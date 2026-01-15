«Странные явления» и хитрые демоны: кто такие ёкаи в японской демонологии

В редакции «ОГИЗ» издательства «АСТ Нонфикшн» вышла книга Евгения Штейнера «Ёкаи. Сверхъестественные существа в японской культуре».

Японист, кандидат филологических наук и доктор искусствоведения Евгений Штейнер написал более 15 работ. В их числе — «Манга Хокусая: энциклопедия старой японской жизни в картинках», получившая в 2017 году премию «Книга года» в номинации «Искусство книгопечатания», «В пучине бренного мира: Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев» и «Картины сердца: Идеи и образы старой Японии».

В своей новой работе Штейнер представляет полную публикацию, перевод и комментарии энциклопедии «Ночные выходки сонма бесов» японского художника периода Эдо (1603–1868) Ториямы Сэкиэна. Впервые серия печатных гравюр Сэкиэна на эту тему вышла в 1776–1784 годах в четырёх томах. В ней художник пытался собрать воедино и систематизировать всех потусторонних существ японской демонологии, которые участвуют в ежегодном ночном тайном параде нечистой силы хякки ягё. Например, на его гравюрах изображены и описаны такие духи, как кодама — Духи деревьев, нэкомата — Кошка с двумя хвостами, Ао-бодзу — Синий монах. Всего в энциклопедии фигурирует 211 персонажей. «Ёкаи. Сверхъестественные существа в японской культуре» будет интересна любителям японской культуры, востоковедам и ценителям искусства.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором Евгений Штейнер подробно рассказывает, кто такие ёкаи и чем среди них выделяются демоны óни.

Большую часть всяческих сверхъестественных существ можно объединить под именем ёкаи. По иероглифам — 妖怪 — это «странные явления или привидения». Произошло это название от китайского термина яогуай с примерно таким же значением, но китайская нечистая сила менее отражена в литературе и искусстве и известна в современном мире значительно меньше, чем японская. В Японии термин «ёкай» впервые зафиксирован в хронике «Анналы Японии, продолжение» (Сёку Нихонги, 797), где в записи под 777 годом говорится: «В восьмой год Хоки, девятнадцатый день третьего месяца был проведен обряд великого очищения, ибо во дворцовых покоях расплодилось множество зловещих существ (ёкаев)»

Часто многих ёкаев называют моно-но кэ 物の怪 — «странные вещи (или существа)»*. В древности иероглиф кэ записывали несколько иначе (恠). Слово мононокэ впервые появилось в древней хронике «Сёку Нихон коки» (869) в записи под 836 годом, где говорилось о появлении при дворе некоего призрачного существа. Описание его внешности, впрочем, отсутствовало. Мононокэ упоминались в знаменитых классических произведениях, таких как «Повесть о Гэндзи» (нач. XI в.) авторства Мурасаки-сикибу, «Записки у изголовья» (Х в.) Сэй-Сёнагон или в исторической хронике «Великое зерцало» (Окагами, ок. 1119). Значительную часть ёкаев можно объединить в группу бакэмоно 化け物 (меняющие облик существа или оборотни), или, иначе, обакэ お化け (достопочтенные оборотни).

К ним относится, например, знаменитый трикстер барсук-тануки, коварная обольстительница лиса-кицунэ и многие другие. Хорошая классификация ёкаев может быть проведена по местам их обитания (например, в горах или в воде); по внешнему виду (похоже ли то существо на человека, животного или вещь); по тому, носителем какой определённой души, духа или иной сверхъестественной сущности (рэй, рё, сэй, тама, ками, óни и др.) этот персонаж является. Например, разряды, объединяемые местом обитания, суть таковы:

Горные существа (яма-но кэ 山の怪)

Водяные существа (мидзу-но кэ 水の怪)

Морские существа (уми-но кэ 海の怪)

Древесные существа (ки-но кэ 木の怪)

Снежные существа (юки-но кэ 雪の怪)

Существа дорог и перекрёстков (мити-но кэ 道の怪)

Полевые существа (но-но кэ 能の怪)

Звучащие существа (ото-но кэ 音の怪) и др.

Гравюра Кацусики Хокусая. Призрак Оивы, явившийся в виде фонаря обаке

Они — свирепые демоны

Одна из самых больших групп ёкаев состоит из óни 鬼. Множество их представлено в энциклопедии Сэкиэна. Это слово можно переводить как «демон», «монстр», «бес», «леший» или «чудовище» — они бывают самые разные, различной степени страховидности и вредности. Как правило, это крупные (больше человека) мускулистые монстры с рогами, клыками и свирепым темпераментом. Иногда их лоб украшает третий глаз. Живут они преимущественно в лесах или горных пещерах. Ходить предпочитают голыми, за исключением набедренной повязки или маленькой накидки из тигровой шкуры. Цвет кожи — ярко-красный, чёрный или синий. Впрочем, они умеют перекрашиваться и полностью менять свой облик, чтобы одурачить человека, например одинокого путника в горах, и, представ миловидной девушкой, вцепиться в несчастного клыками в самый неподходящий момент. Или не покусать, а сразу проглотить, не разжевывая.

Так поступал они Хитокути — он, разумеется, есть у Сэкиэна; я перевёл его имя как Демон-Одноглот, — ибо он в мгновение ока разом проглотил нежную придворную даму, которая пыталась убежать со своим возлюбленным. Кавалер, как часто бывает, не сразу пропажу и заметил (см. с. 208). А в древнейшем описании провинции Идзумо (Идзумо-но куни фудоки, 713–733) описан случай, как одноглазый они сожрал дородного мужчину. Бывали они, которые некогда были людьми-грешниками и стали после смерти голодными духами гаки 餓鬼 в аду, где они были навечно обречены поедать фекалии друг друга.

Ещё одна разновидность они обитала в аду, но им повезло больше, нежели голодным духам. Это были они, в которых в Японии превратились индийские демоны-ракшасы, исправившиеся под влиянием учения Будды, но сохранившие свирепую натуру — они были посланы в ад мучить грешников. Многие они составляют категорию из четырёх групп, которая записывается четырьмя красивыми иероглифами — это тими морё 魑魅魍魎. Сведения о них были заимствованы из Китая, где эти иероглифы произносились чимэй ванлян и означали чудищ и монстров морских, речных, лесных и горных. Впервые упоминание об этой четвёрке появилось около двух с половиной тысяч лет назад в классической книге «Комментарии Цзо» (Цзо Чжуань). Тими морё должным образом представлены у Сэкиэна.

