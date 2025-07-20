Мозг и гормоны: почему СДВГ у мужчин и женщин проявляется по-разному

В издательстве «Бомбора» в июле вышла книга о людях с СДВГ — «Я не ленивый, глупый или сумасшедший: спасательный круг самопомощи для взрослых с СДВГ».

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и связанный с ним синдром дефицита внимания (СДВ) — это психологические заболевания, которые требуют комплексного лечения. Чаще диагнозы ставят детям, но страдают от синдромов и взрослые. При этом у разных людей симптомы могут выражаться по-разному — некоторые постоянно двигаются, не могут сосредоточиться на конкретных задачах, другие — витают в облаках, им тяжело даются учёба и работа, а есть те, кто всё схватывает на лету, но постоянно испытывает неуверенность в собственных силах.

В своей книге исследователи-психотерапевты Кейт Келли и Пегги Рамундо, у которых также диагностировали синдром СДВГ, подробно описывают, что чувствуют люди с этим заболеванием. Они приводят научные исследования, посвящённые темам СДВГ и СДВ, а также примеры из жизни разных людей с синдромами. Кроме того, автор даёт рекомендации, как можно справиться с некоторыми симптомами и начать вести нормальную жизнь.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как по-разному может проявляться СДВ у мужчин и женщин и почему так происходит.

© «Бомбора»

СДВ бывает разной степени выраженности. Есть скачущие по дому гиперактивные люди, есть люди, никогда не активизирующиеся, а есть множество промежуточных типов по уровню активности. Некоторые из нас, прикладывая почти нечеловеческие усилия, большую часть времени вкалывают не покладая рук. Другие — отвлекающиеся бабочки, которые не могут сосредоточиться на чём-то одном, чтобы организовать свою жизнь. Если добавить сюда различные стили обучения, личностные особенности и другие человеческие различия, то разнообразие окажется бесконечным.

Одно из самых значимых различий в проявлении СДВ связано с полом. В истории изучения синдрома внимание уделялось почти исключительно мужчинам. Это объяснялось тем, что у женщин и девочек, как правило, наблюдается более скрытая, сложно обнаруживаемая форма расстройства. Только недавно исследователи начали изучать, как проявляется СДВ у девочек и женщин. Раньше считалось, что мужчин с этим синдромом в девять раз больше, чем женщин. Теперь есть исследования, указывающие на то, что соотношение может быть примерно два к одному.

В нашей книге не хватит места, чтобы подробно рассмотреть тему пола и СДВ, поэтому мы отсылаем вас к прекрасным книгам Сари Солден, Патриции О. Куинн и Кэтлин Дж. Нужно для получения более подробной информации по этой теме. Вот некоторые факты.

Мозговая сексуальность и гормоны

Мы привлекли ваше внимание? На самом деле речь идёт не о мозге и сексуальной активности, а о том, что мужской и женский мозг отличаются. Конечно, вы знали об этом. Без сомнения, вы читали или слушали новости о новейших исследованиях мозга. Теперь мы знаем, что даже сексуальные предпочтения могут быть связаны с различиями в размерах участков мозга. Нам известно, что существуют мозговые различия при СДВ.

В 1990 году Алан Заметкин выяснил, что мозг людей с СДВ функционирует иначе, чем мозг людей без этого синдрома. Лобные доли не так активны (это можно определить по метаболизму глюкозы на ПЭТ-сканировании), когда человек с СДВ выполняет задание, требующее концентрации внимания. С тех пор был проведён ряд исследований, изучающих различные части мозга людей с СДВ.

Ещё два примера различий в мозге людей с синдромом: 1) соотношение размера полушарий мозга (правое и левое полушария одинакового размера или разного) и 2) размер базальных ганглиев. Обе эти характеристики мозга также отличаются у мужчин и женщин. Хотя исследования гендерных вопросов в контексте СДВ только начинаются, уже ясно, что существуют биологические факторы, которые способствуют тому, что синдром по-разному проявляется у каждого пола.

Гормоны. Итак, сначала мы изучили анатомию, теперь настало время для мини-лекции по физиологии. Гормоны оказывают огромное влияние как на форму, так и на функции человеческого тела. Тестостерон, мужской гормон, влияет как на развитие мозга, так и на поведение. Во время развития мозга тестостерон воздействует на полушария мозга, создавая различия между ними. У мужчин серое вещество на правой стороне мозга толще, чем на левой. Мы все знаем о самом неприятном влиянии тестостерона на поведение — агрессии.

Что касается женских гормонов, то здесь самым ценным игроком является эстроген. В отличие от влияния тестостерона, эстроген снижает агрессивное поведение, импульсивность и враждебность. Ну, вы догадались, если ещё не знали: мужчины с синдромом дефицита внимания обычно более агрессивны. Они также более импульсивны и невнимательны.

Значит ли это, что женщинам с СДВ легче, чем мужчинам с СДВ? Если их симптомы менее выражены, значит, синдром не такая уж большая проблема, верно? Конечно, всё не так просто. У женщин есть определённые особенности и проблемы, которые могут усилить влияние их симптомов. В следующих разделах мы рассмотрим, как более неочевидная женская форма СДВ может создать столько же проблем, как и мужская. Важно добавить, что есть много мужчин и женщин, которые не вписываются в общую картину, характерную для их пола. Есть мягкие, спокойные, но невнимательные мужчины, а есть гиперактивные женщины. Каждый человек с СДВ уникален.

Скрипучее колесо получает смазку

Самая очевидная проблема для женщин с СДВ заключается в том, что распознать синдром сложнее, когда его проявления менее очевидны. Милая маленькая девочка в конце класса никого не беспокоит. Никто не замечает, что она не очень следит за тем, что говорит учитель. Девочка погрузилась в дневные грёзы или мысленно играет с птицами за окном.

Мальчик напротив неё ведёт себя совсем по-другому. Он шумный, легко раздражается и всегда попадает под горячую руку за то, что встаёт со своего места, чтобы поднять шум. Да, у него много неприятностей, но он также получает помощь в виде диагноза и лечения.

В школе девочку не особо замечают, ставят средние оценки. Она растёт с мыслью, что просто не очень умна. А может быть, она относится к другому типу девочек с СДВ, очень умных и мотивированных на то, чтобы нравиться другим. Ей удается получать хорошие оценки, но ценой больших усилий. Она отнимает много времени у сна и игр, выкраивая долгие часы, необходимые для того, чтобы не отставать от одноклассников и одноклассниц. Ведь они выполняют работу в два раза быстрее. Эта девочка тоже чувствует себя неудачницей... Наверное, она глупая, раз у неё уходит столько времени на выполнение заданий.

Маленькие девочки с СДВ, которых не признают и не лечат, вырастают в женщин, которые никогда не чувствуют себя «достаточно хорошими», что бы они ни делали. Борьба с собой без поиска причин наносит огромный урон их уверенности в себе и самооценке.

Самооценка. Исследования показывают, что у женщин с СДВ больше проблем с самооценкой, чем у мужчин с СДВ. Почему так происходит? Ниже приведён список возможных (или вероятных) причин:

1. Один из ответов, как мы только что упомянули, заключается в том, что женщины с СДВ реже проходят диагностику и лечение.

2. Мужчин с раннего возраста поощряют концентрироваться на сильных сторонах, в то время как от женщин ожидают универсальности. Мы знаем, что при СДВ важно сосредоточиться на сильных сторонах и уделять меньше времени слабым.

3. Существует менее терпимое отношение к мужчинам с СДВ — «мужик должен быть мужиком».

4. Отношения — разменная монета для женщин. От женщин ожидают, что они будут экспертами в социальной сфере. Влияние СДВ на навыки взаимоотношений огромно... И дамы принимают это близко к сердцу гораздо чаще, чем мужчины.

5. Лгут ли мужчины в этих анкетах? Ну, «лгут» — это слишком сильное слово. Мужчины не так склонны признаваться в проблемах, даже самим себе. Мы знаем, что женщины гораздо чаще обращаются к психотерапевту, чем мужчины.

6. Матери более критичны к своим дочерям с СДВ, чем к сыновьям. Насколько нам известно, никто ещё не опубликовал исследование о причинах, но мы догадываемся, что это связано с эффектом зеркального отражения. Поведение сына или дочери с СДВ — это зеркало, в котором отражаетесь вы сами. А своим поведением вы не очень-то гордитесь.

7. Девочки с СДВ испытывают больше неприятия со стороны сверстников, чем мальчики без него. Это может быть результатом более высоких ожиданий, предъявляемых к женщинам в социальной сфере.

8. Импульсивное рискованное поведение менее приемлемо для девочек.

Мы подробнее остановимся на этом в следующем разделе.