Превращает сварливых баб в юных дев: чем знаменито озеро в Пятигорске

В феврале в издательстве АСТ вышла книга по мифологии — «Легенды Кавказа. Боги, герои, люди, сказания, предания, сказки».

Экскурсовод с 40-летним опытом, автор книг об истории Кавказа Ольга Хейфец в своей книге собрала самые удивительные истории и сказания об одном из красивейших горных регионов нашей страны. Этими преданиями живут десятки поколений и продолжают верить в них, передавая из уст в уста.

В книге читатели встретят добрых и злых духов, драконов и великанов, обладающих недюжинной силой, прославленных горцев и прекрасных дев, способных пленить джигита одним своим взглядом, мудрецов и многих других персонажей. Автор знакомит с картиной мира коренных народов, объясняет, с чем связаны местные достопримечательности, откуда пошли местные традиции. Благодаря книге вы сможете лучше понять культуру жителей Кавказа и их отношение к этому миру.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из произведения о том, как, согласно мифам и легендам, был открыт знаменитый памятник природы — пещерное озеро с голубой водой Провал на горе Машук в Пятигорске. А также какими чудесными свойствами до сих пор обладает эта вода.

Сварливая баба

В незапамятные времена недалеко от горы Машук в богатом селении жили старик со старухой. И все те долгие годы, в которые были они мужем и женой, страдал старик от несносного характера своей половины. С молодости она пилила его, никогда не мог он женщине угодить. А на старости лет стала жизнь бедняги совсем невыносимой. С утра она начинала кричать, ругать и подначивать несчастного. Некуда было старику деваться — хоть из дома уходи. Сочувствовали ему даже соседи, приглашали его к себе, когда старуха особенно свирепствовала. Но делать было нечего, ведь целую жизнь вместе прожили. Терпел бедняга и вздыхал.

В одно прекрасное утро отправилась пара на склон Машука за хворостом. Так у них с молодости было заведено, чтобы вместе все дела стараться делать. После сильного ветра много веток на земле валялось, хрустели они под ногами. Быстро набрали старик со старухой вязанки и собрались уже было домой возвращаться, как вдруг услышал старик за своей спиной крик старухи. Обернулся он, а старухи нет. Деревья облетевшие стоят, воздух прозрачный, далеко видно. А старухи нет.

Не знает он, что и подумать. Но тут опять раздался истошный крик жены, причём шёл он откуда-то снизу. Сделал старик несколько шагов и увидел перед собой глубокую яму, из неё-то старуха и кричала. Нагнулся он над ямой — ничего не видно, темнота, и запах очень уж противный снизу поднимается. Понимал старик, что не удастся ему одному старуху свою вызволить, и решил пойти в селение за молодыми мужчинами.

Начал со склона быстро спускаться, и долго ещё доносился до него пронзительный крик старухи, которая ругала кого-то на чём свет стоит. И под эту ругань шёл старик и думал, что, пожалуй, он не станет торопиться. Видимо, ничего страшного с женой не произошло, так пусть посидит там, успокоится.

Добрался он до селения и никому ничего не рассказал. Удивляются соседи: вечером из дома стариков не слышно сварливого голоса и утром всё тихо и спокойно. Решили пойти узнать, не случилось ли чего. Но никого дома не застали. Потому что провёл старик ночь без сна в непривычной-то тишине и рано утром отправился посмотреть, как там его старуха.

Несчастный дракон

Тоннель к озеру Провал

Нелегко ему быстро по склону подняться, но добрался он до места наконец и увидел странную картину. А в это время молодой охотник Хамза спозаранку собрался на Машук за добычей. За спиной — лук со стрелами, крепкая верёвка на всякий случай. Идёт по осеннему лесу — и сердце радуется, такая красота перед глазами. Тихо вокруг. Но вдруг! Что это за странные звуки, как будто женщина кричит? Огляделся охотник — никого вокруг. А женщина кричит, не унимается.

Пошёл на крик Хамза, видит яму перед собой. Понял он тогда, в чём дело. Размотал свою верёвку, бросил один конец вниз и крикнул, чтобы женщина ею обвязалась, тогда он её поднимет. Начал верёвку вверх тянуть, но такую тяжесть почувствовал, что быстро вытянуть не получилось. Сто потов сошло, пока вытаскивал.

А когда увидел, кого вытащил, то остолбенел. Как раз в это время и старик подошёл и предпочёл за деревом спрятаться, посмотреть, что дальше будет. Смотрит и глазам своим не верит: вытащил парень из Провала огромного дракона с красными глазами. Дрожит дракон, плачет и говорит Хамзе:

— Спасибо тебе, молодец, что вытащил меня.

Молчит Хамза, дара речи лишился. Успокоился дракон и начал свой рассказ:

— Много лет назад я родился в этом Провале, где жили мои предки в тепле и уюте. И всю свою долгую жизнь живу там. Разве сравнится воздух здесь, на земле, с запахом моего дома! А горячая вода на дне нашего жилища, которую мы пили и в которой купались! Она позволяла нам жить столетиями и не знать никаких болезней.

Но вот свалилась на меня с неба старуха, и не стало мне житья. Кричит на меня днем и ночью, колотит руками и ногами так, что живого места на мне не осталось. Посмотри! На кого я стал похож! Что мне теперь делать? Возвращаться обратно я не могу, пока она там. Буду странствовать по свету, бездомный и побитый. А тебе я благодарен за спасение. Теперь я твой должник, выполню любую твою просьбу — так высказался дракон и быстро улетел.

Постоял Хамза, покачал головой, послушал крики старухи, которая не унималась, посылая проклятья дракону и тому, кто его вытащил. Решил охотник позже за ней вернуться. И пошёл себе дальше. Тут и старик потихоньку домой побрёл.

Просьбы Хамзы

А дракон, лишившись своего родного пристанища, затаил злобу на людей и начал им вредить как мог. То посевы дыханием сожжёт, то украдёт овцу из отары, то реку перегородит, и люди без воды остаются. Однажды о проделках дракона услышал Хамза. Пошёл к нему с просьбой:

— Не причиняй зла жителям этой долины, оставь их посевы в покое, пусть соберут люди хороший урожай. Что тебе за прок, если ты всё сожжёшь?

Узнал дракон своего избавителя, исполнил просьбу, как и обещал. Улетел далеко куда-то. Счастливы люди, чествуют Хамзу, благодарят, самую красивую девушку в жены предлагают. Отказался охотник, пошёл себе

дальше странствовать.

А слава о богатыре впереди него бежала. И вот уже издалека пришли люди просить его о спасении: мол, повадился дракон красивых девушек из селения воровать, нет никакого спасения от него. Решил помочь Хамза людям и на этот раз. Пошёл бесстрашно к дракону, попросил его оставить девушек в покое.

— Хорошо, — отвечает дракон. — Я исполню и вторую твою просьбу. Но больше ко мне не приходи. Я уже тебе ничего не должен — и глазами своими красными жутко так вращает.

Рад был Хамза, что живым ушёл. Продолжал он свой беззаботный путь. Но опять идут к нему с просьбой люди: дракон реку перегородил, лишил жителей нескольких селений воды. Не может им Хамза отказать — лучше погибнуть, чем показать свою трусость.

Издалека увидел юношу дракон и закричал:

— Зачем ты опять пришёл ко мне?! Я же исполнил две твои просьбы. Не хочу тебя слушать! Лучше уходи, пока я не разозлился и не съел тебя!

Понял охотник, что дракон не шутит. Не стал к нему с просьбой обращаться, а сказал ему такие слова:

— Нет-нет, я не с просьбой к тебе пришёл на этот раз. Я пришёл как друг предупредить, что старушка выбралась из ямы и повсюду разыскивает тебя! Совсем скоро она сюда доберётся.

Не успел Хамза договорить, как дракон взмыл в небо и с бешеной скоростью умчался в неизвестном направлении. С тех пор в наших краях его и не видали.

А что же со старушкой? Ведь мы так давно оставили её в яме. Жива ли она? Не забыл про неё старик? Всё же открылся он односельчанам, рассказал всю правду. Собрались жители селения от мала до велика, мужчины верёвки взяли, и пошли они старуху выручать. Но дело в том, что старухи-то в Провале не оказалось! А вытащили они молодую цветущую женщину с улыбкой на лице.

Чудесное преображение

Вход к озеру Провал

Всё дело в целебной воде на дне ямы, о которой ещё дракон рассказывал. Это она так преобразила старуху. Поняли люди, какое чудодейственное место есть на Машуке: вода из глубины горы и исцеляет, и омолаживает. Но пользоваться Провалом сначала боялись — вдруг дракон туда вернётся.

Прошло много лет, верить в дракона люди перестали. И решили использовать целебные воды для своей пользы. Сплели прочные корзины и на толстых верёвках всех желающих вниз спускали. Принимая ванны в сероводородной воде, люди избавлялись от болезней.

В XIX веке желающих взглянуть на озеро Провал вблизи или зачерпнуть его целебной воды опускали в пещеру в специальной корзине. А сейчас к озеру Провал мы ходим по тоннелю, пробитому в скале. Никто в наше время не принимает процедуры в озере. Хотя оно сохранило свои целебные свойства — это можно понять по характерному запаху сероводорода. И живут в расщелинах скал в наше время не драконы, а дикие голуби и летучие мыши.

