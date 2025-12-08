«Я должен был получить по морде»: основатель Dodo Pizza — об успехе и ошибках

В издательстве «Альпина Pro» вышел сборник Алексея Оносова «Герои бизнеса. Вдохновляющие беседы с теми, кто каждый день меняет мир».

Фёдор Овчинников

Алексей Оносов — эксперт по информационным технологиям, бизнес-писатель и основатель компании — поставщика пластиковых карт и полиграфической продукции «Юнисофт». Он автор книг «Хэппиномика — теория и практика счастливой жизни», «100 героев бизнеса» и «Эпоха предпринимателей». Бизнесмен также ведёт YouTube-канал «Практики бизнеса», на который подписано более 200 тысяч пользователей.

В новой книге Оносова собраны истории российских предпринимателей и топ-менеджеров известных компаний: банков и торговых сетей, инвестиционных фондов и сервисов доставки, ИТ-компаний и маркетинговых фирм. Герои бизнеса рассказывают о себе, делятся наблюдениями, жизненной философией и интересными фактами о своих организациях, говорят о любимых книгах и дают советы.

Например, исполнительный директор стартап-экосистемы Сбера Алексей Тузиков размышляет, как сделать, чтобы больше российских стартапов получали инвестирование. Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров даёт советы начинающим предпринимателям и вспоминает о самых сложных вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться в бизнесе. Сооснователь компании — производителя строительных материалов «Технониколь» Сергей Колесников рассказывает о книгах, которые изменили его жизнь. А создатель детских школ программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов рассуждает о полезных привычках, которые помогают достичь цели.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором основатель сети пиццерий Dodo Pizza Фёдор Овчинников размышляет о самопознании, дисциплине, законах бизнеса и балансе между карьерой и личной жизнью.

О буддизме и самопознании

Читал я тут книжку про дзен-буддизм, и там была фраза о том, что если хотите научиться медитировать, чтобы добиться для себя практического результата, то, скорее всего, медитировать вы не научитесь. Нужно сосредоточиться на процессе и забыть о результате, и только тогда вы его добьётесь.

В бизнесе так же. Как заработать миллиард, миллион, как стать тем-то? Тот, кто зациклен на подобных вопросах, не зарабатывает. Цель — не заработать миллион, цель — заниматься любимым делом. Но для начала, как бы банально это ни звучало, надо понять, что тебе интересно, чего ты на самом деле хочешь. Надо научиться слушать себя.

Самопознание — удивительная вещь. Только недавно я осознал, что можно добиться очень многого, но так и не понять себя. Внешне ты всё создал, построил, а внутри так и не понял, кто ты. Все, что мы видим, — это наше сознание.

О законах природы и законах бизнеса

В природе каждое живое существо имеет свою стратегию выживания. В бизнесе так же. Если ты работаешь в нише, где большая конкуренция, то есть риск уничтожения твоего бизнеса просто потому, что у тебя не хватит ресурсов. И потому что ты не нашёл свою уникальную стратегию выживания. Успешный стратегический бизнес — тот, у которого есть такая стратегия.

Как найти ту нишу? Креативность в помощь. Смотреть на рынок с точки зрения клиента. Искать ниши, в которых разбираешься. Человек, допустим, работал в какой-то индустрии, хорошо её понял, знает, где слабые стороны, где сильные. Потом идёт и создаёт бизнес. Либо предприниматель видит дырку на рынке или нереализованную потребность. Потенциально это и есть та ниша, в которой либо кто-то недорабатывает, либо этой услуги в принципе нет.

О дисциплине и источниках энергии

Скажу не о том, в чём я преуспел, а о том, к чему я стремлюсь. Ставлю цель, чтобы у меня день делился на две части и я дисциплинированно выполнял некую последовательность действий.

Утро и вечер — они очень важны. Днём может быть спонтанность, меньше контроля над собой, но только не утром и вечером. Вечером нужно заставить себя за два часа до сна отключиться от мегаоперативных дел. Утро тоже очень важно — нужно правильно зарядиться на день.

Что я сейчас делаю? Первое — стараюсь медитировать 15–20 минут. Это реально работает, позволяет очистить мозг, упорядочить мысли. Ты становишься более осознанным, более спокойным, когда просто 20 минут стараешься ни о чём не думать. Завтрак тоже важнейший ритуал, такой дзен-ритуал. Им нужно наслаждаться. Плюс я каждое утро стараюсь заниматься спортом. Хожу в зал. Тренировки с собственным весом плюс спортивная йога, пилатес. Когда я это делаю, то получаю очень мощный заряд на день и здоровую усталость, чтобы вечером уснуть. А ещё стараюсь каждое утро делать записи. Веду дневник. Это как психотерапия.

Мне, как и любому предпринимателю, необходима энергия. Ведь что, по сути, делает предприниматель? Он заставляет меняться мир, как бы пафосно это ни звучало. Даже если он открывает автомойку — это уже изменение мира. Потому что вчера её не было, а сегодня она появилась. Он взял на себя ответственность, он открыл. И ты, когда что-то меняешь, сталкиваешься с уймой сложностей. Мир инертен, и люди инертны. Тебе нужно убедить, найти решения. А для этого нужна энергия. Предприниматели не всегда самые умные люди, но они энергичные.

О балансе между карьерой и личной жизнью

Карьера? Что такое карьера? Всё есть жизнь. Нельзя приносить в жертву семью ради карьеры. Ты жизнь откладываешь на потом. Всё должно быть органично. И нужно отвечать на вопрос «Чего я хочу?», а не чего хотят другие или для чего я это хочу.

Поиск баланса — всегда главная задача. Искать баланс во всём. Не впадать в крайности. Не получится прочитать книжку и всё сделать правильно. Нужно почувствовать, где-то мозг отключить. И просто нащупать этот баланс. Если ты понимаешь, что тебя уносит в одну сторону, можно, значит, что-то перестроить в бизнесе, отказаться от чего-то.

Успех — это процесс. Если ты чего-то добился и начинаешь думать, что это успех, то всё, ты остановился. Я никогда не доволен успехом. Потому что всегда попадаешь в новый челлендж. И тот успех уже кажется не успехом, а отправной точкой.

Что касается ошибок и неудач, то все они лишь фундамент для дальнейших решений. Если бы я не делал ошибок, то не осознал бы какие-то важные вещи, или не понял какую-то истину, или не получил информацию. Я мог компанию сделать финансово дисциплинированной четыре года назад. Но так не работает. Я должен был получить по морде и только после этого понять, что нужно что-то сделать. Соответственно, я не рассматриваю это как ошибку. Это всё информация.

