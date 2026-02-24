Пил чай и крепко спал: как император Николай II отреагировал на смерть Распутина

В издательстве «Альпина Паблишер» в феврале выходит книга о последних годах правления императора Николая II — «Последний царь. Как Николай II хотел сохранить самодержавие, а потерял империю».

Историк из Калифорнийского университета Цуёси Хасэгава много лет исследовал историю падения последней царской династии России — Романовых. Опираясь на недавно рассекреченные архивные материалы, газетные публикации тех лет и личные свидетельства очевидцев, Хасэгава практически поминутно воссоздаёт хронику Февральской революции и самого акта отречения императора от престола. А также предлагает свой взгляд на эти значимые для будущего всей страны события.

Из-за собственного упрямства, а также сильного влияния супруги и Григория Распутина Николай II систематически упускал шансы, которые могли бы продлить жизнь династии, говорит историк. Он рисует читателям альтернативные выходы. Например, император мог опереться на патриотические чувства народа в первые месяцы Первой мировой войны, пойти на реорганизацию управления с привлечением народных представителей, сплотить элиту и создать дееспособное правительство — так называемое министерство доверия. Любой из этих шагов, скорее всего, ослабил бы позиции монархии, но сохранил бы её как институт, считает Хасэгава.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как и где был убит Григорий Распутин и как на гибель старца отреагировали император и его супруга.

Кровавая расправа

В ночь с 16 на 17 декабря в Петрограде, в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки, был убит Распутин, что стало прологом к революции. Организаторами убийства были Феликс Юсупов и правый депутат Думы Владимир Пуришкевич. Первый — муж Ирины, племянницы Николая, второй — лидер монархистской партии «Союз русского народа». В заговоре также участвовал двоюродный брат императора, великий князь Дмитрий Павлович.

Все трое были уверены, что губительное влияние Распутина на царскую чету ставит монархию под угрозу. Как уже говорилось в прошлой главе, 19 ноября на одном из заседаний Думы IV созыва Пуришкевич выступил с речью, обличавшей «тёмные силы» под предводительством Распутина, которые, по его словам, действовали в интересах Германии.

В тот же день Юсупов пришёл к депутату в гости — там и сложился план убийства. Чуть позже к заговору присоединился поручик лейб-гвардии Сергей Сухотин и польский доктор Станислав Лазоверт.

Подробности убийства Распутина до сих пор интересуют многих. Обычно звучит такая история: Юсупов пригласил его к себе во дворец, якобы по просьбе жены Ирины. На втором этаже из граммофона доносилась весёлая песенка «Yankee Doodle Dandy». Юсупов сказал, что там развлекаются гости, и предложил Распутину спуститься в подвал, где ему предложили вино и пирожные с цианистым калием, которые на удивление никак не подействовали на старца.

Занервничав, Феликс поднялся посоветоваться с сообщниками. Потом он взял револьвер Дмитрия Павловича и спустился обратно к Распутину, в то время молившемуся у иконы, и выстрелил ему в спину. (По другой версии, Распутин предложил поехать к цыганам, на что Юсупов сказал ему, что лучше бы ему помолиться перед распятием, и выстрелил в него.) Тот упал на ковёр из медвежьей шкуры, кровь растеклась и пропитала мех. Лазоверт осмотрел тело и констатировал смерть.

Заговорщики прошли на второй этаж и поздравили друг друга с патриотическим подвигом. Однако, когда Юсупов вернулся вниз взглянуть на труп, Распутин открыл глаза, вскочил и с диким рёвом бросился на хозяина дома. Феликс вырвался и позвал на помощь. На шум прибежал Пуришкевич и увидел, как раненый Распутин ползёт в заснеженный двор, оставляя за собой кровавый след. Пуришкевич нагнал его и выстрелил ещё два раза — насмерть.

Потом заговорщики завернули тело в сукно, погрузили в автомобиль, вывезли на Петровский мост и оттуда скинули в ледяную воду Малой Невки.

Такую историю рассказывал Феликс Юсупов. Но многие в ней сомневались, и позже в попытках разгадать все тайны этого убийства был написан не один труд. Почему яд не сработал? Кто и где застрелил Распутина? Был ли он жив, когда его бросили в реку? И при чём здесь офицер английской разведки?

«Мы никогда не узнаем, что именно произошло в доме Юсупова 17 декабря. Можно сказать лишь то, что Распутин был убит тремя выстрелами, причём один был сделан прямо в лоб с близкого расстояния», — пишет биограф Распутина Дуглас Смит.

Реакция императора

Намного важнее подробностей убийства оказались его последствия. Оно было отчаянной попыткой монархистов спасти гибнущий режим, однако, как выразился Александр Блок, «пуля, убившая Распутина, попала в самое сердце царствующей династии Романовых». Другой современник событий, начальник крымской полиции Александр Спиридович, дополнил наблюдение поэта: «Та пуля не только убила царя, и его семью, и многих членов династии, но убила и весь политический и социальный строй императорской России».

17 декабря Николай II был в Могилёве на важном совещании, где обсуждали наступательные операции, запланированные на весну 1917 года. Вёл встречу Василий Гурко, подменявший заболевшего начальника штаба Алексеева. Сам генерал в тот день был в Севастополе, где лечился от уремии.

Позавтракав с командующими фронта Брусиловым, Эвертом, Рузским и военным министром Беляевым, царь по обыкновению отправился гулять и кататься на автомобиле, а по возвращении пошёл пить чай. Тогда он и получил тревожные новости от жены: «Мы сидим все вместе — ты можешь себе представить наши чувства, мысли — наш Друг исчез».

В письме она рассказывала, что Феликс Юсупов пригласил Распутина повидаться с женой Ириной: «Сегодня ночью огромный скандал в юсуповском доме — большое собрание, Дмитрий, Пуришкевич и т. д. — все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, крича полиции, что наш Друг убит».

Супруга просила Николая поскорее прислать дворцового коменданта Воейкова, а позже — возвращаться домой самому. Но Николай, видимо, не спешил ехать в Царское Село утешать встревоженную супругу. 17 декабря в своём дневнике император даже не упомянул исчезновение Распутина и вторую половину дня описал кратко: «Вернулись домой в 4 1/2. После чая в штабе происходило совещание по военным вопросам до обеда и затем от 9 ч до 12 1/2 ч».

Узнав, что поезда в тот день не ходили, после восьми вечера Николай отправил жене телеграмму: «Ужасно, что для Воейкова нет поезда до завтра. Не может ли помочь Калинин [Протопопов]?» Такой сухой ответ будто намекал: «Я ничего не могу для тебя сделать. Если не справляешься, проси Протопопова».

Новости об убийстве Распутина уже дошли до Ставки. 18 декабря Дмитрий Татищев, командир Отдельного корпуса жандармов в Царском Селе, приехал в Могилёв, чтобы сообщить царю о случившемся. Офицеры в Ставке встретили это известие с ликованием, а некоторые выпили по этому случаю шампанского. Даже в императорской свите никто не скорбел о смерти Распутина, хотя все размышляли о её последствиях.

Той ночью в Царском Селе императрица, не находившая себе места, заказала молебен. Анна Вырубова и её подруга Юлия Ден (Лили) примчались во дворец и до полуночи оставались с Александрой и её старшей дочерью Ольгой. Спать все легли в одной комнате, ожидая звонка от Протопопова.

На следующий день Николай продолжил заниматься делами в Ставке. Он выслушал доклад генерала Александра Лукомского, сменившего на посту прежнего квартирмейстера, генерала Михаила Пустовойтенко. Затем, переговорив с генералом Гурко, он поспешно закончил дела и отправился в Царское Село.

Перед отбытием в 16:30 он прошёлся с Гурко до перрона, обсуждая военные вопросы, но об убийстве Распутина не заговаривал. Когда поезд сделал остановку в Орше, Николай получил от жены телеграмму, что Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович задержаны в столице.

Только тогда император отправил ответ: «Возмущён и потрясён. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 5 ч». Затем добавил: «Сильный мороз. Заседание окончилось в 4 ч. Благословляю и целую».

Надежда потеряна

Сложно понять, как на самом деле Николай воспринял смерть Распутина. 18 декабря царь написал в дневнике: «День был солнечный при 17° мороза. В вагоне всё время читал», 19-го числа добавил: «Хорошо выспался». Современный читатель удивился бы: что значит «хорошо выспался»? Это после того, как пропал «старец-целитель», от которого так сильно зависела его жена и он сам? Станет ли «возмущённый и потрясённый» человек писать о морозе и времени окончания заседания?

Как бы то ни было, во время путешествия Николай сохранял привычное спокойствие и сильных эмоций не демонстрировал. У Воейкова, единственного, с кем государь обсуждал убийство, и вовсе сложилось впечатление, будто царь испытал облегчение, когда Распутин исчез из его жизни.

До приезда Николая во дворец императрица не знала, где Распутин, а потому цеплялась за надежду, что он мог выжить. Опасаясь за жизнь Вырубовой, она приказала подруге переехать во дворец, а в её дом отправила Лили Ден. Та не отличалась суеверностью, да и почитательницей Распутина не была, но, ночуя в спальне Анны, она внезапно услышала грохот: со стены упала икона, сбив при этом портрет Распутина.

Лили снилось, будто тысячи людей маршем идут на Царское Село, но, проснувшись, она обнаружила, что всё спокойно и дом охраняет полиция.

Наконец 19 декабря тело Распутина выловили из покрытой льдом реки. Об этом сообщили во дворец. В 13:50 Александра телеграфировала мужу: «Нашли в воде». Теперь императрица ощутила всю необратимость трагедии. Александра, её дочери, Вырубова и Ден разрыдались.

