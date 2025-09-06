Новая Маринина и правда о Гуччи: 7 книг Московской международной книжной ярмарки

До 7 сентября в Москве на ВДНХ проходит Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). В ней участвуют более 300 издателей и книгораспространителей из России, Белоруссии, Китая, Индии, а также стран Ближнего Востока. В рамках ярмарки проходят встречи с авторами, паблик-токи и презентации громких новинок сезона. «Рамблер» отобрал семь интересных книг, на которые стоит обратить внимание на ММКЯ.

© Владимир Вяткин/РИА Новости

«Легенда о Пиросмани»

Автор: Валериан Маркаров

Издательство: «Рипол Классик»

Жизнь грузинского художника-самоучки, одного из главных мастеров наивного искусства Нико Пиросмани, окутана тайной. Точные даты его рождения и смерти неизвестны, а детали биографии часто противоречивы и плохо документированы. Понять этого человека, кажется, можно, только прожив его жизнь вместе с ним. Именно так предлагает сделать историк и писатель из Тбилиси Валериан Маркаров, автор популярных книг «Всему своё время», «Гении тоже люди… Леонардо да Винчи» и «Личный дневник Оливии Уилсон».

Роман переносит читателя в Тифлис конца XIX — начала XX века: пёстрый, шумный, многоголосый город, где бок о бок жили люди разных национальностей; где в кабаках сочиняли стихи и рисовали шедевры прямо на стенах. В центре книги — судьба Нико Пиросмани: от детства в кахетинском селе Мирзаани до скитаний по Тифлису, от первых рисунков до знаменитых на весь мир картин, ставших символом наивного искусства.

Писатель мастерски оживляет историю, соединяя факты с интересными деталями и яркими образами. Он не обходит стороной и историю любви Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр — ту самую, что вдохновила Андрея Вознесенского и Аллу Пугачёву на песню «Миллион алых роз». Но роман всё же не о любви, а о бесконечном поиске своего пути, одиночестве художника и его трагической судьбе.

Презентация романа состоится 6 сентября на Московской международной книжной ярмарке в «Библиотеках Москвы» (Павильон № 57, 1-й этаж) с 13:15 до 14:00.

© «Рипол Классик»

«Дорогуша»

Автор: Си Джей Скьюз

Издательство: «Дом историй»

Си Джей Скьюз — английская писательница и преподаватель творческого письма в университете Бат Спа. Она начинала с романов в жанре young adult, а затем принялась сочинять триллеры. Остросюжетный и смешной роман «Дорогуша» вышел на английском языке в 2017 году, спустя семь лет по нему сняли сериал, а до российских читателей книга добралась только в апреле этого года.

Роман написан в формате дневника главной героини Рианнон — обычной девушки, которая работает на неприметной должности, обладает чувством юмора и самоиронией. Но почти каждый день в этом дневнике начинается со списка тех, кого героине хотелось бы убить — от тупого кассира в супермаркете до бойфренда-изменника и его любовницы. И от слов Рианнон переходит к действиям: принимается увлечённо и страстно убивать. Но расправляется она только с плохими людьми.

Первый перевод книги на русский вышел с обложкой, на которой героиня в чёрных очках в стиле Джона Леннона смотрела на читателя сквозь зубья вил. На ММКЯ «Дорогуша» представлена уже в новой обложке — изящная линия женского бедра и сжатый в руке нож.

© «Дом историй»

«Посох двуликого Януса»

Автор: Александра Маринина

Издательство: «Эксмо»

Действие нового романа «королевы российского детектива» Александры Марининой разворачивается в 2090 году. Сын прославленного писателя хочет переиздать книгу отца. Одна из глав этого произведения посвящена загадочной трагедии, произошедшей в Москве в 2024 году: популярную блогершу и её знакомого, отставного полицейского, обнаружили мёртвыми. По версии следствия, женщину убили, а мужчина покончил с собой. Для переиздания требуется уточнить подробности этого инцидента.

Сделать это можно благодаря необычной технологии под названием «Тоннель». С её помощью добровольца отправляют в прошлое, но только в пределах его года рождения и не дальше 50 километров от места событий. Вмешиваться в происходящее нельзя — доброволец может лишь наблюдать. При этом «Тоннель» ещё и государственная программа: с его помощью, например, выявляют случаи незаконной приватизации в 1990-е, после чего предприятия возвращаются государству. Нанятый сыном писателя агент готовится к путешествию в 2024 год для выяснения обстоятельств убийства.

В «Посохе двуликого Януса» Маринина вплетает в детективный сюжет социальную фантастику с элементами антиутопии. Она показывает будущее, где роботы полностью выполняют всю физическую работу, а люди почти не занимаются тяжёлым трудом. Искусственный интеллект берёт на себя умственные задачи: анализ данных, бухгалтерию, планирование. Люди постепенно утрачивают привычку думать и становятся всё более зависимыми от технологий.

Презентация «Посоха двуликого Януса» пройдёт 6 сентября на Главной сцене Павильона № 57. Начало в 14:00.

© «Эксмо»

«Герои бизнеса. Вдохновляющие беседы с теми, кто каждый день меняет мир»

Автор: Алексей Оносов

Издательство: Альпина PRO

Алексей Оносов — предприниматель, основатель компании «Юнисофт», лауреат более десяти бизнес-премий, в том числе премии «Золотой Меркурий» (2024), учреждённой Торгово-промышленной палатой РФ. Он ведёт YouTube-канал «Практики бизнеса» и бизнес-подкасты «100 героев» и VC Talks, где беседует с владельцами крупнейших компаний. Теперь этот опыт лёг в основу книги «Герои бизнеса». В ней собрано несколько десятков разговоров с основателями и топ-менеджерами стартапов и больших корпораций, например с основателем сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдором Овчинниковым, сооснователем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым, исполнительным директором стартап-экосистемы Сбера Алексеем Тузиковым.

Предприниматели и управленцы рассказывают о себе и своих компаниях, делятся своими жизненными установками, дают советы по менеджменту и рекомендуют любимые книги. Например, основатель школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов рассказывает, почему нельзя работать с друзьями и как он нанимает людей. Фёдор Овчинников советует, где искать решения. А основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров объясняет, как правильно ставить цели. И их рекомендации пригодятся не только начинающим предпринимателям, но и обычным читателям.

© Альпина PRO

«Мифы Западной Сибири. От Оби и Алтайских гор до Старика-филина и Золотой Бабы»

Автор: Татьяна Муравьёва

Издательство: МИФ

Татьяна Муравьёва — историк, художник и сотрудник Государственного исторического музея, автор множества книг о мифологии и фольклоре России и других стран. Среди её работ — «Мифы Поволжья», «Мифы славян и народов Севера» и «Сто великих мифов и легенд».

В новой книге Муравьёва собрала около ста мифов народов Западной Сибири, например хантов, манси, ненцев, алтайцев. Это истории о сотворении мира, возникновении гор, появлении животных, о духах и шаманах. Особенно запоминаются мифы с яркими образами. Например, Старик-филин — мудрая ночная птица, которая следит за миром и наказывает нарушителей. А Золотая Баба — огненная женщина, которая может одарить удачей или наказать за обман. Книга иллюстрирована фотографиями обрядовых предметов и рисунками самой Муравьёвой.

© МИФ

«Владимир Высоцкий. У каждого он свой… Творческая жизнь и биография поэта»

Автор: Антон Орехъ

Издательство: АСТ

Журналист Антон Орехъ был ведущим программы «Один Высоцкий» на ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы». На протяжении многих лет он систематизировал кинохронику, фото- и аудиоматериалы, связанные с жизнью и творчеством поэта, барда и актёра, а теперь делится ими с читателями в этом сборнике-альбоме.

Книга проводит по ключевым вехам судьбы Высоцкого: знакомит с его близкими, рассказывает о детстве, первых песнях и о Театре на Таганке, где играл актёр. Факты из жизни барда дополняются редкими фотографиями из архивов семьи Высоцкого, Государственного музея Владимира Высоцкого и частных коллекций.

На детских снимках особенно интересно разглядывать детали. Например, как второклассник Высоцкий сосредоточенно сидит за партой, как он фотографируется с соседями по коммунальной квартире, шумной ватагой детей. Есть и фото с дедом: дед в шляпе, с галстуком, элегантно держит пальто, а рядом хитро улыбается босоногий Володя.

Листая эту книгу, каждый поклонник поэта и актёра сможет сам найти свой ответ на вопрос: кто же он, Владимир Высоцкий — Гамлет или Глеб Жеглов?

© АСТ

«Тайна Гуччи. Правда, которая ждала своего часа»

Автор: Аллегра Гуччи

Издательство: ОДРИ

В 2021 году режиссёр Ридли Скотт снял драму «Дом Gucci», в которой рассказывалась история убийства главы модного бренда Gucci Маурицио Гуччи наёмным киллером по заказу жены Маурицио, Патриции Реджани. После выхода этой картины дочь Гуччи и Реджани Аллегра, десятилетиями хранившая молчание о трагедии, решила выпустить книгу о своей семье. Это произведение — исповедь Аллегры в формате писем к покойному отцу, попытка восстановить справедливость и освободиться от бремени прошлого.

Аллегра раскрывает настоящие мотивы и характеры семьи, объясняет, что стояло за убийством отца и как строилась жизнь бренда до трагедии. Каждое письмо к отцу превращается в эмоциональный документ, показывающий, каково быть человеком, когда весь мир видит тебя лишь как «дочь того самого Гуччи». Особая часть книги посвящена Патриции — властной и яркой женщине, которая управляла своими дочерьми, даже находясь в тюрьме.

Отдельная глава отведена «Дому Gucci». Автор утверждает, что далеко не всё в этом фильме соответствует действительности, и подробно описывает, как сценаристы искажают историю, какие сцены были придуманы, а какие события происходили на самом деле.

© ОДРИ

