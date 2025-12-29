Биография Цезаря и «Девушка в тумане»: какие книги читает Александра Маринина

В проекте «Что почитать» представители бизнеса, науки и культуры рекомендуют книги, которые произвели на них наибольшее впечатление и дали прикладные знания.

Героиней этого выпуска стала автор детективного цикла про Каменскую, по мотивам которого сняли знаменитый сериал, а также десятков других детективов Александра Маринина. В списке её публикаций семейные саги, драмы, исторические «шпаргалки». Писательница рассказала «Рамблеру» о пяти своих любимых книгах в разных жанрах, которые её вдохновляют.

Биография Юлия Цезаря:

«Рим — это я» (1-я часть)

«Рим, проклятый город. Юлий Цезарь приходит к власти» (2-я часть)

Автор: Сантьяго Постегильо

Последние пять лет я предпочитаю читать исторические романы. Недавно я прочитала биографию Юлия Цезаря Сантьяго Постегильо. Для нашего рынка это новый автор, раньше его книги не переводили на русский язык.

© Издательство «Азбука»

В первой книге автор рассказывает о молодом Юлии Цезаре: его становлении, первых битвах, в которых он терпел поражения, но всё равно смог завоевать признание масс. Вторая книга уже повествует о взрослом этапе полководца: автор описывает, как он приходит к власти, кто ему в этом помог, издаваемых им законах, основных победах и многом другом.

Роман написан великолепно, больше всего мне понравилось, как автор подаёт материал. Книга абсолютно кинематографичная: складывается ощущение, что Постегильо писал её как сценарий. Компоновка и разбивка эпизодов выполнены в стиле многосерийного фильма.

Кроме того, в романах хорошо собрана и изложена фактура. Доступно, без излишнего мудрости, но и не облегчённо, объяснена суть политики, иерархической системы Древнего Рима, а также принимаемых Цезарем решений. Книги объясняют, почему древнеримский полководец был великим. В школе нам говорили, что Юлий Цезарь был великим, потому что много чего завоевал. А как и почему он много чего завоевал — не поясняют. Автор же ведёт повествование доходчиво и ярко.

С нетерпением буду ждать продолжения. Думаю, оно должно быть, поскольку вторая часть обрывается на подготовке Цезаря к битве. Будет логично описать хотя бы саму битву.

Цикл о Генрихах

Мне очень нравятся исторические пьесы Шекспира. Среди них не только цикл пьес о королях Генрихах («Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI», «Генрих VIII»), но и пьеса о короле Ричарде и историческая хроника о правителе Иоанне. Читатели, которые хорошо знают историю или читали мою серию книг «Шпаргалка для ленивых любителей истории», не могут воспринимать эти произведения всерьёз. Это очень весёлое чтение. Шекспир виртуозно оболгал или, наоборот, обелил и превознёс всех правителей. Он перетасовал факты в угоду самому себе.

© Издательство «Азбука»

Но если не вдаваться в исторические факты и не оценивать их достоверность, в этих пьесах есть много интересных мыслей. Главное — не бежать за сюжетом, а стараться вчитываться в текст. Например, писатель утверждает, что быть королем очень тяжело. У каждого правителя есть минуты, когда он мечтает быть простым пастухом, чтобы снять с себя груз ответственности.

Ещё автор интересно мыслит про смерть. Он задаётся вопросом, какой смысл её бояться, если она всё равно придёт. А также размышляет о чести. Например, обязан ли человек чести выполнить клятву верности, если в рамках этой клятвы от тебя требуют неблаговидных, бесчестных или преступных поступков.

«Чайка»

Я очень люблю Антона Чехова за его умение высмеивать человеческие пороки, при этом никого не оскорбляя и не обижая. За его тонкое чувство юмора и уместную сатиру. «Чайка» — одно из моих любимых произведений. В центре сюжета — молодой писатель Константин Треплев, его возлюбленная — начинающая актриса Нина Зарецкая, его мать Ирина Аркадина и другие. Герои из провинции мечтают стать великими мастерами каждый в своём ремесле и зажить счастливой жизнью в столице, но сталкиваются с реальностью. Погоня за мечтой приводит к трагедии, никто из героев так и не смог стать счастливым.

© Издательство «Азбука»

В пьесе Чехов очень органично, честно и с юмором описывает провинциальные мечты о столичной жизни, а также благоговение перед писателями и людьми творческих профессий. Чехов показывает нам, что всё это — пустая трата времени и нужно довольствоваться тем, что имеем. Практически все произведения писателя актуальны и сегодня.

«Дело Артамоновых»

Максима Горького я люблю за то, что он пишет о вечном: о жизни, любви, семье и человеке. Он пишет о том, что его беспокоит, но не для себя, а для читателей.

© Издательство АСТ

Обожаю его роман «Дело Артамоновых». В нём рассказывается о трёх поколениях семьи фабрикантов Артамоновых, бывших крепостных, чьё дело проходит путь от основания и расцвета до упадка на фоне революционных событий в России. В этом произведении есть и любовь, и проблемы отцов и детей, и семейные взаимоотношения на фоне революционных событий, и многое другое. Горький показывает человеческие судьбы, которые переживают значительные трансформации.

«Девушка в тумане»

Автор: Донато Карризи

«Девушка в тумане» — на мой взгляд, гениальный роман, написанный в детективном жанре. По сюжету 16-летняя школьница Анна Лу из глухого вымышленного городка Авешот в итальянских Альпах в канун Рождества выходит из дома и пропадает без вести. За расследование берётся скандально известный агент Фогель. Но вместо поиска настоящего преступника он начинает манипулировать СМИ, чтобы заработать себе славу. Но убийца тоже хочет славы и начинает манипулировать Фогелем.

© Издательство «Азбука»

Повествование в романе ведётся от двух рассказчиков: следователя и преступника. Каждым из них движет тщеславие, каждый хочет показать себя с лучшей стороны и очернить другого. Книга, на мой взгляд, получилась очень реалистичной. Главная мысль, которую заложил автор: на что готов пойти человек ради тщеславия и как он может подставить соперника.

К сожалению, одноимённый фильм, который вышел в 2017 году, на мой взгляд, не смог раскрыть характеры главных героев. В фильме линия полицейского показана, а линия преступника смазана и не так интересна, как в книге.

