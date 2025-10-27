Съёмка в фотобудке: как началась история любви Жаклин и Джона Кеннеди

В издательстве «Альпина Паблишер» в октябре вышла книга о бывшей первой леди США «Джеки».

Жаклин Кеннеди — жена 35-го президента США Джона Кеннеди и первая леди государства с 1961 по 1963 год. Она была одной из самых популярных женщин своего времени, её считали законодательницей моды и стиля в Америке. Всегда спокойная и дружелюбная внешне, внутри Жаклин переполняла буря эмоций, которые она тщательно скрывала. Особенно после убийства горячо любимого ею мужа — первая леди очень тяжело переживала трагедию.

В своей книге американская писательница Дон Трипп постаралась передать всю глубину личности Жаклин, которую родные называли просто Джеки. Начиная рассказ с трагических событий 22 ноября 1963 года, когда Джона Кеннеди застрелили в его автомобиле, где он находился вместе с супругой и умер у неё на руках, автор отправляется в прошлое и вспоминает о первой встрече Джека (так называли Джона близкие) и Джеки, их свадьбе, рождении детей, разговорах супругов по душам и многом другом. При работе над книгой Трипп изучила множество материалов: газетные и видеохроники, письма и мемуары Жаклин и Джона Кеннеди, просмотрела сотни фотографий. Она преследовала одну цель: понять и рассказать читателям, какой была настоящая Джеки.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как завязывались романтические отношения между Джоном и Жаклин Кеннеди весной 1952 года.

Большую часть той весны он, кажется, проводит в Массачусетсе, занятый избирательной кампанией в Сенат. Иногда Джек неожиданно звонит, чтобы сообщить мне, что приедет. Я слышу звон монеток и догадываюсь, что он в кабине телефона-автомата. Он приглашает меня на вечеринки или в кино. Сегодня мы идём на вестерн с Джоном Уэйном (по выбору Джека), а завтра — ​на что-то более художественное (мой выбор). Кеннеди через десять минут становится скучно. Он встаёт и ходит взад-вперёд, объясняя, что хочет размять ноги.

В конце мая я приглашаю его на танцы, причём предупреждаю в последний момент и удивляюсь, что он соглашается. В июне мы идём на новый фильм с Гэри Купером «Ровно в полдень». К нам присоединяются брат Джека Бобби и его жена Этель. Бобби познакомился с ней на канадском горнолыжном курорте Мон-Трамблан. Этель впоследствии защитила университетскую дипломную работу по книге Джека «Почему Англия спала» и таким образом прочно вошла в семью.

После кино Джек приглашает меня на обед в «Мартинс». Достаёт из кармана книгу. Мемуары Джона Бакена.

— Я принёс её для тебя.

Закладка, точнее, просто обрывок бумаги лежит в том месте, где рассказывается о молодом солдате, погибшем в битве на Сомме. «Он мог злой шуткой ранить чьи-то искренние чувства и не питал ни капли уважения к святыням глупцов».

Перелистываю несколько страниц. Подчёркнуто: «Он не любил эмоций не из-за легкомыслия, а напротив, потому что умел чувствовать глубоко».

— Это твой экземпляр.

— Можешь оставить его себе, если хочешь. — ​И снова та самая полуулыбка.

— Спасибо.

— Когда мне было тринадцать, я заболел и провёл в больнице месяц. Чтение помогло мне не сойти с ума. Я читал эту книгу и некоторые другие. Отец навещал меня каждый день.

— А мать?

Он качает головой.

— Она всё время проводила в одном из модных домов Парижа или стояла на коленях в церкви. — ​В его голосе горечь. Я вижу: ему стыдно, что он позволил мне заметить такое проявление чувств. Трогает манжет, подворачивает его.

Мне хочется чем-то его утешить, смягчить тревогу.

— Я впервые отправилась в Англию после войны, — ​начинаю я. — ​Некоторым из нас удалось получить приглашение на вечер в саду Букингемского дворца. Я уговорила других девчонок пойти туда, и мы дважды отстояли большую очередь, просто чтобы два раза пожать руку Черчиллю.

Он смеётся.

— Черчилль всегда меня поражал, — ​продолжаю я, ковыряя вилкой картошку фри. — ​Тёмный ангел, лишившийся власти, переживший столько неудач и снова получивший высший пост. Замечательная история.

Джек рассказывает, что он был в Лондоне в сентябре 1939 года, когда его отец служил послом США в Великобритании. Немцы бомбили польские аэродромы и военные корабли в Балтийском море. Джек был на галерее в парламенте, когда Черчилль объявил о вступлении Британии в войну.

— Отец был категорически не согласен с Черчиллем, — говорит Джек. — ​Он считал, что Америка не должна вмешиваться, что ей стоит наблюдать за происходящим из-за океана. Но я помню, как премьер-министр объяснил в тот день, что война может быть благородным делом, способом отстоять свободу.

— А потом ты вернулся домой, написал книгу, а ещё через несколько лет стал героем войны, которую твой отец не одобрял.

Он улыбается:

— Надо было продолжать заниматься писательским ремеслом.

Снова улыбка. Мне иногда кажется, что, когда он рассказывает о таких мелочах, через маленькие трещинки приоткрывается его внутренний мир. Он старается всегда держаться легко и непринуждённо, но за его юмором кроется печаль. Мне хотелось бы лучше узнать глубокую, уязвимую сторону его натуры. Проникнуть за глянцевый фасад и понять, что там внутри.

Покидая «Мартинс», он произносит:

— Так что насчёт четвертого июля? Почему бы тебе не поехать в Хайянис-Порт?

— Заехать по пути в Ньюпорт?

— Приезжай на выходные. Мама почитает «Скачку Пола Ревира».

— Обещаешь?

Мы проходим мимо торгового центра «Вулвортс», и он берёт меня за руку и тянет внутрь:

— Пойдём-ка!

— Что ты делаешь?

— Хочу купить тебе какое-нибудь украшение.

— Да нет, не стоит.

— Серьги? Браслет? Что любят такие девушки, как ты?

— Что угодно, только не кольцо.

Он хмурится, а я смеюсь.

— Ты сам спросил.

Он проходит мимо витрин с драгоценностями, мимо тощих манекенов с женской одеждой прямо к кабинке фотоавтомата в дальнем углу коридора. Шарит в кармане.

— Дай-ка угадаю, — ​смеюсь я. — ​У тебя нет мелочи?

Но он вытаскивает несколько монет — ​по пять и десять центов, два четвертачка.

— Это моя сдача из «Мартинс», — ​замечаю я.

Джек отправляет монеты в щель автомата, берёт меня за талию, затаскивает в будку и задёргивает занавеску. Стул очень узкий, так что я почти уселась Джеку на колени. Совершенно очевидно: ему нравится, что я так близко, а у меня немного кружится голова от такой близости. Этот человек любит подталкивать к краю. Сверкает вспышка, начинается обратный отсчёт, мигает и загорается красный огонёк, а потом его сменяет зелёный.

— Замри, Джеки. Улыбайся.

Его рука на моём бедре. Я всем телом тянусь к нему. Мне хочется, чтобы он прикасался ко мне, чтобы его лицо оказалось рядом с моим. Я чувствую запах его кожи и волос. Мы оба уставились на зелёную лампочку, точнее, в маленький объектив под ней. Джек сильнее прижимает меня к себе, пока щёлкает затвор. Аппарат издаёт смешное жужжание, а потом затихает.

Джек вскакивает и быстро хватает выплывающую ленту со снимками, не давая мне дотянуться до неё.

— Дай посмотреть, — ​протестую я.

Он поднимает фотографии повыше, чтобы я не могла их достать.

— Жаль, что у тебя закрыты глаза.

— Что, на всех снимках?

— Да. Впрочем, нет, подожди. Ты открыла их только на последнем кадре, но он не очень хорошо получился, тебе не понравится.

— Джек, дай мне посмотреть.

Он улыбается, как бы давая понять: «Хочешь посмотреть? Тогда попробуй отбери». И спешит по длинному коридору к выходу. Он идёт быстро, шаг у него широкий. Мне приходится бежать, чтобы догнать его. Когда мы выходим на улицу, он показывает мне снимки.

— У меня глаза вовсе не закрыты. Получилось хорошо, очень даже хорошо. Дай посмотрю повнимательнее.

Он суёт фотографии в карман.

— Ты уже всё видела.

— Дай мне одну на память.

— Нет, они мои.

— Но это же была моя сдача, оставшаяся после обеда!

Мы гуляем дальше. Наэлектризованность между нами растёт. Я это чувствую, мы оба это чувствуем. Он берёт меня за руку, его пальцы нежно переплетаются с моими. Указательный палец слегка поглаживает мою ладонь. Намеренно, очень чувственно. Мне приятно касаться его бедром, плечом, локтем, когда мы идём рядом.

Мы добираемся до угла, где нам предстоит разойтись, — ему направо, а мне налево.

— Я позвоню, — ​говорит он.

Предполагается, что он развернётся и уйдёт. Он так делал обычно. Но не на этот раз.

— Итак, четвёртое. Да, Джеки? — ​Он смотрит на меня сверху вниз. Какое лицо, какие глаза! Он касается моей щеки лёгким и быстрым движением руки. В этом ласковом жесте есть что-то новое, отчего меня бросает в жар.

