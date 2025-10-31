Тайны «Белого Орлова»: откуда взялся и как попал в Россию легендарный бриллиант

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Аны Триго «Проклятые драгоценности. Как алмазы, сапфиры и жемчуг меняли судьбы людей и ход истории».

Ана Триго — испанская писательница и эксперт по оценке произведений искусства, антиквариата и старинных книг. Она известна как автор художественных романов «Тайна сандаловой шкатулки» (2018), «Я убил Ребекку Блэквуд» (2019) и «Иллюзия мести» (2024).

В научно-популярном сборнике «Проклятые драгоценности. Как алмазы, сапфиры и жемчуг меняли судьбы людей и ход истории» Триго рассказывает о двенадцати самых известных в мире драгоценных камнях и украшениях. В их числе — бриллиант «Кохинур», утраченная тиара династии Романовых, ожерелье королевы Марии-Антуанетты, «Делийский пурпурный сапфир» и загадочное кольцо Бурбонов, хранящееся в Мадридском соборе. Автор описывает историю их происхождения, перемещений по миру и раскрывает роли, которые они сыграли в судьбах своих знаменитых владелиц и владельцев: британской королевы Виктории, французского императора Наполеона Бонапарта, российской императрицы Екатерины II и так далее.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о бриллианте «Белый Орлов», дарованном Екатерине II одним из её фаворитов — графом Григорием Орловым.

Темное происхождение «Белого Орлова»

Бриллиант «Орлов», также называемый «Белым Орловым», — это великолепный камень весом 189,62 карата с едва заметной голубовато-зеленой окраской. Он сохранился с первоначальной огранкой, состоящей из 180 граней, получившей название «роза», — типичной для индийских бриллиантов после 1550 г. Он не совсем чистый, так как содержит мельчайшие включения и имеет почти незаметное пятнышко на одной из граней. Его характерная индийская огранка и это пятнышко окажутся очень важны при его идентификации, как мы увидим позже.

С 1774 г. он находится на российском императорском скипетре и входит в число драгоценностей российской короны, являясь крупнейшим бриллиантом в коллекции. Он выставлен в экспозиции Алмазного фонда Оружейной палаты, одного из старейших музеев Москвы.

Но как эта великолепная индийская жемчужина попала в Россию? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно углубиться в историю камня, снова отправившись в Индию на легендарные рудники Голконды. Скорее всего, алмаз был найден именно там, на руднике Коллур, как и «Алмаз Хоупа».

Итак, есть две версии происхождения «Орлова». Первая изложена в легенде о том, что драгоценный камень был глазом скульптуры бога Шри Ранганатхи в Шрирангаме в индийском штате Тамилнаде. Французский солдат, дезертировавший из армии, решил во что бы то ни стало завладеть им. Для этого он вступил в монашеский орден и потратил год, чтобы завоевать доверие монахов и стать членом общины. Однажды ночью во время урагана он украл бриллиант и сбежал в лес, потом добрался до Мадраса, где попытался продать драгоценность.

Как мы уже знаем, кража глаз у индийского божества до добра не доводит. Никто не хотел покупать у солдата сокровище. В конце концов он продал его английскому капитану за «скромную» сумму 2000 фунтов стерлингов. Капитан увез драгоценный камень в Лондон, где бриллиант снова был продан — на этот раз еврейскому торговцу — за 12 000 фунтов стерлингов. Потом он, похоже, был перевезен в Амстердам, где его приобрел другой торговец по имени Шафрасс, возможно персиянин.

Версия об ограблении, совершенном французским солдатом, изложена Луи Дютансом в его книге «Изысканные драгоценные камни и средства их изучения и оценки», опубликованной в 1783 г., и затем повторяется Стритером в его знаменитой книге «Величайшие алмазы мира. Их история и романтика». Сам Стритер считал, что это вымышленная история, очень похожая на легенды «Алмаза Хоупа» и «Кохинура». Однако многие исследователи и сегодня склонны верить ей.

Их можно понять: трудно отказаться от ауры экзотики и загадочности, которая сопровождает подобные истории. На фоне этих легенд правда выглядит скучной или по крайней мере не столь интересной. Но только не в случае «Белого Орлова». Потому что есть вторая версия его происхождения, и она не менее драматичная и интригующая, хотя и более правдоподобная. По этой версии, драгоценный камень был найден на рудниках Голконды примерно в XVII в. и почти сразу попал в коллекцию драгоценностей могущественного императора Великих Моголов Шах-Джахана I, во время правления которого были созданы «Павлиний трон» и великолепный Тадж-Махал. Мы рассмотрим эту версию чуть позже, когда попытаемся разгадать истинную сущность этого загадочного бриллианта, секрет, который скрывает его красота. А пока вернемся в Европу, где началось новое путешествие камня.

Подарок графа Орлова

Однажды холодным утром в конце декабря 1775 г. граф Григорий Григорьевич Орлов, один из самых влиятельных людей в России, прибыл в Амстердам (как известно, ранее, в 1762 г., он был организатором заговора, закончившегося свержением и смертью царя Петра III и восшествием на престол Екатерины II, или Екатерины Великой). Орлов был фаворитом Екатерины. Придя к власти, она пожаловала ему графский титул, произвела в генерал-поручики и назначила генерал-адъютантом. В 1761 г. у них родился внебрачный сын Алексей, и какое-то время императрица подумывала о том, чтобы выйти замуж за Орлова, но этого так и не произошло.

Портрет графа Орлова

Григорий был эффективным советником. При Екатерине он выполнял функции эмиссара России в сложных дипломатических миссиях и участвовал в важных экономических реформах, направленных на облегчение тяжелой доли крестьян. Однако однажды он впал в немилость. Его многочисленные измены, о которых императрице сообщали его враги, в конце концов подорвали терпение Екатерины, и около 1774 г. она заменила его другим любовником, молодым и красивым офицером Григорием Потемкиным.

Когда Потемкин занял его место, граф решил покинуть Россию и несколько месяцев путешествовал по Европе, пока в конце 1775 г. не разработал план, с помощью которого рассчитывал вернуть свое место в сердце императрицы и положение в государстве. А план состоял в том, чтобы сделать Екатерине роскошный подарок, который растопит ее сердце.

Григорий обладал изысканной коллекцией произведений искусства (в которой были картины Рембрандта, Рубенса и Тициана) и предметов антиквариата и славился отменным вкусом. В этот день, вместо того чтобы наслаждаться красотой Амстердама, его изящной архитектурой, отражающейся в бесконечных каналах, и падающим в них снегом, Орлов, не желая терять ни минуты, отправился искать тот идеальный подарок, способный вернуть ему его прежнюю жизнь. Так он приобрел камень.

Мы не знаем, кто продал ему алмаз, хотя некоторые источники упоминают купца персидского происхождения по имени Шафрас, что отчасти соответствует версии Дютанса. Но точно известно, что при покупке камня граф заявил, что бриллиант предназначается для императрицы Екатерины, и заплатил за него впечатляющую сумму 1 400 000 гульденов, что эквивалентно примерно 7 млн евро. Затем Орлов вернулся в Россию — с бриллиантом и надеждой вернуть все, что он потерял.

