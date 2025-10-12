Хромой, да свой: кого амазонки выбирали в мужья и что делали с сыновьями

В издательстве «Альпина нон-фикшн» в октябре выходит книга «Дочери Ареса: История античных амазонок».

Амазонками в древнегреческой мифологии называли народ, состоящий исключительно из женщин и ведущий воинственный образ жизни. Как говорится в мифах и легендах, они произошли от бога войны Ареса и нимфы Гармонии. Журналист Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов (авторы пишут под псевдонимом Олег Ивик) в своей книге «Дочери Ареса: История античных амазонок» пытаются разобраться, откуда возникли эти мифы и существовали ли амазонки на самом деле.

Авторы опираются на труды древних философов и современных археологов. Они подробно рассказывают всю историю происхождения и исчезновения древнего племени, приводя цитаты из произведений античных мыслителей. Читатели узнают, где обитали амазонки, какой вели образ жизни, с кем и за что сражались и о многом другом. При этом речь в книге идёт не только об античных воительницах, но и о более современных. Например, специальная амазонская рота существовала при дворе императрицы Екатерины II.

Главное отличие амазонок от любого другого народа, древнего или современного, состояло в том, что мужчин у них либо не было, либо они имелись лишь в качестве искалеченных и бесправных рабов. Эта информация уже мелькала в цитатах, которые мы приводили ранее. Но теперь поговорим об этом подробнее.

Чаще всего античные авторы пишут, что мужчин в государстве амазонок не было совсем и для деторождения воинственные женщины вступали в связи со своими соседями. Например, Страбон сообщает:

«Весной у них два есть особых месяца, когда они поднимаются на соседнюю гору, отделяющую их от гаргарейцев. По некоему стародавнему обычаю и гаргарейцы также восходят на эту гору, чтобы, совершив вместе с женщинами жертвоприношение, сойтись с ними для деторождения; сходятся они тайком и в темноте, кто с кем попало; сделав женщин беременными, гаргарейцы отпускают их домой. Всех новорождённых женского пола амазонки оставляют у себя, младенцев же мужского рода приносят на воспитание гаргарейцам. Каждый гаргареец принимает любого принесённого ему младенца, считая его по неведению своим сыном».

Это наиболее гуманная версия, потому что сыновья амазонок обретают если не родных, то хотя бы приёмных отцов. Филострат считает, что мальчики становятся не сыновьями, а рабами принявших их в своё племя мужчин. В «Рассказе о героях» он пишет про амазонок:

«Они не допускают мужчин в свою землю, но сами, когда пожелают иметь детей, спускаются к реке Галис и там знакомятся и вступают в сношение с мужчинами где придётся, а затем, возвратившись домой к обычной жизни, новорождённых мужского пола выносят на границы своей страны, чтобы их там взяли отцы; те действительно берут кому кого придётся и делают своими рабами; детей же женского пола амазонки, по рассказам, любят и считают своими единокровными, ухаживают за ними по-матерински, только не кормят своим молоком; это они делают ради сражений, чтобы и малютки не изнеживались, и у них самих не отвисали груди. Нужно думать, что и само имя амазонок произошло от того, что они не питаются грудью, а кормят своих детей кобыльим молоком и сотами росы, которая наподобие мёда осаждается на речных тростниках».

Евсевий Кесарийский считал, что амазонки попросту выбрасывают младенцев мужского пола:

«Все амазонки не имеют мужей, но, подобно бессловесным животным, раз в году, около весеннего равноденствия, переходят свои границы и соединяются с соседями, считающими это за праздник; зачав от них, они возвращаются и по необходимости в одно время бывают беременны по закону природы; рождённых мальчиков они выбрасывают, а девочек воспитывают; они воинственны и преданы физическим упражнениям».

Помпей Трог сообщал, что амазонки убивали своих новорождённых сыновей. Как пишет Иордан, новорождённого мальчика мать могла по своему усмотрению передать отцу или убить. Но многие античные авторы считают, что амазонки оставляли сыновей у себя, но калечили их с тем, чтобы юноши, став взрослыми, не могли противиться своим повелительницам.

Диодор пишет, что мужчинам амазонки предоставили унижение и рабство: «У рождённых ими детей мужского пола они калечили ноги и руки, делая их таким образом неспособными к военному делу...» Гесихий Александрийский сообщает: «...амазонки, родив мальчика, собственноручно выкалывали ему глаза».

Впрочем, версия об ослеплении младенцев не поддерживается другими авторами (кроме разве что некоего Ксанфа, на которого Гесихий в этом вопросе ссылается). Скорее всего, в воображении Ксанфа слились воедино мифы об амазонках и рассказ Геродота о том, что скифы ослепляют своих рабов. Геродот писал:

«Всех своих рабов скифы ослепляют. [Поступают они так] из-за молока кобылиц, которое они пьют. Добывают же молоко скифы так: берут костяные трубки вроде свирелей и вставляют их во влагалища кобылиц, а затем вдувают ртом туда воздух. При этом один дует, а другой выдаивает кобылиц. Скифы поступают так, по их словам, вот почему: при наполнении жил воздухом вымя у кобылиц опускается. После доения молоко выливают в полые деревянные чаны. Затем, расставив вокруг чанов слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее дорожат. Вот почему ослепляют всех захваченных ими пленников. Скифы ведь не землепашцы, а кочевники».

У кочевников действительно были проблемы с рабовладением. Почти любая работа на пастбище требует свободы передвижения, а бескрайняя степь и обилие коней предоставляли рабам все возможности для побега. Поэтому сообщение Геродота об ослеплении тех немногих рабов, которых можно было приспособить для сидячей работы, вызывает доверие.

Но Геродот говорит о скифах, а не об амазонках. Тем более что никто не называет амазонок кочевницами, зато упоминается, что они занимались земледелием и даже садоводством. Страбон писал, что время, свободное от любовных встреч с гаргарейцами, «амазонки употребляют только для себя, выполняя отдельные работы, как пахота, садоводство, уход за скотом и в особенности за лошадьми...»

Впрочем, в поле или в саду тоже не так уж много работы для слепых. А мальчиков амазонки рожали, надо думать, в неменьшем количестве, чем все остальные женщины. Поэтому гораздо более резонными представляются многочисленные сообщения античных авторов о том, что амазонки делали своих сыновей хромыми. В приписываемом Гиппократу трактате «О суставах» говорится:

«Рассказывают об амазонках, что они у своего мужского потомства ещё во младенческом возрасте вывихивают иногда колени, иногда бедра, чтобы сделать его хромым и чтобы мужской род не мог устраивать козней женскому. Они пользуются этими калеками как ремесленниками, поскольку кожевенное, кузнечное или какое-нибудь другое мастерство требует сидячего положения. Верно ли это — я не знаю, но что это возможно, если произвести вывих у малых детей, — я знаю точно».

Имеются сведения, что с этими искалеченными мужчинами амазонки вступали в сексуальные связи — вероятно, редкие встречи с соседями не вполне их удовлетворяли. Впрочем, предание говорит, что такие мужья вполне устраивали воинственных женщин. Плутарх в собранном им своде александрийских пословиц и поговорок приводит одну поговорку, которая, по его словам, обязана своим происхождением амазонкам.

Историк сообщает, что скифы, желая заключить мир с амазонками, предложили им скрепить политический союз брачными союзами. Женихи подчёркивали, что в этом случае женщины смогут наконец вступить в брак с мужьями «неувечными и необезображенными». На что Антианира, предводительница амазонок, им ответила: «Хромой отлично действует». Это выражение стало крылатым для обозначения тех, «кто предпочитает своё дурное чужому хорошему».

