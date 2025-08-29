«Спастись почти невозможно»: кто такие лошоличи и джуклануши в поверьях цыган

В августе в редакции «ОГИЗ» издательства АСТ вышла книга Николая Куна «Сказки цыган. Быт и нравы, поверья, песни и заклинания».

Николай Кун — русский писатель, историк и преподаватель рубежа XIX–XX веков. Большинству читателей он известен по книге «Легенды и мифы Древней Греции»: эта работа впервые вышла в 1922 году под названием «Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях» и затем неоднократно переиздавалась. В своём творчестве Кун также неоднократно обращался к сказкам и мифам других народов. Например, в 1910 году он написал книгу «Сказки африканских народов», а в 1922 году вышел его труд «Сказки народов островов Великого океана».

«Сказки цыган» были впервые опубликованы в 1921 и 1922 годах в двух томах. С тех пор эта работа не переиздавалась и стала библиографическим раритетом. Вышедшая в издательстве АСТ книга — первый за более чем сто лет перевыпуск «Сказок цыган». В ней собраны поверья и сказки этого кочевого народа. Автор подробно описывает мифологических существ из цыганского фольклора, например дочерей царя туманов кешалий, речных демонов нивашей и горных дев урм, и делится связанными с этими созданиями историями.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором рассказывается о чудовищах лошоличах и джукланушах и о том, кто из них, согласно цыганским поверьям, опаснее для людей.

Лошоличи

В чаще лесов, в непроходимых дебрях, в глубоких пещерах, где каждый неосторожный шаг грозит гибелью, живут чудовища-лошоличи. Это грешники и злодеи, которых обратил в чудовища дьявол. Ужасны и отвратительны с виду лошоличи. Всё тело их сплошь покрыто густыми жёсткими волосами, громадные уши свешиваются до самых плеч, а руки у них так длинны, что, стоя на своих тонких, как жерди, ногах, лошоличи, не нагибаясь, достают руками до земли. Лица у лошоличей крайне безобразны. Громадный рот до ушей, с торчащими из него острыми зубами, свирепо сверкающие глаза навыкате, большой приплюснутый нос придают лошоличам отталкивающий, дикий вид.

Опасна встреча с лошоличами в тёмном лесу. Спастись от них почти невозможно, ведь вступать с ними в борьбу немыслимо человеку, так как лошоличи обладают невероятной силой. Они легко, словно сухую былинку, вырывают с корнями столетние дубы и шутя подымают и бросают такие камни, которые не сдвинуть с места и сотне людей. Особенно опасно встретиться с лошоличем женщине. Счастье, если лошолич не заметит её, тогда она спасена, но даже и в этом случае великое горе постигает женщину, видевшую лошолича.

Если у неё родится ребёнок, то он будет непременно уродом потому только, что женщина взглянула на лошолича. Если же лошолич заметит женщину, то он бросается на неё и тащит в горы к себе в жилище, а там превращает её в безобразную, худую клячу. Есть только один способ спастись — это взять полную пригоршню семян дурмана и бросить в лошолича. Этих семян, как огня, боятся все лошоличи и убегают от них без оглядки, с громким воем. Ни одна цыганка не решится пойти в лес, особенно ночью, не захватив с собой полного мешочка с семенами дурмана.

Как ни сильны лошоличи, но и их можно победить в борьбе и даже лишить силы, нужно только срезать волосы на их ступнях. Но возможно ли ухитриться сделать это во время борьбы? Если же удастся кому-нибудь срезать волосы со ступни лошолича, он тотчас падает на землю и становится таким слабым, таким беспомощным, как новорождённый ребёнок. Лошолич, у которого срезаны со ступни волосы, живёт недолго. Вскоре он умирает. Когда же он умрёт, тотчас появляется, словно вырастает из-под земли, дьявол и сжигает труп лошолича на костре. Пепел же дьявол старательно собирает, так как этот пепел имеет чудодейственную силу. Дьявол посыпает им тех грешников и злодеев, которые заключили союз с ним и продали ему свою душу. Грешники и злодеи, посыпанные пеплом от трупа лошолича, превращаются немедленно в лошоличей.

Все лошоличи подвластны царю, который живёт далеко в Африке, в стране, недоступной людям. Часто на своих громадных крыльях прилетает царь лошоличей и в Европу. Тогда отовсюду собираются к нему его подданные и прислуживают ему, исполняя малейшее его желание и все его прихоти. Горе той стране, в которой появляется царь лошоличей, так как его появление всегда несёт с собой великое бедствие людям. Недаром он отец всех демонов болезней.

Джуклануши

В горах и лесах кроме лошоличей живут джуклануши. В них превращают колдуны людей, которые чем-либо рассердили или обидели их. Джуклануши — это чудовища громадного роста, с туловищем и руками человека и с ногами и головой собаки. Джуклануши обладают невероятной силой и ловкостью. Они не так опасны, как лошоличи. Встреча с ними грозит лишь тому гибелью, кто их чем-нибудь рассердит. Джуклануши часто даже помогают людям, особенно если нападут на человека лошоличи, с которыми джуклануши живут в непримиримой вражде.

Достаточно джукланушу встретиться с лошоличем, чтобы между ними начался бой не на жизнь, а на смерть. Часто лошоличи толпой нападают на джукланушей, которые живут в горах обществами, и тогда начинается между ними сражение. Далеко разносится по горам грохот неистовой битвы, и повторяет его эхо гор. Многие цыгане уверяют, что им не раз приходилось слышать, как бьются лошоличи с джукланушами. Однажды один цыган уверял врача, что он оглох только потому, что слышал, как бьются в горах лошоличи с джукланушами, при этом цыган воскликнул: «Ах, если бы мне только встретить как-нибудь джуклануша! Я попросил бы у него всего только один волосок с его головы и был бы опять здоров!»

Цыгане верят, что волосы с головы джукланушей исцеляют от всех болезней. Из этих сражений джукланушей с лошоличами чаще выходят победителями джуклануши — благодаря своей ловкости. Лошоличам, бросив на произвол судьбы своих раненых и убитых, приходится спасаться бегством от преследующих по пятам джукланушей и стараться укрыться в глубоких тёмных пещерах. Если во время битвы ранен джуклануш, то его исцеляют следующим образом: джуклануши разыскивают в горах человека и просят у него дать им несколько капель крови. Эту кровь они капают на язык раненого, и он немедленно исцеляется; рана его заживает, и он снова приобретает свою чудовищную силу и ловкость.

Почти все джуклануши — слуги царя туманов. Они охраняют волшебное дерево, которое растёт перед дворцом царя. На этом дереве три золотых яблока: одно яблоко даёт людям счастье, другое — здоровье, а третье — богатство. Если сорвать золотые яблоки с дерева, то на их месте тотчас же вырастают три новых, так что на дереве всегда три яблока, сколько бы их ни срывали. Много было бы на белом свете здоровых, счастливых и богатых людей, если бы только знали люди, где находится дворец царя туманов. Но этого не знает никто.

Джуклануши были раньше людьми и притом часто хорошими, добрыми людьми. Могут ли джуклануши опять вернуть себе прежний образ, снова стать людьми и жить прежней жизнью? Могут, но это очень трудно и случается крайне редко. Для того чтобы джуклануш стал опять человеком, его должна полюбить девушка и поцеловать его в собачью морду. А как полюбить девушке чудовище с собачьей головой и ногами?

