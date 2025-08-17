Жить в удовольствие: как учения древнегреческого философа помогут нам сегодня

В издательстве «Альпина Паблишер» в августе вышла книга-руководство по восстановлению душевного равновесия — «Философия как лекарство от уныния, тревоги и чувства внутренней пустоты».

Несмотря на все блага цивилизации, современный человек часто чувствует себя разбитым, опустошённым, в нём просыпаются тревога и недовольство собственной жизнью. По мнению испанского философа, писателя и эссеиста Хосе-Карлоса Руиса, это происходит из-за бешеного ритма жизни. Человеку приходится обрабатывать огромные объёмы информации, будь то социальные сети или СМИ. Кроме того, современные люди стали больше работать, чтобы удовлетворить свои растущие потребности. В результате они разучились наслаждаться жизнью и получать удовольствие от простых вещей.

В своей книге Руис обращается к опыту философов древности, теории которых, по его мнению, могут помочь современному человеку обрести душевный покой и достичь желаемого счастья. Аристотель, например, считал, что удовольствие является частью добродетели и, только совершая благие поступки, человек может чувствовать себя счастливым. А Ницше полагал, что жизнь — это непрерывная борьба и что человек должен стремиться к самоопределению и творческому выражению, даже отвергая традиционные мораль и нравственность.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как философия древнегреческого мыслителя Эпикура поможет «перезагрузиться» современному человеку.

Эпикур утверждал, что избегание страданий приносит удовольствие. Просто и понятно. По его мнению, больше всего удовольствий приносят душевный покой, безмятежность духа и размеренная жизнь. Он считал, что существует шкала удовольствий, выстроенная наподобие иерархии.

Его философию легче понять, если знать, что на протяжении долгого времени он был прикован к постели и страдал от приступов боли (нечто подобное позже случится с Ницше), поскольку обладал хрупким здоровьем. Значительная часть его учения неподвластна времени, например его призывы к умеренности и благоразумию, а также огромное значение, которое он придаёт дружбе, общению, смеху...

Безмятежный дух и спокойствие не только приятны, но и способствуют принятию наслаждения. Знание того, что может причинить нам вред или боль, и умение это контролировать также представляются мне вполне разумной идеей.

Эпикуру было нелегко основать свою школу. Он отправился на окраину Афин и купил участок земли в живописном месте, где основал свою общину. Его замысел заключался в ведении спокойной жизни и ограничении своего поля зрения, чтобы не запятнать себя проблемами, которыми кишела социальная и культурная жизнь эллинской столицы.

Эти подробности учения Эпикура напоминают нам о том, что мы можем предпринять при столкновении с гиперстимулирующей динамикой желания: оценить достоинства периферии. Необходимо дистанцироваться, отстраниться и найти чистый воздух, чтобы научиться дышать заново. Это упражнение доступно каждому, потому что оно не подразумевает радикального разрыва, отказа от привычек, всех удовольствий и желаний, которые нами движут.

Эпикур не сбежал в горы, а расположился на безопасном расстоянии от полиса, точнее, на его окраине. Он был рядом, но в то же время на отдалении. Жизнь на периферии важна для понимания и воспитания собственных желаний. Чтобы наша личность имела устойчивую основу, необходимо выстроить здание удовольствия на собственном фундаменте. Это позволит нам найти здоровый баланс между городской суетой и горным безмолвием.

Мы не можем полностью отказаться от желаний, ведь избавиться от многолетнего потребления экрана, управляющего самыми сокровенными движениями нашей души, довольно трудно. Но это не мешает нам, подобно Эпикуру, провести ревизию своих желаний и удовольствий. Нам важно знать, что стоит во главе угла: стремление к удовольствию, что порождает соответствующее желание, как это было в период до появления экранов, или же наоборот, желания сами по себе, подменяющие удовольствие.

Но даже если нам удаётся исполнить желание, важно также избежать неудовольствия. Для мыслителя Мишеля Онфре Эпикур был предвестником философии-медицины, понимаемой как терапия души и тела. По сути, его философия сводится к четырём максимам, которые можно воспринимать как своего рода лекарства: 1) мы не должны бояться богов; 2) нас не должна пугать смерть; 3) боль терпима; 4) счастье достижимо. Хотя значительная часть этого учения уже утратила свою актуальность, важно отметить, что за его идеями стоит защита здравого смысла, не приемлющего заблуждений или волнений из-за того, что находится за пределами нашего контроля.

Жизнь, полная удовольствия, предполагает отказ от беспочвенных страхов и реалистичное понимание мира, что достигается с помощью интеллектуальных упражнений в принятии внешней и внутренней реальности. Это подводит нас к актуальному сегодня вопросу о том, какова наша шкала удовольствий. Ответив на него, мы поймём, сможем ли мы сами достичь удовольствия или, напротив, поставим его достижение в зависимость от действий других людей (общественное признание, количество подписчиков, популярность и т. д.).

С тех пор как наше желание стало в два раза сильнее, к стремлению обладать материальными предметами добавилось желание получать определённые эмоции. Мы хотим обладать. Когда мы осознаём, что что-то принадлежит нам, чувство собственности приносит нам удовлетворение.

К желанию обладать мы добавили стремление к эмоциональным переживаниям и теперь хотим не только вещей, но и новых впечатлений. Всё это создаёт динамику, которая мешает нам отстраниться и поразмыслить. Мы не останавливаемся, чтобы подумать о происхождении своих желаний и их целесообразности в нашей жизни.

Для Эпикура существовали естественные и необходимые удовольствия, которые разделяло большинство живых существ: еда, питьё, сон и т. д. Но, поскольку сегодня высокоразвитое западное общество без особых сложностей обеспечивает себя едой и питьём, насыщение ими мы считаем само собой разумеющимся и редко задумываемся об их важности.

Среди естественных и необходимых удовольствий есть и те, с которыми возникают проблемы, например сон, поскольку расстройства сна встречаются всё чаще. Удовольствие от крепкого сна ни с чем несравнимо. Но во многих случаях мысли, гиперстимуляция и тревога превращают этот естественный процесс в мучение.

Второй класс удовольствий, который выделял Эпикур, включал естественные, но не жизненно необходимые удовольствия, к которым он, не без сомнений, относил секс. Некоторые более поздние гедонисты относили секс к первой категории естественных и необходимых удовольствий, но вне зависимости от того, к какой категории его отнести, никто не оспаривает его значимость.

И наконец, он говорил о неестественных и необязательных удовольствиях, к которым относятся слава, признание, богатство и власть. Эпикур считал их удовольствиями, что немаловажно, и наделял их большой ценностью. Примечательно, что философ видел удовольствие в этих понятиях, тогда как для многих других мыслителей они были источником неудовольствия или проблем. С нашей точки зрения, этот тип удовольствия важнее двух предыдущих, поскольку первые два вида воспринимаются как нечто безусловное. Не стоит просто избегать их или стараться не замечать.

Было бы глупо отрицать, что мы гордимся своей популярностью или тем, что вызываем у людей восторг или уважение, как и тем, что мы можем позволить себе не беспокоиться об этом. Главное — то, с какой силой мы переживаем такого рода удовольствия и какую значимость им придаём. Наслаждение мирскими и не совсем мирскими радостями на протяжении нашей жизни не должно вызывать негативных чувств, если мы выстраиваем иерархию удовольствий сами.

Мыслитель Аристипп сместил фокус гедонизма в сторону наслаждения, понимая его как одно из самых изысканных удовольствий. Однако, по мнению эпикурейцев, счастье должно как можно меньше зависеть от наслаждений, поэтому так необходимо уметь отличать желание от удовольствия, что в наши дни бывает непросто.

Покупка мобильного телефона последнего поколения, периодические походы в модный ресторан, отдых в отеле на берегу моря, выбор хорошего вина, покупка билета за евро на матч Лиги чемпионов или сумочки Carolina Herrera — все эти действия приносят удовольствие, но не должны быть синонимами счастья. Так же как и поиск общественного признания или восхищения.

Мы не должны корить себя за то, что наслаждаемся чем-то таким, что нельзя назвать естественным или необходимым, но, с точки зрения эпикурейцев, важно, чтобы мы не выстраивали вокруг этого свою жизнь. Кроме того, мы не должны забывать об одной из самых ценных идей эпикурейства: решительно отвергать всё, что вредит нам, будь то материальное или духовное.

Во фразе «мы стоически переносим страдания» нет повода для гордости (если только результат этих страданий не доставляет удовольствия). Рост числа транквилизаторов, антидепрессантов, терапевтических сессий и книг по самопомощи свидетельствует о том, что мы не в состоянии избежать того, что причиняет нам дискомфорт. Нездоровая пища, малоподвижный образ жизни, недостаток силы воли для достижения своих целей, слабость текущих обязательств, которые всё легче нарушить, бесконечная цепь желаний — всё это признаки того, что мы позабыли учение Эпикура.

