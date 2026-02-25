Пугающий персонаж: что объединяет Бабу-ягу, Кейт Уинслет и Киану Ривза

В феврале в издательстве «Бомбора» вышла книга Фёдора Панфилова «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка. Славянские мифы и фольклор в искусстве и масскульте XVIII–XXI веков».

© Thunder Road Pictures

Кадр из фильма «Джон Уик» (2014)

Фёдор Панфилов — выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук и создатель проекта об истории и мифологии в массовой культуре «Panfilov FM — Масскульт глазами историка». В своей дебютной книге он исследует русскую мифологию, рассказывает о том, как персонажи отечественных мифов, былин и сказок воспринимались в разные эпохи и какую роль они сыграли в российской и зарубежной массовой культуре.

Панфилов пишет, кто из русских авторов делал попытки сопоставлять славянских богов с древнегреческими и древнеримскими, как описывали славянских богов иностранцы, каким образом русский фольклор повлиял на творчество знаменитых писателей, поэтов и художников, например Николая Гоголя, Александра Пушкина и Виктора Васнецова. Часть книги посвящена отношению к русской мифологии в СССР, появлению новых сказочных героев в эпоху перестройки и 1990-е годы и переосмыслению отечественного фольклора в XXI веке. Также автор рассказывает, как славянских сказочных персонажей задействовали в зарубежных фильмах, мультипликации и популярных видеоиграх вроде «Подземелий и драконов».

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как одну из самых известных отечественных фольклорных героинь Бабу-ягу изображали в иностранных кинокартинах, мультфильмах и мультсериалах.

© Издательство «Бомбора»

Зарубежная кинокарьера Бабы-яги

Пугающие звуки, доносящиеся из лесной чащи, издаёт Баба-яга. Так решает одна из героинь канадско-американского анимационного сериала «Артур». Сериала, надо сказать, очень популярного и повлиявшего на воображение тысяч детей, потому что он выходил аж с 1996 по 2022 год. А речь идёт об эпизоде 1999 года, который назывался «Что напугало Сью Эллен?» (What Scared Sue Ellen?).

Обычно уверенная в себе Сью Эллен невольно верит в реальность страшных созданий из мифов. Даже заявляя, что чудовищ не существует, она добавляет «здесь». То есть допускает, что в знакомой и уютной Америке их нет, но где-то далеко они очень даже есть и могут явиться в её привычный мир. В кошмарах Сью Эллен видит Бабу-ягу, которая обещает её съесть и с насмешкой заявляет, что не любит долго гоняться за едой. И вот уже в домике на дереве чудится избушка на курьих ножках. Набравшись духу, Сью Эллен, Артур и его друзья решают бросить вызов Бабе-яге, вооружившись теннисными ракетками. Оказывается, страшные звуки издавала потерявшаяся соседская собака. А вся история служит поучительным уроком того, как следует преодолевать страхи.

Но, несмотря на весь нравоучительный пафос, образ Бабы-яги явно произвёл впечатление на огромную детскую аудиторию. Так, хотя эпизод называется «Что напугало Сью Эллен?», в 2017 году в поисковике Google преобладал запрос «Сью Эллен и Баба-яга».

Баба-яга нередко становится персонажем зарубежных мультфильмов и игровых короткометражек. Правда, в основном это малобюджетные проекты и студенческие работы. Вместе с другими персонажами русских сказок Баба-яга появляется и в полнометражном мультфильме «Барток Великолепный» (Bartok the Magnifi cent, 1999). Пять наград Emmy собрал анимационный фильм Baba Yaga, вышедший в 2020 году. Сценарий для него написал Эрик Дарнелл (мультфильмы франшизы Madagascar), а героинь озвучили такие известные актрисы, как Дэйзи Ридли, Кейт Уинслет, Гленн Клоуз. Баба-яга не даёт людям вторгаться в оберегаемый ею зачарованный лес. Зритель сам оказывается в роли главного героя и вместе со своей сестрой Магдой отправляется в запретную чащу, чтобы добыть у Бабы-яги лекарство для смертельно больной матери.

© Baobab Studios

Кадр из мультфильма «Баба-яга» (2020)

В фильме «Хеллбой» (Hellboy, 2019) Баба-яга показана подчеркнуто чудовищной и гротескной. Её избушка выглядит как деревянный шатровый храм на курьих ножках. Источники для вдохновения явно искали в русском деревянном зодчестве Заонежья, причём художники сохранили даже кресты на куполах, скорее всего, даже не задумавшись о несовместимости этой детали с персонажем ведьмы-людоедки. В комиксах Майка Миньолы присутствует схожий образ, но там жилище Бабы-яги менее монументально и больше напоминает сбежавшую с кладбища часовню в неорусском стиле.

Также Баба Яга (Baba Yaga) — прозвище Джона Уика, наёмного убийцы в отставке, сыгранного Киану Ривзом в одноимённой серии боевиков. Впрочем, создатели франшизы явно не до конца представляют себе роль Бабы-яги в мифологии. Поскольку считают её просто Russian Boogeyman. То есть букой, устрашающим персонажем, которым пугают детей.

А в трейлере фильма «Балерина» (From the World of John Wick: Ballerina, 2025) из той же франшизы рассуждают о кикиморе: «В славянской мифологии кикимора — дух, обитающий среди теней; она может мстить тем, чьё сердце полно тьмы, но для невинных душ способна стать защитницей». Параллельно показывают главную героиню в исполнении Аны де Армас, которая тренируется и расправляется с плохишами. Легко догадаться, кто здесь кикимора. Правда, это, конечно, какая-то особенная славянская мифология. Потому что фольклорная кикимора — всё-таки зловредный дух, хотя в литературе ей иногда придают положительные черты.

Японская Баба-яга

Баба Яга (Baba Yaga) — главный антагонист в короткометражке Хаяо Миядзаки «Господин Тесто и принцесса Яйцо», вышедшей в 2010 году. По сюжету ведьма отличается поистине чудовищным аппетитом и живёт в уединении на мельнице. Поглощая яйца, Баба Яга обнаруживает одно, которое упорно отказывается разбиваться. Тогда Баба Яга превращает его в миниатюрную принцессу, которую заставляет служить себе. Принцесса Яйцо сбегает вместе с ожившим под лунным светом человеком из теста. Баба Яга настигает их и засовывает Господина Тесто в печь, намереваясь его съесть. Не тут-то было: из Господина Теста выпекается могучий хлебный великан. Выбравшись из печи, он берёт под защиту Принцессу Яйцо, но радушно делится с голодной Бабой Ягой ломтем себя. Впрочем, ведьма не в восторге от столь скудного подаяния.

© Studio Ghibli

Кадр из мультфильма «Господин Тесто и принцесса Яйцо» (2010)

В мультфильме Баба Яга наделена подчёркнуто гротескными чертами. Она низкоросла, с огромным носом, большими клыками и внушительной грудью. А перемещается, как и в русских сказках, на ступе, помогая себе деревянным пестом. Явно связаны с фольклорным образом Бабы-яги и её прожорливость — попытка зажарить героя в печи, ситуация с подневольной пленницей. Но, помимо этих деталей, ничего славянского и русского в короткометражке Миядзаки нет. Работая над ней, японский мультипликатор вообще вдохновлялся картиной «Жатва», написанной в 1565 году нидерландским художником Питером Брейгелем Старшим. Поэтому все происходит на фоне замков и каменных домов, а костюмы и музыка недвусмысленно отсылают именно к Западной Европе.

Впрочем, без намеков на Бабу-ягу не обошлось и в других, более известных произведениях Миядзаки. На неё похожа носатая ведьма Юбаба (Ya Baba) из знаменитого мультфильма «Унесённые призраками» (2001), явно обязанная Бабе-яге своим именем. А в «Ходячем замке» (2004) появляется стимпанковский родственник избушки на курьих ножках.

Англоязычная критика часто сопоставляет замок из фильма Миядзаки именно с избушкой Бабы-яги, прежде всего из-за длинных «птичьих» ног. В оригинальной повести Дианы Уинн Джонс замок описан иначе — как высокая и уродливая башня волшебника, сделанная из огромных чёрных кирпичей разной формы.

Стоит отметить, что внутренний рынок популярной культуры в Японии, Корее и Китае в значительной степени замкнут на собственной мифологии, хотя активно воспринимает и переваривает образы из западного масскульта. Безусловно, там находится место переосмыслению истории и мифов разных народов мира, начиная с Александра Македонского и Гильгамеша. Однако, хотя существует манга под названием «Баба-Яга», а в китайской мобильной игре Honkai Impact 3rd есть злодейка из Белоруссии по имени Сирин, русские и славянские персонажи в основном не связаны с фольклором и мифологией.

