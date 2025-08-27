100 лет Аркадию Стругацкому

Стелла Шмель

Если Пушкин — наше всё, то Аркадий и Борис Стругацкие — всё для советской фантастики. Сегодня мы отмечаем столетие со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого. Его брат, Борис Натанович, 15 апреля мог бы отметить 92 года.

Пожалуй, один из самых знаменитых дуэтов отечественной литературы работал с середины 1950-х до самого конца СССР, и так же, как родная страна, их творчество менялось на протяжении десятилетий.

Ранние произведения Стругацких пропитаны оптимизмом и верой в будущее. Писатели мечтали о гармонии и справедливости, которые неизбежно принесёт прогресс. В это время появилась литературная вселенная мира «Полудня» с утопическим обществом победившего коммунизма, юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу», названная авторами «сказкой для научных сотрудников младшего возраста», и «Трудно быть богом», в котором гуманизм силится победить грубое невежество.

Постепенно творчество Стругацких проникалось тревогой. Писатели словно сами осознали сложность борьбы прогресса и людской натурой. «Обитаемый остров» сосредоточен на описании фашистской диктатуры, а «Улитка на склоне» — доведённой до абсурда бюрократии, которая медленно заражала и советское общество.

В поздних произведениях Стругацкие словно признали своё разочарование в человеческой природе. Рациональность не смогла стать решением всех проблем, а чистота души оказалась недостижима. Эти настроения хорошо ощущаются в «Пикнике на обочине» и особенно в философском романе «Град обречённый».

Стругацкие написали около 30 крупных произведений, некоторые из которых были экранизированы у нас и за рубежом, а в 2027 году на отечественные экраны выйдет фильм «Отель „У погибшего альпиниста“» по детективной повести, в которой одну из важных ролей играют инопланетяне.