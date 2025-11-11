Букеровскую премию получил Дэвид Солой. Что известно об этом писателе

Венгерско-британский писатель Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии за 2025 год. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Солой получил награду за роман «Плоть». «Рамблер» рассказывает, что известно об этом писателе и какие его книги можно почитать в русском переводе.

Кто такой Дэвид Солой

Дэвид Солой родился в Канаде в 1974 году. Его мать — канадка, а отец — венгр. В младенческом возрасте Дэвид вместе с родителями переехал в Ливан. Но менее чем через год в стране началась гражданская война, и работодатель отца Солоя, канадский банк, предложил семье отправиться в Лондон, где находился ближайший офис финансового учреждения. После окончания Оксфордского университета Дэвид думал над тем, чтобы стать писателем, но потом решил, «что это было немного нелепо», рассказывал он в интервью The Guardian в 2018 году. Он устроился работать менеджером по продажам в Лондоне, а через несколько лет уволился и переехал в Бельгию, где вёл скромный образ жизни. «Я был беден, но свободен. Вот тогда-то я и начал писать», — говорил Солой в интервью The Guardian.

Что написал Дэвид Солой и какие книги автора вышли в русском переводе

Опыт работы в торговле помог Солою в написании его дебютного романа London and the South-East («Лондон и Юго-Восток»), вышедшего в 2009 году. Главный герой Пол Рейни занимается продажей рекламы и страдает от недовольства собой и окружающей его действительности. Бывший коллега предлагает ему новое место работы, после чего жизнь Пола и его семьи меняется гораздо более странным образом, чем герой мог себе когда-либо представить. В интервью The Guardian писатель признавался, что прообразом этого персонажа послужил бывший коллега Солоя. «Лондон и Юго-Восток» был отмечен премией Бетти Траск, которую Британское авторское общество вручает за лучший дебютный роман авторам до 35 лет, и Мемориальной премией Джеффри Фабера.

Следующей работой Солоя стал роман The Innocent («Невиновный»). Он вышел в 2010 году и рассказывал о майоре Министерства государственной безопасности (позже преобразовано в Комитет государственной безопасности) Александре, который в 1948 году отправляется в психиатрическую клинику, чтобы пообщаться с одним из пациентов — потерявшим память ветераном Второй Мировой войны. Спустя 24 года, в период холодной войны, это дело по-прежнему не дает покоя главному герою.

В выпущенном в 2012 году романе Солоя Spring («Весна») речь шла о неслучившейся любви жителей Лондона Джеймса и Кэтрин. В 2016 году вышла книга «Каков есть мужчина» — девять историй девяти разных мужчин, например университетского профессора, бывшего военного, миллиардера. Все они ищут себя в современном мире и страдают от экзистенциального кризиса.

Литературный критик The Guardian Эдвард Докс в рецензии отметил, что «этот сборник — произведение высочайшего уровня среди всех молодых британских авторов», с которыми доводилось сталкиваться рецензенту. «Каков есть мужчина» попал в шорт-лист Букеровской премии за 2016 год и получил британскую премию Гордона Берна. В России книга вышла в 2018 году в издательстве «Эксмо».

Роман «Турбулентность» был выпущен в 2018 году. Он состоял из 12 взаимосвязанных рассказов о разных героях, которые путешествуют самолётами и переживают личные драмы. Названия глав состоят из кодов аэропортов, и персонаж каждой следующей главы отправляется в путь из того аэропорта, в который прилетает герой предыдущей.

Например, в главе LGW-MAD женщина летит из Лондона в Мадрид, чтобы ухаживать за заболевшим раком сыном. В главе MAD-DSS мужчина путешествует из Мадрида в Дакар и по мере приближения к дому осознаёт, что потерял семью. В DSS-GRU узнавший об этой трагедии пилот грузового самолёта отправляется из Дакара в Сан-Паулу и вспоминает, как утонула его трёхлетняя сестра.

Литературный критик британского издания The Standard Дэвид Сэкстон в своей рецензии отметил, что эта книга поднимает тему не только путешествий, разлуки и одиночества, но и самой смерти, «того, как всё происходит и как ничто никогда не станет прежним». Он назвал «Турбулентность» «леденящим душу достижением». На русском языке книга была опубликована в 2020 году издательством «Эксмо».

О чём роман «Плоть», за который Дэвид Солой получил Букеровскую премию

Главный герой «Плоти» — подросток Иштван, который живёт с матерью в тихом жилом комплексе в Венгрии. Он застенчив и становится изгоем в школе. Ему удаётся подружиться с соседкой — замужней женщиной, ровесницей его матери. Вскоре дружба перерастает в нечто большее. Главный герой проходит долгий путь от колонии несовершеннолетних и службы в Ираке до высшего общества Лондона. Как отмечено на официальном сайте Букеровской премии, роман задаёт глубокие вопросы о том, что движет жизнью, что делает её стоящей и что её разрушает.

Книга получила признание читателей, в том числе знаменитых, и критиков. Например, певица Дуа Липа выбрала её для своего книжного клуба. Литературный критик Financial Times Люк Браун назвал произведение «свежим, поучительным и правдивым». «Роман удался, потому что простота Солоя, как и у Хемингуэя, из разряда тех, что вызывают отклик», — отметил литературный обозреватель The New York Times Дуайт Гарднер. В то же время он признался, что ему так и не удалось «поддаться книге до конца».

В этом году, помимо Солоя, на Букеровскую премию претендовали Audition («Прослушивание») Кэти Китамуры, The Rest of Our Lives («Остаток нашей жизни») Бенджамина Марковица, The Land in Winter («Земля зимой») Эндрю Миллера, Flashlight («Вспышка») Сьюзен Чой и The Loneliness of Sonya and Sunny («Одиночество Сони и Санни») Киран Десаи. Обсуждение книг из короткого списка заняло у жюри более пяти часов, указано на официальном сайте Букеровской премии. «Книгой, к которой мы постоянно возвращались, которую выделяли среди других замечательных романов, была «Плоть» — благодаря своей необычности. Мы никогда не читали ничего подобного», — констатировал председатель жюри Ронни Дойл, чьи слова приводятся на сайте премии. Он отметил, что «это во многом мрачная книга, но читать её одно удовольствие». Сам писатель, принимая награду, заявил, что писать «Плоть» было непросто и ему «не всегда удавалось справляться с давлением», передаёт The New York Times.

Букеровская премия была основана в 1969 году и изначально вручалась авторам из стран Содружества, куда входят Британия и почти все её колонии, протектораты и доминионы. С 2014 года претендовать на награду может писатель любой национальности при условии, что его произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании или Ирландии. Лауреат премии получает денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

