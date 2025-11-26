Эксперты рассказали, как подобрать гардероб без излишеств и ненужных трат

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Екатерины Колчановой и Марии Гельман «Бережное потребление на практике: Как полюбить себя, окружающих и планету».

Авторы книги — основательницы бюро партнёрств для достижения целей устойчивого развития «Теперь так» и одноимённого курса бережного потребления. Они разрабатывали совместные проекты с музеем современного искусства «Гараж», авиакомпанией S7 и Экологическим союзом. В 2019 году их курс получил первую премию как «Лучший социальный проект России» в категории «Экологические проекты и инициативы».

В своей книге Екатерина Колчанова и Мария Гельман рассказывают, как покупать одежду, готовить, пользоваться личным и общественным транспортом, наводить порядок в доме и устраивать праздники таким образом, чтобы это минимизировало нагрузку на окружающую среду и экономило средства самих потребителей. Они приводят данные научных исследований о влиянии потребительского бума на экологию и делятся пошаговыми инструкциями. Каждая глава книги содержит юмористические иллюстрации на обозначенную тему.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как правильно подобрать гардероб: найти свой образ, избавиться от лишних вещей и избежать ненужных трат при покупке новой одежды.

Цель: сформировать гардероб без излишеств.

В индустрии моды в году не четыре сезона — лето, зима и то, что между ними, — а 52. Новые коллекции и рекламные кампании, чтобы их продать, появляются каждую неделю. Это 100 миллиардов «тряпочек» ежегодно — в среднем по дюжине новых вещей на нос. Несмотря на то что в наших гардеробах вещей достаточно для каждого сезона, мы тем не менее как-то умудряемся поддерживать высокий спрос и покупаем в два раза больше одежды, чем 15 лет назад, и выкидываем её почти в два раза быстрее.

Выбросы CO2 от производства одежды уступают лишь авиации, а по загрязнению воды — сельскому хозяйству. Сшили, доставили, постирали, посушили и погладили — это 10% глобальных парниковых газов. Чтобы на свет появилась одна футболка, нужно израсходовать 2700 л воды и 1 кг химии, и в процессе её создания ещё выделится и 7 кг парниковых газов.

К счастью, далеко не каждый бренд одежды способен поддерживать высокий темп и выдавать 40–50 коллекций в год. Но даже при таком раскладе одежды производят намного больше, чем нужно. Чтобы не допустить снижения цен и спроса на вещи, бренды сжигают нераспроданный избыток . Да и мы, потребители, тоже хороши: импульсивно покупаем и импульсивно выбрасываем. По оценкам экспертов, на сжигание и свалки отправляется где-то 95% вещей, которые можно было бы продолжать носить или переработать . Рынок ресейла одежды тоже растёт, но бо́льшую часть ещё вполне пригодных к носке, но не новых вещей никто уже не наденет.

Но есть и хорошие новости: всё в наших руках! Наш гардероб — нам им и управлять. С этого момента распоряжаемся гардеробом осознанно: избавляемся от лишнего, избегаем импульсных приобретений и захламления, ухаживаем за тем, что есть, и бережно утилизируем то, что непригодно.

Остановить поток входящих

О, как же красиво работают фотографы и стилисты в фешен-индустрии! Вместе они создают образы, которые заряжают уверенностью и силой, манят свободой, вселяют надежду на взаимность и обещают бесконечное счастье — только купите!

Вот первая рекомендация: отпишитесь от рассылок и соцсетей одежды, обуви, аксессуаров. Даже тех, что продают винтаж. Но чтобы долго не искать их, когда что-то действительно понадобится, сохраните ссылки на лучшие аккаунты и магазины в закладках браузера.

Гуляете по магазинам, когда вам грустно? Попробуйте заменить шопинг на поход в кино, занятие танцами, прогулку в парке с друзьями. Если привычка купить что-то новенькое, чтобы развеять хандру, совсем прижмёт — так и быть, загляните в секонд-хенд или на «Авито». Так можно продлить жизнь хорошим вещам и заодно сэкономить денег.

Избегайте похода в торговый центр за компанию — так меньше шансов купить что-то ненужное и «не своё». За покупками лучше ходить с чётко определённой целью и в одиночестве — как снайпер.

В поисках образа

Вы уникальны — не бойтесь выразить это в одежде! Копайте глубже — ищите свой образ вне модных трендов и давления рекламы.

Задайте себе несколько вопросов, которые помогут нащупать свой стиль:

• Какие у вас сильные стороны?

• Что ваша одежда должна рассказать о вас другим людям?

• Какой у вас темп жизни?

• Как организована ваша неделя? Вы работаете в офисе и регулярно ходите на важные встречи, работаете из дома или любите посидеть с ноутбуком в кафе? Воспитываете детей, а по выходным ужинаете с друзьями в ресторане? Занимаетесь спортом и любите вечеринки?

• В какой одежде вам привычно, в какой комфортно: в классическом костюме или джинсах? В начищенных до блеска кожаных туфлях или в кедах?

• Какие ткани и крой подчеркнут вашу индивидуальность?

Если внутренних ощущений для определения образа покажется недостаточно, используйте распространённые в интернете подсказки, чтобы определить свой цветотип и тип фигуры. Только не относитесь к этому слишком серьёзно — в основе этой «науки» лежат стереотипы, обобщения и чей-то субъективный вкус. Лучший ориентир для выбора образа — это вы сами и то, насколько вы уверенно и комфортно себя ощущаете.

Разбираем гардероб

Когда поймёте, чего хотите и какие вещи из вашего гардероба не работают на ваш образ, будет проще разобрать залежи в шкафах. В его глубинах может таиться и неожиданное — почти новые или очень старые вещи, о которых вы забыли. 30% участников курса «Теперь так» поняли, что носят только половину из своих вещей, почти 30% — не больше четверти и лишь 14% регулярно используют 90% своего гардероба. А что в шкафах у вас? Давайте разберём.

Разделим вещи на три части:

— то, что вы носите прямо сейчас или будете носить, когда придёт сезон;

— то, что не носите и вряд ли будете (те вещи, которые малы или велики, не модны, надоели или слишком изношены);

— то, в чём прямо сейчас сомневаетесь: носить или не носить. Теперь среди тех вещей, что будете носить, отбирайте сезонные и то, что можно носить в любое время года (например, джинсы и блузы). Откладывайте сезонные в сторону, а из тех, что можно носить когда угодно, выберите те, которые вы носите часто и по разным случаям (посчитайте, сколько получилось, — если в пределах 10–15, то это оптимально).

Теперь определите, какие вещи будут играть ключевую роль в ваших образах, — что вы носите чаще всего и как расставляете в них акценты? Яркий цвет, крупный орнамент, надпись или цветы, необычный крой или интересные детали — всё, что выделяет вещь. К этим акцентным вещам подберите по два-три спокойных верха или низа. Вуаля — ваши образы готовы. Разнообразить их для выхода в свет можно украшениями (подвески, крупные серьги), сумками, обувью и даже носками.

Вот примеры базовой женской капсулы на все сезоны:

• белая футболка;

• рубашка светлых тонов — классическая или оверсайз;

• свитер из натуральной шерсти, кашемира или ангоры;

• пиджак по сезону из плотной шерсти или хлопка или даже брючный костюм;

• пара добротных джинсов разного цвета;

• кожаная или джинсовая куртка;

• платье — на бретельках или закрытое;

• классический демисезонный тренч;

• пальто из натуральной шерсти или кашемира;

• пуховик.

А это пример базовой мужской капсулы на все сезоны:

• три-четыре футболки в нескольких цветах (лучше без картинок, надписей или других акцентов);

• толстовка или худи;

• рубашки;

• свитер из натуральной шерсти, кашемира или ангоры;

• пиджак;

• костюм;

• джинсы;

• брюки;

• кожаная или джинсовая куртка;

• классический демисезонный тренч;

• пальто из натуральной шерсти или кашемира;

• пуховик.

В любом гардеробе должны быть летняя, зимняя и демисезонная капсулы, а также капсулы для работы и отдыха. Но ваш образ — ваши правила. Не стесняйтесь экспериментировать и комбинировать: из 8 предметов можно составить до 15 образов, из 12 — не менее 28, а из 13 — и все 30 луков. Минимум в капсуле — 6–8 предметов (4–5 предметов верха и 2–3 низа), не считая обуви, аксессуаров и домашней одежды.

То, что осталось вне капсулы, оптимизируйте на свой вкус. Например, если вы обнаружили две очень похожие толстовки, два маленьких чёрных платья или четыре белые рубашки, присмотритесь — возможно, вы сделаете выбор в пользу какой-то одной вещи.

Обратите внимание и на красивую, но не очень удобную одежду: коротковатые шорты, узковатый поясок, обувь с неудобной колодкой. Бывают вещи, которые нам очень нравятся, но какая-то мелкая деталь в них вызывает дискомфорт, и из-за этого мы редко их надеваем. Может быть, пора их отдать тому, кто поладит с ними лучше?

Теперь перейдём к сезонным вещам. Если сезон подошёл к концу, возвращайте в шкаф только то, что вы действительно использовали. Всё, что лежало без дела, скорее всего, и через год не пригодится. Летние вещи лучше сортировать летом, зимние — зимой, чтобы точно знать, пригодятся они или, напротив, не очень нужны.

К вещам из стопки, куда вы отложили всё, что вызывает сомнение, можно проявить снисхождение, но во время разбора хотя бы одну вещь стоит списать. В результате у вас должны остаться только те вещи, которые вы гарантированно и с удовольствием будете носить.

Повторяйте такое упражнение перед началом каждого сезона.

