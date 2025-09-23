Маркус Зоргенфрей возвращается: каким получился новый роман Пелевина A Sinistra

В сентябре издательство «Эксмо» выпустило в продажу новый роман Виктора Пелевина A Sinistra. «Рамблер» прочёл книгу и делится впечатлениями.

© Wikimedia Commons

Во времена, когда всё вокруг стремительно и непредсказуемо меняется, Виктор Пелевин остаётся верен своей традиции: на протяжении 12 лет у него стабильно раз в год выходит новый роман.

A Sinistra (2025) стала пятой книгой цикла про вселенную корпорации Transhumanism Inc. В первом романе, вышедшем в 2021 году и давшем название всему циклу , Пелевин создаёт мир будущего, где человечество научилось отделять мозг от тела в момент смерти, помещать его в цереброконтейнер с питательной жидкостью и подключать к нейросети. Богатые и влиятельные могут позволить себе такую «баночную» вечность, продолжая существовать в симулированных снах.

По сути, всё происходящее в следующих романах вселенной — путешествия сознания по этим симуляциям. В «KGBT+» (2022) Пелевин исследует мир шоу-бизнеса и стриминга, показывая, как технологии влияют на сознание. В «Путешествии в Элевсин» (2023) — первой книге цикла, где главным героем становится баночный оперативник корпорации Transhumanism Inc. Маркус Зоргенфрей, — автор сосредоточился на механизмах контроля и влияния через нейросети, задавая вопросы о свободе в цифровом мире. «Круть» (2024) добавляет размышления о душе и новых формах любви в условиях цифрового бессмертия, продолжая исследование того, как технологии меняют человеческие отношения и самосознание.

При этом книги цикла можно читать в любом порядке: у них нет единой сюжетной линии, но периодически появляются знакомые персонажи и отсылки к событиям из предыдущих произведений.

Предыдущие романы о вселенной Transhumanism Inc. становились бестселлерами. Например, по данным российского Forbes, в 2022 году «KGBT+» стал вторым в списке самых востребованных художественных новинок года — объём продаж составил чуть более 73 тысяч экземпляров. Это произведение обогнал только роман Татьяны Устиновой «Судьба по книге перемен», разошедшийся тиражом чуть менее 100 тысяч экземпляров. А в 2023 году, по информации Forbes, «Путешествие в Элевсин» возглавило список художественных новинок года — было продано 62,4 тысячи экземпляров. Известность Пелевина выходит далеко за пределы России: произведения писателя переведены на все ключевые мировые языки, включая японский и китайский.

В центре действия нового романа — неизменный «агент 007», оперативник Маркус Зоргенфрей из отдела внутренних расследований корпорации. Это типичный герой Пелевина: наблюдательный, ироничный и слегка отчуждённый.

С одной стороны, он давно в этой вселенной и хорошо ориентируется в ней. С другой — в конце предыдущего романа у него стёрли память, так что многое о миропорядке и законах Transhumanism Inc. он узнаёт вместе с читателем.

С новым заданием от начальника службы безопасности Transhumanism Inc., адмирала-епископа Ломаса, он сразу получает доступ к самому высокому уровню секретности — а это значит, что приключения выходят на новый уровень в этом психоделическом квесте.

© Эксмо

По сюжету из герметичных цереброхранилищ исчезают мозги богатых клиентов бутика A Sinistra, организующего мистические трипы, — они просто бесследно растворяются в никуда. Маркусу поручают раскрыть эту тайну, для чего ему придётся погрузиться в симуляцию, созданную нейросетями для этих мозгов. При этом скрипт симуляции неизвестен никому, сама нейросеть ничего не помнит (память стирают не только оперативнику). Маркусу «пишут» легенду, и он, словно Штирлиц, отправляется в симуляцию засланным шпионом в поисках ответов.

Сначала ему приходится пройти «собеседование» со служителем бутика Лартом, которое Маркус едва не проваливает, если бы не подсказки искусственного интеллекта. Он хвастается бурной ночью с Клеопатрой — хотя рыжие вообще не в его вкусе — и обманывает алгоритмы, чтобы проникнуть в симуляцию. Маркус попадает в средневековую Верону, где вынужден примерить роль мага и алхимика, стать Ромео, очаровать Джульетту, сразиться с принцем Эскалом и с великим Повелителем Времени, на каждом шагу погружаясь всё глубже в опасный мир виртуальной алхимии.

Название романа A Sinistra переводится как «левый путь» — путь обмана, алхимии и масок. В этом «левом пути» автор подробно перечисляет главные человеческие страсти — алчность, гордыню, тщеславие, гнев, похоть — и показывает, как герой проходит по этой дороге порока, а затем, как в «Божественной комедии» Данте, — устремляется через своеобразное чистилище к свету и высшим сферам.

Пелевин задаёт читателю философские вопросы: можно ли через иллюзии и симуляции прийти к истине и сохранить себя в мире, где реальность подменяют технологии и корпоративные интересы? Можно ли, обладая властью, богатством и даже бессмертным мозгом в банке, сохранить то, что делает человека человеком — душу?

В конце герои всё же находят путь обратно из виртуальной реальности в мир физический. Возникает вопрос: продолжится ли этот цикл или Пелевин готовит что-то новое? Скорее всего, ответ читатели узнают лишь в следующем сентябре.

В новом романе Пелевин не обошёлся без своей фирменной иронии и лёгкой насмешки над повседневной реальностью. Так, адмирал-епископ Ломас подключается к мыслям Маркуса, угостив его коньяком, а сюжет «Гарри Поттера» называет «корпоративными разборками». Про итальянскую кухню автор пишет, что «паста, лазанья, пицца — все эти изыски изобрели, когда в осаждённых городах месяцами было нечего есть, кроме муки, окаменелого сыра, старого масла да крыс». А продажу души он сравнивает с «многолетним процессом, похожим на запутанные кредитные отношения с банком». Всё это — узнаваемый стиль Пелевина, почти гримуар, то есть учебник магии, создающий ощущение, что весь мир вокруг лишь продолжение его романов, немного корявая симуляция.

Интерес к вселенной Transhumanism Inc. выходит далеко за пределы книжных страниц. В феврале этого года началась работа над сериалом «Трансгуманизм Inc.», который снимает «Плюс Студия» совместно с Gala Production и «Кинопоиском». Режиссёром выступает Василий Бархатов — театральный постановщик и автор фильма «Атомный Иван». Сценарий он пишет вместе со сценаристом и продюсером Анной Борисовой, с которой ранее работал над детективным сериалом о роскошной жизни в Москве 2000-х годов «С нуля».

Сезон будет состоять из шести эпизодов-новелл, премьера состоится на «Кинопоиске», дата выхода пока не объявлена. Это станет первой масштабной телевизионной экранизацией вселенной Пелевина.

