее уважала их за всё, что им пришлось преодолеть и вынести, чтобы подарить ей лучшую жизнь. Конечно, у них были свои недостатки, но, подключив воображение, развив в себе сострадание и переосмыслив своё отношение, Сандра обрела душевный покой — ​а ведь раньше он казался ей недостижимым.

2. Вождение

Вайолет К. выросла на карибском острове Санта-Крус, где было не принято, чтобы женщины водили машину. Эмигрировав в США, она поселилась в Нью-Йорке и, как многие ньюйоркцы, не удосужилась получить права: общественный транспорт вполне её устраивал.

Впервые Вайолет села за руль после 50 лет — ​ей предложили работу няни

в Нью-Джерси, в семье с неплохим достатком. На дорогах она сталкивалась с грубостью и агрессией других водителей. Те сигналили, подрезали, показывали неприличные жесты. Вайолет знала, что водит не так уверенно, как другие, но старалась как могла — ​как и любой новичок

в её возрасте: непросто быть начинающим водителем, когда ты уже не девочка.

Чаще всего она смущалась и глотала обиду молча, но порой в приступе ярости резко крутила руль, била по тормозам, сигналила. Несколько раз она едва не устроила аварию и потом всегда испытывала жгучий стыд. И лишь когда Вайолет оценила ситуацию здраво, она признала, что ей нужна помощь, чтобы стать хорошим водителем.

Она обсудила это с работодателями, и те охотно оплатили ей курс вождения: нужно же было дотянуть её навыки до стандартов Нью-Джерси.

Вместо того чтобы и дальше злиться на других водителей, Вайолет включила воображение: представила, как она может выглядеть со стороны, и поняла, что её вождение оставляет желать лучшего.

Хотя лишних денег у неё не было, она подошла к вопросу творчески и поделилась своей идеей с работодателями, а те не стали жадничать. Вайолет переосмыслила свой гнев, предприняла конструктивные шаги и изменила ситуацию.

3. Общество

В старших классах Кевин Л. был добрым и чутким молодым человеком. Он рисовал, обожал научную фантастику и комиксы, а друзья любили его за милую «гиковатость». Но после того как его первые школьные отношения закончились болезненным разрывом, Кевин забросил рисование и комиксы, променяв их на пиво, вечеринки и случайный

секс.

Фильмы и сериалы, ролики блогеров, на которые он подсел, да и разговоры с друзьями и родными — ​всё это убеждало его, что быть мужчиной — ​значит искать приключений, пить и менять партнерш как можно чаще. Чуткости там не было места, доверию к женщинам — ​тем более.

К 30 годам Кевин вдруг захотел семью и детей, но по-прежнему боялся открыться: вдруг его снова оставят одного и с разбитым сердцем? В конце концов он женился. Кевин был уверен, что любит жену, но часто разговаривал с ней свысока, позволяя себе уничижительные замечания: «Да все знают, что мужики водят лучше баб» или «Правь бабы страной, им пришлось бы брать отгулы каждый месяц». Он критиковал кулинарные и хозяйственные таланты жены, хотя она тоже работала всю неделю. Он не видел ничего плохого в том, чтобы в её присутствии отпускать сексистские шуточки.

И только когда жена не выдержала и потащила его к семейному психологу, Кевин понял, что так и не оправился от подростковой травмы и не разобрался с гневом из-за того разрыва. А общество только подпитывало его боль, внушая ему, что гнев, чёрствость и алкоголь — ​доказательство, что он не слабак. Благодаря психотерапии Кевин смог исцелить своё разбитое сердце и переосмыслить отношение к первой любви — ​да и к женщинам в целом.

И он принялся анализировать, какие образы и идеи годами транслировали ему медиа. Кевин понял, что многие блогеры, на которых он подписался, попросту ловили его на кликбейтную удочку, разжигая его негативные эмоции и ничуть не помогая ему расти и развиваться. Он наконец выкроил время, чтобы разобраться в себе, осознать пагубность навязанных социумом установок и проложить путь к состраданию — ​по отношению и к жене, и к себе самому.

Да, Кевин потерял нескольких приятелей-собутыльников, зато обрёл полные любви отношения с женой и вернулся к увлечению фантастикой и комиксами, которые обожал подростком. Махнув рукой на чувства, он едва не потерял всё, что имел, но стоило ему вспомнить, каким он был до того, как усвоил все эти токсичные послания социума, — и к нему вернулся вкус к жизни.

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