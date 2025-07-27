Змеиное царство: что раньше находилось на месте Казанского кремля

В издательстве «КоЛибри» в июле вышла книга о верованиях татарского народа — «От Алыпа до шурале. Таинственные персонажи татарской мифологии».

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У каждого народа существует множество мифов и легенд, которые люди создавали для объяснения происходящих в жизни событий. Фольклорист, доктор филологических наук Лейла Давлетшина в своей книге рассказывает о персонажах татарской мифологии. Среди них существа, которые покровительствуют дому и семье, — Йорт иясе, Занки бабай, Айша-Фатима. А также злые духи, делающие различные гадости, — Албасты, Бичура, Джен и многие другие существа.

Также в книге писательница объясняет, какую роль у татар играют обыденные для нас всех предметы, например ворота, дверь, окно, хлеб и даже волосы и ногти. Давлетшина приводит примеры ритуалов, которые проводят представители народа, чтобы заговорить от болезни или привлечь суженого.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о злых огнедышащих драконах Аждахе и Зиланте (последний, по легенде, сегодня изображён на гербе города) и о том, какую роль они сыграли в становлении Казани.

© «КоЛибри», Алсу Тимергалина

Аждаха (аждаhа) — это огнедышащий многоголовый дракон, живущий на отдалённых горных вершинах и островах посреди океана. Его яростный хвост, источающий пламя, и широкие крылья приводят в трепет каждого, кто его видит. Он может быть как мужского, так и женского пола.

Образ Аждахи появился в эпоху зороастризма (VII–VI вв. до нашей эры) и распространился в мифологии иранских и тюркских народов. Зороастризм — это религия, которая возникла в северо-восточном Иране и распространилась в древности и Средневековье на территории современного Ирана, Афганистана, Центральной Азии и Азербайджана. Её основным концептом является кардинальное противопоставление фигуры верховного божества Ахурамазды и пантеона древних индо-иранских божеств, а также дуалистическое противопоставление светлого и тёмного начал мироздания.

Откуда же появляется Аждаха? По мифологическим представлениям татар, змей, проживший 100 лет, накапливает необыкновенную мощь и становится всё более опасным, превращаясь в ужасающее существо, которое и называют Аждаха. Его сила и зловещая репутация стали предметом многочисленных народных легенд, которые передаются из поколения в поколение.

Согласно древним легендам, каждое лето, когда силы Аждахи достигают наивысшего уровня, его появление предвещает катастрофы и бедствия для целых селений. Люди рассказывают, что он похищает молодых девушек, насылая ужас и разрушения. Противостоять этому гиганту могут лишь самые могущественные герои — батыры (храбрые воины, силачи в фольклоре и быту тюркоязычных народов), которые, сражаясь с ним, используют свою нечеловеческую силу и ловкость. Обычным же людям остаётся только одно: держаться как можно дальше от логова, ведь его острые зубы и хвост представляют смертельную опасность.

Однажды, давным-давно, в одной деревне произошла трагическая история. Был жаркий летний день, и сельчане трудились в поле, занимаясь привычными работами. На высоком горном хребте неподалеку пастух пас свое стадо овец и, поддавшись знойной дремоте, уснул. Внезапно его разбудил гул, который доносился из-под земли. Всё вокруг резко потемнело, и казалось, будто сама земля застонала, содрогаясь. Ветер, который пронёсся сквозь горы, свистел так громко, словно он явился из самой преисподней.

Гул усиливался, и пастух, вскочив от страха, увидел, как гора перед ним раскололась, выпуская наружу огромное и страшное существо. Это был не кто иной, как Аждаха, которому были чужды жалость и милосердие. С громоподобным рёвом, наполнив воздух ужасом, Аждаха начал поглощать людей, которые трудились в поле.

В это время на небе появилось тёмное облако и, словно подчиняясь воле небес, стало поднимать чудовище в свои грозные недра. Однако удержать столь могущественного змея оказалось нелегко: он извивался и, хлестая своим длинным хвостом, раскалывал горы вокруг. Тогда на помощь подоспело второе облако — светлое, словно посланное защитить землю от его разрушительной ярости. Два облака, казалось, боролись друг с другом за Аждаху, и наконец, поддавшись мощи этих небесных сил, змей унёсся прочь на далекий остров и исчез, вернув спокойствие окрестным землям.

Ещё одна легенда об Аждахе гласит, что когда-то давным-давно хан решил перенести город Казань к подножию Змеиной горы. Двое старейшин и юный сын хана отправились осмотреть новое место для строительства города. Им приглянулись эти земли, но близость змей, обитавших на Змеиной горе, делала строительство невозможным. Хан решил очистить окрестности от змей, но на улице была зима, и змеи спрятались в недрах горы. Воспользовавшись тем, что змеи были глубоко, жители собрали огромное количество соломы и дров у подножия горы и сложили их в высокие кучи.

С наступлением весны змеи начали выбираться из своих убежищ, и батыр верхом на своём скакуне поджёг кучи соломы и дров. Яркое пламя охватило всю округу, и большая часть змей сгорела в этом страшном огне. Но один из них, двуглавый Аждаха, выжил и, окрыленный злобой, бросился на батыра, спасаясь от огня. Стараясь защитить себя, батыр устремился прочь от горящего поля, но Аждаха не отставал. Погоня продолжалась на многие версты, пока наконец у края глубокого оврага батыр не потерял свои силы и его лошадь не споткнулась.

Тогда настигнутый чудовищем батыр пал, но не сдался: он успел нанести змею несколько мощных ударов своим ядовитым копьём. От полученной смертельной раны Аждаха погиб, и земля была наконец очищена. Так на освобождённом месте основали новую Казань.

Память о змеином прошлом этих мест сохранилась и в других преданиях. На гербе современной Казани изображён Зилант — драконоподобное существо, в котором многие узнают того самого Аждаху или его сородича. Во многих легендах и преданиях татар рассказывается о так называемой Старой Казани (Иски-Казань) — одном из городов Казанского ханства. Иски-Казань считается предшественницей современной Казани. Однако, по историческим данным, Иски-Казань (XIII–XVI века) представляла собой средневековый город на реке Казанке, дата основания которого не имеет никакого отношения ко времени возникновения современной Казани, являющейся столицей Республики Татарстан.

Казань, которую мы все знаем сейчас, возникла в конце X — начале XI века как укреплённый центр волжских булгар. Официальной датой основания современной Казани считается 1005 год. Как и в предыдущей легенде, в тексте о Зиланте повествуется об основании Казани. Согласно сюжету холм, где сейчас стоит Казанский кремль, когда-то был змеиным царством, а Зилант — их повелителем. Когда люди решили занять эти земли, хан приказал выжечь змеиные гнёзда. Большинство пресмыкающихся погибло, но Зилант спасся и укрылся на горе у реки Казанки. Позже это место назвали Зилантовой горой, а в 1560 году здесь основали Зилантов монастырь.

Разгневанный дракон долго мстил людям. Некоторые верят, что он до сих пор обитает в озере Кабан, охраняя сокровища последней казанской царицы Сююмбики. Но не все легенды рисуют Зиланта злобным. В некоторых из них он защищает город от врагов и помогает жителям. Возможно, со временем ярость древнего змея утихла, превратив его из врага в покровителя. Сегодня образ крылатого дракона стал частью городской культуры. Его можно увидеть не только на гербе, но и в скульптурах, сувенирах и даже в названиях спортивных команд.

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