Биллу Гейтсу — 70 лет. Какие книги советует почитать миллиардер

28 октября исполняется 70 лет американскому бизнесмену, сооснователю компании — разработчика программного обеспечения Microsoft, филантропу Биллу Гейтсу. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes предприниматель занимает 13-ю строчку: издание оценивает его состояние в 108 миллиардов долларов. Ежегодно Билл Гейтс читает около 50 книг. Лучшее из прочитанного он рекомендует в своём блоге Gates Notes. «Рамблер» выбрал восемь книг, на которые советует обратить внимание миллиардер.

«Джентльмен в Москве»

Автор: Амор Тоулз

В романе американского писателя Амора Тоулза, увидевшем свет в 2016 году, рассказывается о поэте, графе Александре Ростове. В 1922 году героя судят за давно написанное стихотворение. В наказание графа отправляют на пожизненное заключение в отель «Метрополь», который Ростов отныне не имеет права покидать. Он вынужден приспосабливаться к новым условиям и со стороны наблюдать за событиями, происходящими в стране. «Мне показалось, что это забавная, остроумная и на удивление жизнерадостная история о том, как извлечь максимум пользы из своего окружения», — отмечал Билл Гейтс в своём блоге.

«Облачный атлас»

Автор: Дэвид Митчелл

Роман британского писателя Дэвида Митчелла впервые был опубликован в 2004 году. Книга состоит из шести взаимосвязанных историй, чье действие происходит с середины XIX века до постапокалиптического будущего. Например, герой одной из них, нотариус из Сан-Франциско, помогает сбежавшему из рабства представителю коренного народа Новой Зеландии мориори. Героиня другой, журналистка, в 1975 году пишет материал-расследование о строящейся в вымышленном американском городе Буэнас-Йербасе атомной электростанции.

В своём блоге Билл Гейтс отзывался об этой книге как о «романе, о котором вы будете думать и говорить ещё долгое время после того, как закончите читать его».

«Верхний ярус»

Автор: Ричард Пауэрс

Ричард Пауэрс — американский писатель, который в своих книгах исследует влияние науки и технологий на окружающий мир. Его роман «Верхний ярус» впервые был опубликован в 2018 году. Как писал в своём блоге Билл Гейтс, речь в книге идёт «о жизни девяти людей и их взаимосвязи с деревьями». Например, один из героев — американский солдат, которого во время войны во Вьетнаме выбрасывает взрывом из подбитого самолёта на ветви баньяна, благодаря чему он выживает. Другой — художник, унаследовавший пачку фотоснимков с изображением гигантского каштана.

Гейтс назвал это произведение одним из самых необычных романов, которые миллиардер прочитал за последние годы. «Хотя в книге представлен довольно радикальный взгляд на необходимость защиты лесов, меня тронула страсть каждого персонажа к своему делу. Я закончил книгу, желая узнать больше о деревьях», — отмечал предприниматель.

«Клара и Солнце»

Автор: Кадзуо Исигуро

Фантастический роман-антиутопия британского писателя японского происхождения, обладателя Нобелевской премии по литературе (2017) вышел в 2021 году. Главная героиня Клара — робот-андроид: таких, как она, родители покупают своим детям и называют Искусственными Друзьями или Искусственными Подругами. В ожидании будущего хозяина она познаёт мир через стекло витрины, на которой выставлена. Особенно Клару интересует солнце, ведь робот работает на солнечных батарейках. Вскоре владелицей андроида становится 14-летняя девочка, борющаяся с тяжёлым заболеванием.

В своём блоге Гейтс отмечал, что, хотя действие происходит в антиутопическом будущем, роботы в нём не представляют собой угрозы. «Эта книга заставила меня задуматься, как могла бы выглядеть жизнь со сверхразумными роботами — и будем ли мы относиться к таким машинам как к технологическим решениям или как к чему-то большему», — писал миллиардер.

«Сила»

Автор: Наоми Алдерман

Научно-фантастический роман британской писательницы Наоми Алдерман увидел свет в 2016 году. В книге описана вымышленная эпоха, в которой женщины могут выпускать из пальцев электрические разряды. Героини романа используют эту силу в разных целях. Например, одна защищается от агрессивного отчима, а другая учится исцелять людей.

Билл Гейтс в своём блоге рассказывал, что прочитал этот роман по рекомендации старшей дочери. «Читая “Силу”, я яснее и глубже прочувствовал насилие и несправедливость, с которыми сегодня сталкиваются многие женщины. И стал ещё больше ценить людей, которые занимаются этими проблемами в США и по всему миру», — делился впечатлениями бизнесмен.

«Завтра, завтра, завтра»

Автор: Габриэль Зевин

Роман американской писательницы и сценаристки Габриэль Зевин впервые был опубликован в 2022 году. Это история двух друзей детства, Сэма и Сэди, которые во время учёбы в колледже разрабатывают видеоигру «Итиго, дитя моря». Благодаря проекту они становятся богатыми и знаменитыми. Но какова будет цена их успеха? «Мне очень понравилась эта история — она во многом напомнила мне мои отношения с Полом Алленом и нашу совместную работу в Microsoft», — писал об этой книге Билл Гейтс.

«Женщины»

Автор: Кристин Ханна

Действие исторического романа американской писательницы Кристин Ханны происходит в 1960-е годы, во время Вьетнамской войны. Главная героиня, молодая женщина из состоятельной семьи Фрэнсис Макграт, отправляется во Вьетнам вслед за своим старшим братом в качестве медсестры. На поле боя ей приходится трудно. Но на долю Фрэнсис выпадет ещё больше испытаний, когда она вернётся в родную страну.

На английском языке книга была опубликована в 2024 году. «Это прекрасно написанная история — дань уважения группе ветеранов, которые заслуживают большего признания за принесённые ими невероятные жертвы», — отмечал в своём блоге Билл Гейтс.

«Ученица: предать, чтобы обрести себя»

Автор: Тара Вестовер

Автобиография американской мемуаристки и историка Тары Вестовер была опубликована в 2018 году. Автор рассказывает о своей семье: мормонах из штата Айдахо, которые живут в ожидании конца света. Отец скупает оружие и консервирует персики, мать лечит ожоги настойкой лаванды, братья и сёстры находятся на домашнем обучении. Сама Тара втайне от них готовится поступать в университет.

Билл Гейтс в своём блоге размышлял, что процесс разрыва Тары со своими родителями показался ему «гораздо более экстремальной версией» того, что пережил в детстве он сам, и того, что, по его мнению, переживают многие: «в какой-то момент детства ты перестаёшь считать, что родители знают всё, и видишь в них взрослых с ограничениями». «Тара прекрасно описывает этот процесс самопознания в своих незабываемых мемуарах», — делится впечатлениями миллиардер.

