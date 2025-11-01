Консервные банки и салют: какие обычаи объединяют русских, европейцев и китайцев

В издательстве «Бомбора» в октябре вышла большая энциклопедия по русской мифологии — «Большая книга мифов России».

На территории нашей страны сегодня проживают более 190 народов, у каждого из которых испокон веков сложились свои традиции и обычаи, у каждого существуют свои мифы, легенды и сказания. «Большая книга мифов России» — это новое подарочное издание, в которое вошли четыре книги из серии «Мифы мира. Самые сказочные истории человечества»: «Славянские мифы», «Мифы Урала и Поволжья», «Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока» и «Мифы Карелии и Ингерманландии».

Читатели познакомятся с древней славянской культурой и узнают, откуда пошли современные обычаи и традиции. Встретятся с народной культурой русских татар и башкир, чувашей и удмуртов, карелов, якутов и других народов и поймут, какие они имеют общие черты. Например, издание поясняет, что объединяет русского Змея Горыныча и татарского Зиланта, какой кетский прототип имеет Баба-Яга, кто являлся верховным богом марийцев, в чём он похож на славянского Перуна и многое другое.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о славянской мифологии о том, почему на машину молодожёнов в Европе принято прикреплять «хвост» из банок, а также откуда пошла традиция украшать ёлку на Рождество и Новый год.

Громкая борьба со злом

Наверняка многие видели в западных фильмах забавный сюжет: молодожёны, оформив брак, выходят из церкви (мэрии, ратуши, районной администрации), садятся в машину, и кто-нибудь из друзей ловко прикрепляет к автомобилю сзади длинный «хвост» из нанизанных на верёвку консервных банок. Жених и невеста, а вернее, уже муж и жена, уезжают в светлое будущее, сопровождая своё передвижение диким грохотом. У нас такой обычай распространён не был, но в последнее время он становится всё популярнее: некоторые свадебные агентства даже предлагают предоставить на торжество машину, к которой заранее прилагается «хвост» из банок. Что это означает?

Дело в том, что в древности, задолго до распространения христианства, считалось, что шум отпугивает нечистую силу. В это верили и на Западе, где позднее распространилось католичество, и на славянских землях, и на Востоке. Поэтому во время праздников, в какие-то особо важные для человека дни, как, например, день бракосочетания, было принято устраивать как можно больше шума. Конечно, автомобилей в древности не было, но кареты или повозки, в которых перемещались молодожёны, часто украшали различными трещотками, погремушками и колокольчиками. И верёвка с консервными банками — наследие именно тех времён, хотя, как известно, христианские богословы очень настороженно относились к языческим традициям и не одобряли их соблюдение.

Новогодние раскаты

Как известно, в Китае наступление Нового года отмечается очень громко (изобретателями фейерверков считаются именно китайцы). Там в древние времена появилось поверье, что диким шумом можно отпугнуть страшного дракона по имени Нянь (Нень), который ранее в начале каждого нового года спускался с гор, чтобы полакомиться добрыми китайцами. Так что вера в спасительную силу шумовых эффектов была распространена во всём мире.

И у нас имелись схожие традиции. Древние славяне тоже были уверены, что шум — хорошая защита от злых сил. Видели в деревнях на кольях изгородей перевёрнутые вверх дном банки, крынки и ведёрки? Да, в большинстве случаев их таким образом сушат после того, как вымоют. Но некоторое время назад у различных гремящих посудин на заборе было вполне конкретное назначение — постукивать и позвякивать под порывами ветра, отпугивая нечисть.

Если вам доводилось видеть в музеях найденные археологами украшения древних славян, возможно, вы обращали внимание, что многие из них оснащены дополнительными подвесками: бусинками, маленькими металлическими пластинками. При движении всё это покачивалось, и украшение слегка «шумело»: подобные подвески, серьги и застёжки также должны были охранять от злых сил того, кто их носит. Впрочем, подобные аксессуары носили не только славяне.

А сколько раз вы видели, как молодожёнов, выходящих всё из того же загса или даже храма, родственники осыпают зёрнышками и монетками, чтобы жили в достатке? Этому обычаю тоже многие сотни лет, он старше, чем все мировые религии. Ну а один из самых любимых языческих обычаев — ускорение прихода весны при помощи выпекания блинов — мы уже упоминали. И многие с удовольствием соблюдают его по сей день. В большинстве случаев, выполняя какие-то дохристианские обряды, сохранившиеся с глубокой древности, люди даже не задумываются об их происхождении. А на вопрос «Зачем вы это делаете?» ответят что-то вроде: «Ну, так положено», «Говорят, примета хорошая», «Моя бабушка всегда так делала».

По сути, такие действия — это примитивная магия, основанная на вере в то, что, сказав нужные слова или сделав что-либо, можно повлиять на силы природы, окружающих людей и так далее. Причём во многих случаях человек, соблюдающий древние правила, называет себя верующим — приверженцем какой-либо из основных религий. А ведь позиция священнослужителей по этому поводу однозначна: верующий человек не должен заниматься подобными вещами.

Но можно привести и ещё более интересные примеры. Многие языческие обряды стали органичными элементами христианских таинств, и даже сами служители церкви уже не видят в них ничего плохого и чужеродного. Например, поминальный обед вырос из языческой тризны. На смену «плачам» пришло отпевание. Свечи, которые верующие ставят к иконам и без которых сложно представить христианский храм, это в общем-то замена языческой жертвы. Отменив кровопролитие и попытки «договориться» с богами путем принесения им подарков, церковь заменила жертвоприношение символическим зажжением свечи.

<…>

