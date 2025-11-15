Тьма наступает: семь новых хорроров для осеннего чтения

Хоррор не теряет популярности у любителей литературы. По данным книжной сети «Читай-город», в текущем году интерес российских читателей к книгам в этом жанре вырос в полтора раза, сообщало в конце октября информагентство ТАСС. Количество уникальных покупок книг в категории «ужасы» увеличилось на 38%, а рост продаж в штуках составил 60%, приводило данные ТАСС. «Рамблер» подобрал семь хоррор-новинок этого года, с помощью которых можно слегка пощекотать свои нервы или же погрузиться в бездны ужаса.

«Знаток: Узы Пекла»

Авторы: Сергей Тарасов, Герман Шендеров

Издательство: АСТ

Книга Сергея Тарасова и Германа Шендерова «Знаток: Узы Пекла» была признана лучшим романом 2025 года по версии российской национальной премии «Мастера ужасов» (учредители — издательство «Астрель-СПб» и Ассоциация авторов хоррора, победителей определяет экспертное жюри, куда входят писатели, критики и издатели, специализирующиеся на жанре ужасов). Это мистический роман о советской деревне, где существуют древние поверья и появляются потусторонние силы.

Действие книги разворачивается в СССР в 1965 году. Главный герой — Демьян Климов, в прошлом — партизан, участник Великой Отечественной войны, а теперь — знахарь, который закрывает «трещины между мирами». Вместе с учеником Максимкой он пытается спасти деревню Задорье от напастей: в ней пропадают дети, из земли вылезают покойники, а жена председателя страдает от порчи.

Авторы книги занимают особое место в отечественном хорроре. Они активно публикуются в серии «Самая страшная книга» — ведущей отечественной антологии жанра ужасов, чей суммарный тираж за двенадцать лет существования превысил 200 000 экземпляров.

Герман Шендеров известен по своему циклу хоррор-рассказов «Бездна». Он член Ассоциации авторов хоррора и дважды финалист интернет-конкурса русскоязычных хорроров «Чёртова Дюжина». На его счету — премии «Мастера ужасов» за участие в сборнике «Самая страшная книга» (2021) и за лучшую аудиокнигу «Из бездны» (2024).

Его соавтор Сергей Тарасов в своём сообществе в VK характеризует себя как писатель-фантаст, технократ и трансгуманист. Его перу принадлежат более 200 рассказов в жанре хоррор, а «Знаток: Узы Пекла» стал его первым романом.

«Диавола»

Автор: Дженнифер Торн

Издательство: Рипол Классик

Американская писательница Дженнифер Торн известна русскоязычным читателям по хоррор-роману «Лют» об острове, где жизнь течёт размеренно и кажется идеальной. Только ценой этого благополучия становится жертвоприношение: раз в год остров «забирает» семь человек.

Новая работа Торн «Диавола» вышла на английском языке год назад, попала в финал премии Goodreaders Choice Award и в список лучших романов ужасов 2024 года по версии американского журнала Esquire. Главная героиня Анна — художница возрастом чуть за 30, которая отправляется в отпуск со своей семьей в крохотную деревню в Италии.

Снятая семейством вилла оказывается классическим «домом с привидениями». Ночью по коридорам кто-то бродит, дети играют с невидимыми друзьями, к тому же здесь есть запертая башня, которую запрещено открывать. Жители деревни, встречаясь с постояльцами дома, отводят глаза.

Анна замечает эти странности, но её родные списывают всё на то, что главная героиня — чудачка. По меркам своей семьи женщина считается белой вороной: она ничего не добилась в профессии и внезапно порвала со своим бойфрендом. Анне предстоит в одиночку столкнуться с загадочным призраком и побороть свои страхи.

Мистика в «Диаволе» сплетается с семейной драмой. Близкие главной героини порой ведут себя хуже любой нечисти: например, мать Анны нередко рассуждает, что её дочь выбрала неправильный жизненный путь. Книга не лишена иронии, и хотя сюжет её развивается не слишком динамично, читается она легко и на одном дыхании.

«Кино под небом»

Автор: Джо Р. Лансдейл

Издательство: АСТ

Американский писатель Джо Р. Лансдейл — мастер хоррора, триллеров и приключенческой литературы. Он родился в 1951 году в Техасе, и место действия его книг часто разворачивается именно в этом штате с его пыльными дорогами, заброшенными барами и мрачными ландшафтами.

Читателям Лансдейл известен по роману «Бабба Хо‑Теп» — комедийному хоррору о престарелом Элвисе Пресли, сражающемся с мумией. Экранизация этой книги вышла в 2002 году. Также любителям остросюжетных историй хорошо знаком его цикл о двух частных детективах из Техаса Хэппи Коллинзе и Леонарде Пайне.

Лансдейл удостоен 11 премий Брэма Стокера, престижной награды Horror Writers Association за выдающиеся достижения в жанре ужасов. В его книгах сочетаются жёсткий захватывающий сюжет, чёрный юмор и острый взгляд на проблемы современности.

Действие «Кино под небом» разворачивается в конце 1980‑х годов в гигантском автокинотеатре «Орбита», где помещаются сотни машин и зрителей. Однажды над площадкой пролетает красная комета, и границы кинотеатра покрывает кислотная слизь, а пространство вокруг него исчезает. Зрителям приходится выживать в ловушке и голодать. Еду можно добыть только у жуткого чудовища — Попкорнового Короля, существа с четырьмя руками и ведром попкорна на голове.

Роман «Кино под небом» был признан лучшей переводной книгой 2025 года по версии премии «Мастера ужасов».

«Эпидемия D»

Автор: Джереми Бейтс

Издательство: Азбука, 2025

Джереми Бейтс — канадский писатель, мастер современного хоррора и мистического триллера. Его перу принадлежит более двадцати романов. Книги Бейтса удостоены престижных литературных наград, включая Shadows Award Австралийской ассоциации авторов хоррора (2015) за роман «Катакомбы» и Arthur Ellis Award Канадской ассоциации писателей детектива (2016) за роман «Чёрный каньон».

Роман «Эпидемия D» вошёл в шорт-лист премии «Мастера ужасов» 2025 года. История начинается с рассказа о загадочной танцевальной эпидемии: в XVI веке жители европейского города Страсбург танцевали без остановки, многие из них падали замертво от истощения. Почти четыреста лет спустя эта странная болезнь возвращается в тихий курортный город на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.

Но эпидемия служит лишь интересным фоном для интриги, в центре истории — переживания главного героя Бена Грейвса и его друзей. Первая половина романа посвящена воспоминаниям Бена о детстве на Кейп-Коде. Ему было двенадцать, когда погибла его пятилетняя сестра, и он винит себя в её смерти. В это же время он переживает первую любовь, школьные неприятности и прочие «взрослые» искушения вроде алкоголя.

Когда в городке Бена начинают происходить загадочные убийства, главный герой и его друзья оказываются вовлечены в расследование и попадают в цыганский табор, где сталкиваются с оборотнями. Все эти события оставляют глубокий след в памяти Бена, и, повзрослев, он решает записать произошедшее, превратив личные воспоминания в мистический хоррор с детективной линией.

В этой книге мастерски сочетаются лёгкий саспенс, психологическая драма и детективное расследование. Роман читается легко и динамично.

«Пойдём со мной»

Автор: Рональд Малфи

Издательство: АСТ

Критики называют американского писателя Рональда Малфи наследником Стивена Кинга. Он автор 20 романов, среди которых — переведённые на русский язык «Кость бледная», «Озеро призраков» и «Декабрьский парк». В своих произведениях писатель сочетает хоррор, мистику и психологическую драму, исследуя тёмные стороны человеческой души. В 2011 году Малфи был номинирован на премию Брэма Стокера за роман «Плавающая лестница» (Floating Staircase).

Его книга «Пойдём со мной» вышла на английском языке в 2021 году и была выдвинута на американскую ежегодную читательскую премию Goodreads как лучший хоррор.

Главный герой романа — Аарон Деккер, чья жена Эллисон была убита при загадочных обстоятельствах. После гибели супруги Деккер случайно обнаруживает в её вещах чек из мотеля в другом городе. Он выясняет, что Эллисон втайне от него собирала материалы об убийствах шести молодых девушек, встречалась с людьми, которые были знакомы с жертвами, и приобрела себе пистолет. Герой отправляется искать ответы на вопросы и в процессе понимает: на самом деле он плохо знал свою жену, а в её жизни было немало пугающих тайн.

В книге почти нет кровавых сцен — страх здесь психологический, тонкий и постепенно нарастающий. «Пойдём со мной» читается как детектив, но атмосфера держит в напряжении: дрожащий свет мотелей, пустые коридоры и шаги, звучащие слишком громко.

«Лимб»

Автор: Иван Горбуров

Плаформа: Самиздат (ЛитРес)

Иван Горбуров — российский писатель, работающий на стыке психологической прозы и хоррора. Его дебютная повесть «Лимб» была опубликована на платформе «Самиздат» и привлекла внимание читателей благодаря необычному сюжету и глубокой эмоциональной интонации.

Главный герой — архитектор Николай Кузнецов, потерявший жену. Не в силах смириться с утратой, он решается на отчаянный эксперимент: с помощью системы медитаций пытается воссоздать её образ в собственном сознании. Постепенно галлюцинации становятся все реалистичнее — сначала смутный силуэт, затем голос, прикосновение. Эксперимент оказывается успешным, но его последствия необратимы: дневник Николая находят рядом с его телом.

«Лимб» построен в форме личных записей, превращающих повесть в психологический триллер и одновременно исследование границ человеческого сознания. Автор тонко передаёт внутреннее состояние человека, теряющего связь с реальностью. Это не только хоррор, но и драма о человеке, который ради чувств добровольно шагнул в бездну собственного разума.

«День города»

Автор: Надежда Лидваль

Издательство: Азбука

Надежда Лидваль — петербурженка с сибирскими корнями. За плечами автора — школа писательского мастерства CWS, курс Евгения Бабушкина и творческие резиденции, она публиковалась в журналах «Новая юность», «Традиции & Авангард» и «Пашня».

Роман «День города» стал её первой крупной прозой. В 2024 году книга вошла в лонг-лист премии «Лицей» имени Александра Пушкина и была выбрана из более чем 2 тысяч заявок.

Сюжет строится вокруг двух молодых женщин из сибирского города, Наташи и Кати. Каждая ищет любовь за пределами родного края. Наташа очаровывает чилийца Хавьера через интернет, а Катя случайно знакомится с американцем Нейтаном. Оба мужчины скрывают детали своей жизни: например, один из женихов был дважды женат и его супруги умирали. Постепенно тайны иностранных поклонников становятся частью общей интриги.

Название города, где разворачивается действие, не упоминается, но в нём угадывается Омск. В этом месте царит культ писателя XIX века с именем и фамилией Ф.М. Куст — как известно, Федор Достоевский отбывал каторгу в Омске. Магия хоррора в этом романе создаётся не сверхъестественными явлениями, а через культурный абсурд и привычки жителей. Тринадцатилетние девочки должны водить хоровод вокруг памятника писателю, а соломенное чучело Куста сжигают на главной площади в День города.

Хотя жанровая маркировка «фолк-хоррор» звучит интригующе, её стоит воспринимать скорее условно. Современный вымышленный фольклор обыгрывает социальные и бытовые реалии города. Магический реализм и сатирические элементы смешиваются, превращая обычную жизнь героинь в слегка зловещую, причудливую и непредсказуемую реальность.

