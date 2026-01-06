Названы главные книги 2025 года

Новогодние каникулы — идеальное время погрузиться в хорошие истории. «Рамблер» собрал самые заметные книги 2025 года, которые много обсуждали в литературной среде. Среди них — тайны жизни Иосифа Бродского и легендарного директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, философские диалоги с величайшими умами, исцеление через музыку, уютный шведский детектив и новая версия приключений Гекльберри Финна.

«Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой»

Автор: Лев Данилкин.

Издательство: «Альпина нон-фикшн».

Одним из главных литературных скандалов 2025 года стала книга Льва Данилкина «Палаццо Мадамы». В ней он рассказывает о жизни выдающегося искусствоведа и директора Пушкинского музея Ирины Антоновой, которую принято было боготворить и бояться.

Личность Антоновой представлена через 38 знаковых арт-объектов, выставлявшихся в Пушкинском музее. Перед читателем возникает не бронзовый памятник, а живая и противоречивая фигура — с достижениями, болезненными ошибками, жёстким стилем управления и сложными компромиссами с властью. Отдельные главы посвящены экспонатам и выставкам — от показов «Джоконды» до драматичных историй музейных закупок и возвращения коллекции Дрезденской галереи в Германию.

Данилкин мастерски переплетает музейные истории, архивные материалы, воспоминания современников легендарного директора ГМИИ. На глазах читателя Антонова превращает скромный «музей слепков» в один из ведущих художественных центров страны, оставаясь фигурой сложной и противоречивой.

«Чисто шведские убийства. Деревушка с секретами»

Автор: Бьёрн Беренц.

Издательство: МИФ.

Уютный детектив — идеальное чтение на новогодних каникулах. Главная героиня Ина Роденбах приезжает в тихую шведскую деревню к своему возлюбленному Вигго, но сталкивается с неожиданной ситуацией: во-первых, он был женат, а во-вторых умер. Ина знакомится с вдовой и решает остаться в деревне, где вскоре происходит ещё несколько загадочных смертей.

Скандинавская фамилия автора может ввести в заблуждение: Бьёрн Беренц на самом деле немецкий писатель. Это не первая его книга, действие которой разворачивается в шведской провинции, где за кажущейся размеренной жизнью скрываются тайны и коварные преступления.

«Чисто шведские убийства» переносят читателя в северную деревню, где уют соседствует с интригой, а каждый дом и каждый житель хранят свои секреты, которые предстоит раскрыть.

«Джеймс»

Автор: Персиваль Эверетт.

Издательство: Corpus.

Редкая книга может похвастать таким успехом: роман «Джеймс» Персиваля Эверетта был опубликован на английском в 2024 году, стал лауреатом Национальной книжной премии США, попал в шорт-лист Букеровской премии, а в 2025-м получил Пулитцеровскую премию. Также он вошёл в список бестселлеров The New York Times.

Книга предлагает смелое и остроумное переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена. В центре истории оказывается не Гек, а его спутник Джеймс — беглый раб, который в этом романе предстает начитанным собеседником, мысленно спорящим с Вольтером и Джоном Локком, но для окружающего мира белых господ по-прежнему остаётся человеком второго сорта.

Эверетт сохраняет фабулу и основные эпизоды (побег от зажиточной вдовы, рискованное путешествие на украденном плоту по Миссисипи, попытку продать Джима в рабство), но наполняет их новым смыслом, сатирой и неожиданными поворотами.

«Джеймс» — это не просто дань классике, а самостоятельное событие литературы XXI века, заслуженно отмеченное крупнейшими литературными премиями. Неслучайно Эверетт завершает книгу благодарственной репликой: «В раю, конечно, лучше климат, но в аду меня ждёт ланч с Марком Твеном».

«Невьянская башня»

Автор: Алексей Иванов.

Издательство: «Альпина. Проза».

Новый роман одного из самых известных современных российских писателей рассказывает об уральском горнозаводчике Акинфии Демидове. Действие разворачивается в 1735 году: семью главного героя раздирает вражда, сам он попадает под следствие и вынужден давать взятки. Вдобавок на Невьянском заводе, который считается главным в промышленной империи Демидова, завёлся огненный демон, сжигающий людей. А по Уралу бродит странница Лепестинья, смущающая народ разговорами о том, что кормиться нужно не от заводов, а от земли.

В «Невьянской башне» исторические факты сплетаются с мистикой, а описание деталей промышленного производства того времени дополняется уральскими мифами. Закрученный сюжет с детективной составляющей, тщательно прописанные характеры, размышления о том, что важнее — прогресс или совесть, делают роман увлекательным чтением, от которого сложно оторваться.

«Круг в огне»

Автор: Фланнери О’Коннор.

Издательство: «Альпина.Проза»

Фланнери О’Коннор — классик американской «южной готики» и мастер короткой прозы, в которой нет ни лишнего слова, ни случайной детали. В сборнике «Круг в огне» собраны её рассказы — жёсткие и тревожные истории о жизни американского Юга.

Герои О’Коннор — обычные люди: фермеры, набожные дамы, подростки, мелкие мошенники. Заглавный рассказ «Круг в огне», отмеченный премией О’Генри, — характерный пример авторского стиля: размеренная жизнь на южной ферме нарушается появлением трёх городских подростков, которые приезжают «просто покататься на лошадях». Постепенно безобидный визит превращается в жестокое вторжение — подростки провоцируют хозяев и доводят ситуацию до беды.

«Если твоя память исчезнет»

Автор: Гэнки Кавамура.

Издательство: «Бомбора».

Трогательный и очень личный роман японского писателя и продюсера Гэнки Кавамуры, автора бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут». Главный герой Идзуми живёт, казалось бы, правильной взрослой жизнью: он женат, работает в музыкальной компании, скоро станет отцом. Но всё меняется, когда у его матери Юрико диагностируют болезнь Альцгеймера — и женщина начинает забывать даже собственного сына.

Забота о матери заставляет Идзуми замедлиться и оглянуться назад. Постепенно, разбирая её прошлое и найденные дневники, он узнаёт о жизни, которую мать прожила без него, о несказанных словах и отложенных разговорах. Роман построен из воспоминаний, деталей, повторяющихся жестов и бытовых сцен — именно из них складывается хрупкая ткань памяти, которая постепенно рвётся.

Это книга не только о болезни, но и о страхе не успеть, о неловкости близости и о том, как трудно принять роль сына, мужа и будущего отца одновременно.

«Алиса в стране идей»

Автор: Роже‑Поль Друа.

Издательство: «Фантом Пресс».

Современный французский мыслитель и историк философии Роже‑Поль Друа предлагает необычное путешествие по «Стране идей» вместе с героиней сказок Льюиса Кэрролла Алисой. Здесь нет волшебных садов и чаепитий — путь лежит в мир философских концепций от античных мудрецов до современности. Алиса задаёт простые, наивные, но точные вопросы, а великие мыслители отвечают живо и понятно, словно в дружеском разговоре за чашкой кофе.

Платон объясняет, что идеальные формы стоят за всеми вещами. Ницше рассуждает о свободе и воле к власти. Декарт сомневается в собственных ощущениях, а Витгенштейн учит видеть пределы языка и смысла.

Этот философский роман‑путешествие подаёт мысли о свободе, истине и смысле жизни через встречи, диалоги и забавные эпизоды, делая сложные идеи доступными даже для тех, кто раньше с философией почти не сталкивался.

«Иосиф Бродский: годы в СССР»

Автор: Глеб Морев.

Издательство: «Новое литературное обозрение».

В 2025 году вышли две важные книги, посвящённые поэту Иосифу Бродскому. Первая ― выпущенная издательством АСТ «Иосиф Бродский и его семья», где двоюродный племянник литератора Михаил Кельмович рассказывает о знаменитом родственнике и членах его семьи. Вторая ― «Иосиф Бродский: годы в СССР», научная биография поэта, созданная филологом и историком культуры Глебом Моревым, автором книг о современной и классической русской литературе, исследователем творчества Мандельштама, Пастернака и Ахматовой.

Книга Морева посвящена ключевым событиям 1961–1972 годов в жизни поэта Иосифа Бродского: замыслу побега из СССР на самолёте, знаменитому суду за тунеядство, ссылке в Архангельскую область и последующему выезду за границу.

Автор показывает, как КГБ и Союз писателей пытались дискредитировать Бродского в ходе судебного процесса, и реконструирует общественную кампанию в его защиту.

Ключевую роль в этой кампании сыграла советская поэтесса и переводчица, участница Великой Отечественной войны Наталья Грудинина. Она сумела добиться вмешательства партии, что привело к благоприятному исходу дела. В ссылку Бродский уезжал почти неизвестным стихотворцем, а возвращался уже всемирно признанным автором, чьи стихи публиковались за рубежом и переводились на иностранные языки.

«Иосиф Бродский: годы в СССР» — детальная и увлекательная биография, которая не даёт последовательной хроники событий, а исследует ключевые моменты жизни и творчества поэта.

«Музыка как лекарство»

Автор: Дэниел Левитин.

Издательство: «Альпина нон-фикшн».

Новая работа американского нейробиолога, писателя и музыканта Дэниела Левитина — исследование о том, как музыка воздействует на мозг, тело и эмоции. Левитин, автор бестселлера «Счастливое старение», почётный профессор психологии и поведенческой нейробиологии, объединяет науку, музыку и терапию, чтобы показать, почему звуки и ритмы способны не только радовать, но и лечить.

Автор объясняет, что музыка активирует нейронные пути, синхронизирует работу мозга и влияет на ключевые процессы, связанные с настроением, вниманием и физиологическим состоянием. Он приводит данные клинических исследований и истории пациентов, показывает, что музыка может облегчать симптомы депрессии, снижать стресс, поддерживать эмоциональную устойчивость и даже помогать при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

В 2024 году «Музыка как лекарство» вошла в топ-10 лучших научно-популярных книг года по версии Смитсоновского института.

«Ночной страж»

Автор: Джейн Энн Филлипс.

Издательство: «Бель Летр».

Роман американской писательницы Джейн Энн Филлипс вышел на английском языке в 2023 году, а в 2024-м получил Пулитцеровскую премию. Действие разворачивается в 1874 году, через девять лет после окончания Гражданской войны в США. В центре истории — немая женщина Элиза и её 12‑летняя дочь КонаЛи, которые оказываются в психиатрической лечебнице в Западной Вирджинии. Это место становится для них временным пристанищем, равно как и для других героев, переживающих последствия войны.

Филлипс мастерски передаёт атмосферу тревоги и уязвимости, с которой сталкиваются героини, встречая ограничения и предрассудки общества. В лечебнице они знакомятся с разными людьми, включая загадочного Ночного стража, чьи поступки и мотивы добавляют истории элемент напряжения и мистики. Роман исследует темы страха, выживания, материнской любви и человеческой стойкости, показывая, как тонка грань между добром и злом, прошлым и настоящим.

«Ночной страж» — часть трилогии Филлипс о войнах: в первом романе «Машинные сны» (1984) речь шла о Второй мировой и войне во Вьетнаме, а во втором «Жаворонок и термит» (2009) о войне в Корее. И в каждом из них война предстаёт как непрерывный, неизменный поток разрушений: меняются люди, оружие и места, но насилие остаётся.

