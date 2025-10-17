Юность ведьмака: каким получился новый роман Сапковского «Перекрёсток воронов»

В конце сентября в России вышел новый роман Анджея Сапковского «Перекрёсток воронов». Это первая за 12 лет книга знаменитого цикла о ведьмаке Геральте из Ривии. Автор «Рамблера» рассказывает, чем интересно это произведение.

© Netflix

«Перекрёсток воронов» — седьмой роман культовой фэнтези-саги. В Польше, на родине писателя, он вышел в ноябре 2024 года и, по оценкам влиятельного польского интернет-издания Onet, за первые три дня разошёлся тиражом более 30 000 экземпляров — для книжного рынка страны это феномен. Мировой релиз состоялся 30 сентября 2025 года: в этот день начались продажи более чем в 20 странах, включая ряд европейских, а также США, Японию, Бразилию и Египет.

В России роман появился одновременно со всем миром, что уже можно назвать своего рода сенсацией. Перевод выполнил Вадим Кумок — и это отличная новость для поклонников саги. Во-первых, именно он в 2013 году адаптировал для русского читателя шестой роман о ведьмаке «Сезон гроз». А во-вторых, сейчас Кумок редактирует считающийся классическим перевод Евгения Вайсброта для коллекционного переиздания первой книги фэнтези-цикла о Геральте «Последнее желание».

© АСТ

В русской версии сохраняются дух оригинала и узнаваемый стиль автора: эпитеты вроде «Белый Волк» для Геральта, «старые добрые ведьмаки» для наставников Каэр Морхена и названия чудовищ — «зорилл», «гримуарный слизень» — тщательно подобраны с учётом традиций, заложенных ещё в первых книгах цикла.

В отношении аудиоверсии тоже есть повод радоваться: за Геральта снова говорит «настоящий ведьмак» Всеволод Кузнецов — голос, хорошо знакомый российским геймерам по культовой игровой серии.

Надо отдать должное издателям: они справились на отлично. Речь идёт не просто о выходе нового романа, а о возвращении в мир культового персонажа и о творчестве Анджея Сапковского — одного из самых известных и влиятельных авторов европейского фэнтези.

Анджей Сапковский родился в 1948 году в Лодзи. Его литературная карьера началась в 1986 году, когда рассказ «Ведьмак» победил в конкурсе журнала Fantastyka. С тех пор Сапковский создал целую сагу о циничном охотнике на чудовищ Геральте из Ривии — цикл, переведённый более чем на сорок языков. Эти истории вдохновили польскую компанию — разработчика игр CD Projekt Red на создание культовой серии игр, а Netflix — на многосезонный сериал, который породил новую волну интереса публики к этому персонажу и подарил саге целую армию поклонников. Книги цикла разошлись суммарным тиражом свыше 30 миллионов экземпляров — такие цифры озвучивает американское издательство Hachette Book Group, владеющее правами на англоязычные переводы произведений о ведьмаке.

Сапковский — лауреат множества премий, среди которых престижная польская Janusz A. Zajdel Award, американская World Fantasy Award за вклад в литературу и чешская Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Award. Он по праву считается мастером фэнтези — за умение создавать живые, детально проработанные миры и ярких персонажей.

Интересна предыстория создания «Перекрёстка воронов». Завершающей книгой основной саги о ведьмаке стала «Владычица озера»: на польском она появилась в 1999 году, а на русском — в 2000-м и подвела итог эпопее о ведьмаке Геральте, его возлюбленной, чародейке Йеннифэр и приёмной дочери Цири. После этого, как отмечал польский кинопортал Filmweb, автор годами говорил, что серия о ведьмаке завершена и он не намерен к ней возвращаться.

Позже, когда персонаж стал культовым благодаря видеоиграм, Сапковский выпустил роман «Сезон гроз» — самостоятельную историю о Геральте, действие которой разворачивается между ранними рассказами цикла. На польском языке книга вышла в 2013-м, а на русском — в 2014 году. В 2018 году во время встречи с фанатами на варшавском фестивале Comic Con Сапковский заявил, что не исключает возможности написать ещё одну книгу о вселенной ведьмака, и, скорее всего, это будет приквел. С тех пор читатели ждали новую историю.

«Перекрёсток воронов» возвращает читателя в начало пути Геральта: герою 18 лет, он только осваивает ремесло ведьмака, делает ошибки, спорит с судьбой и впервые сталкивается с серьёзными испытаниями. Он ещё не встретил Йеннифэр, которая станет любовью всей его жизни, и Цири, которой предначертано заменить ему дочь. И уж точно не представляет, какой ценой ему обойдутся собственные решения.

Геральт покидает стены школы ведьмаков в горной крепости Каэр Морхен. За плечами у него два меча, ящик с эликсирами и тонна теории о монстрах, но в реальном мире всё оказывается куда сложнее. Юный ведьмак ещё наивен и неопытен, и порой его действия едва не приводят к катастрофе.

Так, Геральт чуть не попадает на виселицу за случайное убийство дезертира — хоть это и была самооборона, окружающих это мало интересует. А в схватке с чудовищем зориллом, похожим на ящера, решает идти в бой в одиночку, недооценивает силы противника и едва не погибает. Именно через эти промахи и неудачи формируется характер будущего Белого Волка — того самого циничного, но справедливого охотника на чудовищ, которого знают фанаты.

Главным наставником Геральта в этой истории становится Престон Хольт, старый опытный ведьмак, который не только спасает главного героя от бед и напастей, но и учит выживать в жестоком мире. Он рассказывает, что в Каэр Морхене произошло нападение, в котором пострадали ведьмаки. Благодаря ему Геральт впервые встречается с магами и чародейками.

Сюжет не гонится за глобальными войнами и судьбами королевств — это история о взрослении героя, первых победах и промахах, моральных дилеммах, которые формируют его характер. «Перекрёсток воронов» позволяет увидеть Геральта до того, как его сердце закалилось, а сам он стал циничным. Именно эта свежесть, неопытность и наивность делают историю такой притягательной для поклонников мира ведьмака.

Сапковский щедро приправляет книгу деталями и отсылками к будущему: здесь есть и медальон ведьмака, и рунические мечи, которые в дальнейшем станут визитной карточкой Геральта.

Писатель остаётся верен себе — язвительный, ироничный, с точным чувством человеческой глупости. Например, когда главный герой вынужден защищаться, местные жители тут же готовы повесить его за «убийство», даже не пытаясь разобраться в обстоятельствах. Сапковский мастерски высмеивает слепую законопослушность и предрассудки.

Его проза узнаваема с первой фразы: смесь цинизма, фольклорной мудрости и грубоватого юмора, в которой за кабацкими шутками прячутся философские размышления. Такие фразы разбросаны по тексту, и автор вкладывает их в уста самых разных персонажей, но всегда они принадлежат самому Сапковскому: «Справедливость здесь не о законе, а о том, кто быстрее достанет меч», «А если он съест меня, то кто будет платить налоги?» или «Люди — странные существа, они смеются над монстрами и плачут над глупцами». Он по-прежнему пишет как человек, который не устаёт объяснять, что сказка — это не про драконов, а про людей.

Атмосфера старого доброго фэнтези с монстрами, охотниками на нечисть и сложными дилеммами заставляет снова почувствовать ту самую магию первых историй о ведьмаке. И надо сказать, магия мира Сапковского всё ещё работает безотказно.

«Перекрёсток воронов»: после 12-летнего перерыва вышла новая книга о ведьмаке