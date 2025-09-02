Почему ребёнок не хочет учиться и как ему помочь: объясняет психолог Марк Бартон

В августе в редакции «Кладезь» издательства «АСТ нонфикшн» вышла книга российского психолога Марка Бартона «Родители и дети: ДНК любви».

Марк Бартон — практикующий специалист, кризисный семейный консультант, коуч, автор популярных книг «Девочка. Девушка. Женщина», «Прими свою редкость. Всё самое ценное у тебя внутри» и «Диалог с ребёнком. Безусловное принятие как форма счастья!».

Свою новую работу он посвятил трём ключевым этапам взросления ребёнка: с 0 до 3 лет, когда у малыша формируется базовая автономия и родителям нужно учиться считывать его эмоции, с 3 до 6 лет — период становления эмоционального интеллекта, во время которого близким необходимо давать ребёнку выстраивать личные границы, и с 6 до 9 лет — время формирования внутреннего мира, когда маленькому члену семьи нужно помочь принять себя. В книге Бартон разбирает, почему дети не прислушиваются к просьбе остановиться или плачут без видимой причины, как детский перфекционизм растёт из стыда и какими могут быть манипуляции родителей, как рождается мотивация к обучению. Он советует практики, с помощью которых взрослые могут помочь ребёнку и самим себе справиться с этими этапами взросления.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, где автор разбирает причины, по которым ребёнок не хочет учиться, и даёт родителям пошаговые инструкции, что делать в этой ситуации.

Усталость, переутомление, сенсорная перегрузка

Когда ребёнок перестаёт хотеть учиться, первое, на что должен посмотреть родитель, — не на расписание, а на ресурс. Усталость, переутомление, сенсорная перегрузка — это не мелочи и не временные капризы. Это сигналы сбоя в системе. И если их игнорировать, мотивация будет падать, а вместе с ней — самооценка, интерес, жизненная энергия.

Ребёнку объективно труднее выдерживать нагрузку, чем взрослому. Громкий класс, постоянные инструкции, разговоры, мелькание, графики, оценки, перемены, кружки — всё это кажется нам нормой, а для ребёнка может быть фоном непрекращающегося сенсорного шторма. У этого есть симптомы. Повышенная утомляемость. Раздражительность. Избегание общения. Молчание или, наоборот, резкие вспышки эмоций. Отказ от учёбы тоже симптом, а не причина. И если на этом этапе родитель говорит: «Соберись» или «Все ходят в школу, и ты будешь», он только усиливает тревогу. Ребёнок слышит: «Мои чувства не имеют значения. Меня не видят».

Что делать? Прежде всего — замедлиться. Посмотрите на график ребёнка. Сколько у него перерывов? Сколько отдыха? Есть ли тихие ритуалы в течение дня? Если нет — создайте их. Один вечер без уроков. Один день, когда можно ничего не делать. Окно, в которое можно просто смотреть. Тепло, которое не требует ответа. Потому что ресурс восстанавливается не объяснением, а включённым присутствием.

Если вы замечаете, что ребёнок отказывается от учебы, но при этом легко вовлекается в игру, интересный проект, чтение или конструирование, — это не лень. Это маркер того, что ему не хватает эмоциональной и сенсорной разгрузки. В таких случаях важно не настаивать, а возвращать интерес через занятия, в которых он чувствует себя живым: творчество, движение, простые игры с правилами. И наконец, важно дать себе право пересмотреть распорядок: иногда достаточно убрать два кружка, отменить один репетиторский час, добавить прогулку перед школой или обнимашки после — и мозг ребёнка вновь начинает «дышать». Учёба становится не испытанием, а дорогой, по которой снова можно идти, — не под кнутом «надо», а под светом «мне снова хочется».

Практика «Неделя наблюдения и заботы»

Цель: научиться видеть не только результаты учёбы, но и её цену для психики и тела ребёнка. Сформировать экологичный учебный ритм, в котором учёба не выматывает, а помогает развиваться.

Шаг 1. Наблюдение без вмешательства

В течение одной недели каждый вечер отвечайте себе письменно на пять вопросов:

Когда мой ребёнок сегодня выглядел уставшим? (Время, ситуация, признаки.) В какой момент он проявил раздражение, замкнутость или отказ? Были ли сегодня моменты, когда он оживился? Когда горели глаза? Сколько у него было пауз в течение дня без заданий, экранов, инструкций? Какие мои действия были поддержкой, а какие, возможно, усилили его усталость?

Шаг 2. Пауза, а не давление

Выберите один день недели, когда вы сами отмените всё, кроме самого необходимого. Пусть этот день станет:

днём без оценивания и обсуждения учёбы;

днём тишины и «ничегонеделания»;

днём простых телесных радостей (совместная прогулка, лепка, чаепитие, настольная игра).

Шаг 3. Создание «окна восстановления»

Составьте вместе с ребёнком карту восстановления — список из пяти-семи вещей, которые ему помогают отдыхать и «собираться». Повесьте его на видное место. Примеры:

лежать в тишине под пледом;

играть с кошкой;

рисовать без цели;

собирать конструктор;

прыгать на батуте;

слушать любимую музыку.

Шаг 4. Разговор без «надо»

Один раз в неделю спросите ребёнка (в удобное время, не в контексте конфликта):

«Как ты себя чувствуешь, когда идёшь в школу?»

«Что тебе в учёбе нравится, а что — утомляет?»

«Как ты хочешь, чтобы я тебя поддерживал(-а), когда тебе трудно?»

Не перебивайте. Не поучайте. Не исправляйте. Просто слушайте. Это уже будет восстановлением связи — а с неё начинаются и мотивация, и доверие, и интерес.

Неуверенность в себе

Когда ребёнок говорит: «Я не справлюсь» — он не просто описывает трудность. Он сообщает о внутреннем дефиците веры в себя — тихо, почти шёпотом, через избегание, отговорки, капризы или молчание. Эта фраза может не прозвучать вслух, но она будет жить в каждом «не хочу», «не буду», «потом». Это не про лень. Это про боль.

Неуверенность в себе — это всегда зеркало. Она рождается не в момент, когда ребёнок не решил задачу, а гораздо раньше: когда за ошибкой не последовала поддержка, когда усилие не было замечено, когда сравнение оказалось сильнее принятия. В возрасте 6–9 лет у ребёнка активно формируется образ «я-учащегося». И если в этот период рядом нет взрослого, который говорит: «Ты можешь пробовать. Ты не обязан знать всё сразу. Я рядом», — то ребёнок не чувствует, что имеет право ошибаться.

Страх «не справиться» — это не только про сложность задач. Это про опыт: «Что происходит, когда я не знаю, когда я не успел, когда я сделал неидеально? Услышу ли я: “Ну что это такое?”, “Ты опять не собран!” — или “Ты начал — и это уже важно”, “Хочешь, подумаем вместе?”».

Родителям стоит обратить внимание не столько на оценки, сколько на реакцию ребёнка на ошибки. Прячется ли он? Избегает ли вопросов? Легко ли признаёт, что чего-то не знает? Или предпочитает сказать «не хочу», лишь бы не испытывать стыда?

Чтобы помочь ребёнку восстановиться, нужно создать контекст, в котором ошибка не равна провалу, а становится частью пути. Отказаться от перфекционистских установок: не «Ты можешь лучше», а «Я вижу, ты стараешься». Чаще проговаривайте вслух: «Что было трудно? Что получилось? Что бы ты сделал иначе?» Хвалите не за результат, а за шаги. Давайте пространство для пробы, где ребёнок может почувствовать себя способным: в игре, проекте, разговоре, домашнем задании.

Практика «Зеркало моей реакции»

В течение одной недели отслеживайте свои реакции на ошибки, трудности и неудачи ребёнка. Не только в учёбе, но и в быту: в игре, в разговоре, в мелочах.

Шаг 1. Наблюдение

Ведите небольшой дневник (можно заметки в телефоне или блокноте) и каждый день отвечайте на вопросы:

Что сегодня вызвало у ребёнка затруднения?

Как я отреагировал(-а)? (Дословные фразы, тон, мимика.)

Что почувствовал ребёнок в этот момент? (По его поведению, выражению лица, дальнейшей реакции.)

Шаг 2. Рефлексия

В конце дня или недели проанализируйте:

Были ли моменты, когда я торопился(-ась) с оценкой?

Смог(-ла) ли я поддержать, когда ребёнок ошибался?

Где я дал(-а) понять, что старание важнее результата?

А где — сам результат стал важнее живого контакта?

Шаг 3. Поддерживающие фразы

Подготовьте свой «речевой арсенал поддержки». Замените фразы осуждения: «Ну как ты мог не справиться с таким простым заданием?», «Ты опять невнимательный» — на фразы поддержки: «Кажется, это вызвало затруднение. Давай посмотрим вместе, где ты остановился», «Тут что-то ускользнуло. Такое бывает. Интересно, с чего бы ты начал ещё раз?».

Шаг 4. Закрепление

В течение недели сознательно включайте одну фразу поддержки в день — в момент, когда ребёнок сталкивается с затруднением. Замечайте, как меняются его взгляд, поза, готовность продолжать. Эта простая, но трансформирующая практика помогает родителю выйти из автоматизма и вернуться в контакт: с собой, с ребёнком, с тем, что между вами рождает настоящую близость.

