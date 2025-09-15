«Стать Буддой при жизни»: как японские монахи превращали себя в мумии

В издательстве «КоЛибри» в сентябре выходит книга-исследование Жюльет Каз «Мумии со всего света».

История сохранения тел после смерти уходит корнями в глубокую древность. Практика мумифицирования была широко распространена в древней южноамериканской культуре чинчорро, представители которой жили в пустыне Атакама приблизительно в 5450–890 годах до нашей эры, и в Древнем Египте, где тело сохраняли, чтобы душа могла вернуться в него после смерти. Некоторые племена, например в Африке, прибегают к этой практике до сих пор.

В своей книге французский археолог и антрополог Жюльет Каз погружается в историю и раскрывает тайны древних и современных техник мумификаций у разных народов. Она рассказывает о египетских саркофагах и засушенных головах-тсантса индейцев хиваро, добровольном превращении в мумии японских монахов. Также Каз описывает случаи естественной мумификации людей и животных, тела которых были найдены в некоторых странах Европы. Отдельные главы посвящены суевериям, связанным с мумиями.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о сокусимбуцу — практике добровольного превращения себя в мумии японских монахов.

На первый взгляд кажется очевидным, что сохранение мёртвого тела — как естественным, так и искусственным образом — это результат внешнего воздействия на тело скончавшегося человека. Однако существуют исключения из этого правила, основанного на здравом смысле: это сокусимбуцу.

Данный термин, который можно перевести как «стать Буддой при жизни», означает бытие в условиях крайней степени самоограничения. Так, монахи, обрекшие себя на это, проходят «самомумификацию» в течение нескольких последних лет их земного существования, погружаясь в вечность в момент кончины.

Восточные философии и духовные азиатские традиции очень сложны и выдвигают концепции, которые трудно осознать человеку, к ним не причастному. Это объясняет тот факт, что долгое время существование самомумифицированных при жизни монахов рассматривалось западными специалистами как элемент чистого фольклора. Зато японские исследователи заинтересовались этим явлением много лет назад.

С одной стороны, они анализировали письменные источники, в которых упоминалась эта особая практика умерщвления плоти. С другой же — они изучали трупы аскетов, найденные мумифицированными, — как очень древние (некоторые из них относятся к XII веку), так и более поздние (последние законсервированные таким образом тела датируются XIX веком). Сейчас в Японии обнаружено восемнадцать мумий такого типа, восемь из которых — в префектуре Ямагата на гористом острове Хонсю.

Считается, что своё начало сокусимбуцу берёт из сюгэндо, синкретизма, признанного одной из самых древних форм духовности в Японии, в которой соединяются буддистская эзотерика и элементы даосизма, синтоизма и анимизма (в частности, вера в божественную сущность гор). Цель сюгэндо — пробудить свою душу аскезой, предписав себе свод крайне суровых правил физической и духовной жизни, соблюдение которых позволит достичь состояния вечной медитации.

Центральное место в этом направлении, зародившемся в VIII веке, занимают отношения между человеком и природой. Жизнь в изоляции в горах, в полном самоотречении и суровом аскетизме рассматривалась в сюгэндо (последователи учения называются сюгэндзя, «люди тренировок и испытаний») как способ постижения истины.

Отношение к смерти также очень важно, и монахи регулярно подвергались испытаниям, в которых должны были заглянуть ей в лицо. В качестве примера можно привести ритуал ниши но нодзоки. Монаха подвешивали за ноги вниз головой над пропастью на обычных верёвках, которые удерживались двумя единоверцами. На несколько мгновений человека бросали в пустоту, затем снова подхватывали. И тем самым он достигал прояснения сознания и оказывался лицом к лицу со своей смертью.

Точно неизвестно, кому впервые удалось достичь сокусимбуцу в рамках добровольной аскезы. Во всяком случае, вероятно, что всё началось с обнаружения тела монаха, перешедшего от жизни к небытию без малейших телесных повреждений, что его единоверцы сочли очевидным признаком просветления.

Вдохновлённые этим примером, другие тоже попытались совершить добровольную самомумификацию. Большинство претендентов на сокусимбуцу было обнаружено на горе Юдоно. Найденные и изученные в Японии мумии демонстрируют, что монахи, прибегнувшие к данной практике, были уже относительно пожилыми — от 60 лет и старше.

Наверное, для тех, кто решался на самомумификацию, дорога к цели была очень длинной. Необходимо время, чтобы подготовить себя к вечности! Чтобы приступить к столь неоднозначному преобразованию человеческого тела, нужно было постепенно умерить большинство физиологических потребностей, начиная с питания. Аскет исключал из своего меню сначала некоторые злаки и семена (а именно рис, пшеницу, чёрный кунжут и просо), затем фрукты и овощи — в конце концов прекращал потреблять что бы то ни было питательное и переходил исключительно на ягоды, коренья и сосновую хвою.

Эта диета могла продолжаться до 3000 дней (то есть около 8 лет!) и имела целью удалить из тела все жиры и жидкости, а также просветить дух монаха, для которого такое самоотвержение было, несомненно, тяжёлым испытанием. Исследование с помощью рентгеновских лучей показало наличие в желудке мумии камней, образовавшихся в ходе сокусимбуцу, когда организм боролся с мучительным голодом.

После того как монах исключал из своего рациона последние продукты питания, он довольствовался лишь небольшим количеством жидкости, например ядовитым соком дерева уруси, который вызывал рвоту и завершал процесс дегидратации тела.

Чем больше проходило времени, тем более тяжким испытаниям подвергал свой организм претендент на самомумификацию. Когда монах чувствовал, что конец близок, он навсегда удалялся в пещеру в глубине горного массива, а если подходящей пещеры не находилось, замуровывал себя в небольшой яме, вырытой в земле (как в храме Ямадера, Риссякудзи), чтобы уединиться для последней медитации в позе лотоса, пока не наступит смерть.

По прошествии еще 1000 дней (то есть примерно 3 лет) единоверцы принесшего себя в жертву вскрывали захоронение, чтобы убедиться, что мумификация состоялась. Однако это происходило не всегда. На самом деле многие монахи предпринимали попытку сокусимбуцу, но лишь единицам это удавалось. Если процесс проходил должным образом, тело становилось предельно сухим и лёгким — до такой степени, что известные сегодня мумии весят от 4 до 7 килограммов.

Вместе с тем изучение их биологических свойств позволило обнаружить, что в некоторых случаях консервацию нельзя назвать полностью естественной: удостоверившись, что сокусимбуцу успешно завершилось, другие монахи могли внести свои изменения, чтобы ускорить уже начавшееся высушивание тела и способствовать его долгой сохранности. Так, поверхность тела усопшего подвергалась дегидратации при

помощи свечей, зажжённых прямо над кожей, а его кишечник заполняли известью.

Это человеческое вмешательство нисколько не мешало легендарной репутации таких монахов в народных сказаниях. Мотивы, побудившие их подвергнуть себя самомумификации, сложны для нашего понимания (жители Запада редко разбираются в тонкостях восточных учений). И всё же отрадно отметить, что это явление, которое на первый взгляд кажется невозможным нашим картезианским умам, действительно существовало и было научно доказано.

