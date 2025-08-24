Как Джоан Роулинг и Опра Уинфри выбрались из нищеты: разбираем факторы успеха

В издательстве «АСТ» в августе выходит книга-рекомендация по использованию своего внутреннего потенциала — «Сила Амбиций: формула достижения невозможного».

Почему некоторые талантливые люди добиваются успеха, а другие застревают в самом начале пути и не могут подняться на вершину славы? Эксперт по лидерству, ораторскому мастерству и искусству деловой коммуникации, основатель Reforma.Lab и Ораторской Школы МГИМО Алиса Старовойтова уверена, что все дело в умении управлять своими амбициями и делать правильные шаги на пути к цели.

В своей книге автор разбирает основные факторы, которые влияют на успех, приводит данные разных исследований по этой теме и примеры из жизни известных людей. Также Старовойтова даёт практические советы, как правильно управлять своими амбициями. По ее словам, книга поможет тем, кто хочет добиться успеха, но по каким-то причинам боится осуждения со стороны общества или испытывает страх перед неизвестным.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как амбиции, упорный труд и вера в себя помогли прославиться и заработать миллиардное состояние американской актрисе Опре Уинфри, писательнице Джоан Роулинг и создателю компании Microsoft Биллу Гейтсу.

Помните, я уже говорила о том, как важны амбиции, ведущие вас к цели? Так вот, они настолько важны, что я решила посвятить им целую главу. Я считаю, что амбициозность — преступно недооценённая черта характера, которую можно и нужно развивать каждому человеку, а мифы вокруг неё давно пора развеять.

Однажды я услышала интересную притчу. Жил один старец, было у него три сына. Когда сыновья возмужали, отец одарил каждого из них талантами. Старшему достались таланты живописца, оратора и музыканта, средний получил таланты поэта и строителя, а младшего отец наделил бесценным талантом мудреца. Спустя годы, когда настало время отцу умирать, он вновь созвал сыновей, чтобы выяснить, как они распорядились его дарами.

Старший сын отдал таланты живописца, оратора и музыканта людям, сидящим у врат церкви — слепцу, немому и глухому. Отец укорил сына, что тот напрасно расточил таланты, вручив людям, которые не смогут ими воспользоваться. Средний сын благодаря таланту поэта заполучил в жёны царскую дочь, а талант строителя подарил своему ребёнку. Отец похвалил его, сказав, что тот сумел использовать таланты на благо. Настал черёд младшего сына. Понурив голову, тот признался, что зарыл талант мудреца в землю, чтобы другие люди не увидели — как сильно он дорожил подарком отца. Огорчился отец и наказал младшему сыну откопать талант и отдать его брату-поэту, чтобы тот, когда придёт время, подарил его своему внуку.

Мне доводилось встречать людей, которые, подобно младшему сыну из притчи, закопали свой талант, не дав ему раскрыться. Думаю, среди ваших

знакомых тоже найдутся такие люди. А возможно, в этом герое вы узнали себя.

Помню, путешествуя по Азии, я познакомилась с очень красивой девушкой, она мыла полы в тайском массажном салоне. Девушка была высокой для тайки, а её внешность… Она словно прибыла с другой планеты, где все жители — богоподобные амазонки. «Вы такая красивая! Обратитесь в модельное агентство, с вашими данными вы станете звездой!» — восхищённо сказала я. Девушка в ответ засмеялась. «Нет-нет, что вы! — принялась отнекиваться она. — Это не для меня». Девушка не смогла даже на секунду представить, что такое возможно. Мои слова она пропустила мимо ушей — мало ли, какую ерунду говорят клиенты. Посмеиваясь, тайская Золушка продолжила отмывать пол.

Я прекрасно понимаю, что моих слов для человека, который мало того, что не знает меня, так ещё и провёл всю жизнь в определённых условиях, будет недостаточно. Но среди известных людей есть те, кто выбрался из тяжелейших условий жизни, кто обладал теми чертами характера, которые позволили им твёрдо стоять на своём, уверенно идти к цели, несмотря на многочисленные преграды!

Приведу в пример американскую телеведущую и актрису Опру Уинфри. Её называют одной из самых влиятельных женщин в мире, однако она выросла в нищете, её детские годы были наполнены травмирующими событиями, включая насилие. И всё же она смогла выковать из себя личность, чье имя знают даже те, кто не видел её потрясающего телешоу!

На её примере мы видим, как трудности на пути становятся для одарённого человека своего рода пружиной, двигателем прогресса — преодолевая трудности, человек совершает прорыв и добивается успеха.

Джоан Роулинг, автор всемирно известной серии книг о Гарри Поттере, не похоронила свои таланты даже в самые тёмные времена. Хотя она выросла в совершенно обыкновенной семье, в период создания своей первой книги находилась в крайне сложном финансовом и психологическом положении — осталась одна с маленьким ребёнком, боролась с депрессией и жила на пособие. Несмотря на многочисленные отказы от издателей, Роулинг упорно продолжала писать, и в итоге её труд принёс ей не только мировую славу, но и огромное состояние.

На примере Джоан мы видим, как дар и талант, если к ним обратиться даже в сложнейшие времена, могут стать мощным двигателем прогресса, помогая человеку преодолеть трудности и достичь великих высот.

Или другой пример. Билл Гейтс. Он, в отличие от Опры, вырос в богатой семье, однако его считали, мягко говоря, чудиком, когда он заявлял, что настанет время, и у каждого дома будет персональный компьютер. И это, напомню, в эпоху, когда компьютерами называли гигантские машины, используемые исключительно в производстве. А теперь посмотрите на свой компьютер и мысленно скажите «спасибо» Биллу Гейтсу.

Почему же так часто люди, которым дано нечто особенное, удивительное, обесценивают это, не верят, что у них получится? Жизнь проходит мимо, а они даже не пытаются использовать и культивировать свой талант. Только вообразите, сколько превосходных писателей, политиков, учёных, врачей, адвокатов, актёров, художников так и остались в тени собственных страхов и комплексов! Они могли бы подарить миру (нам с вами, между прочим!) так много всего полезного и прекрасного, но… не стали этого делать, не смогли или не захотели.

В связи с этим я могу дам вам свое видение и определение амбиций. Амбиции — это энергия, объединяющая внутренний призыв, смелость и способности человека, и направленная на достижение большой личной цели. Они зарождаются в сознании человека, на пересечении эмоций, мыслей и определения своих ценностей, потребностей и готовности действовать.

