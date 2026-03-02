Низкая надёжность: на что жаловались пользователи первых автоматов Калашникова

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Оружие России. Большая энциклопедия. От первых пистолетов до беспилотников».

В энциклопедии собрана информация об основных типах российского оружия, а также о самых известных разработках отечественных конструкторов. Например, о пистолете ТТ («Тульский Токарев»), созданном конструкторами Тульского оружейного завода под руководством Фёдора Токарева, пистолете-пулемёте системы Шпагина (ППШ), который бойцы советской армии прозвали «папашей», знаменитых ракетных комплексах «Искандер» и «Сармат», вертолётах Ми-8 и истребителях Су-57.

Автор энциклопедии, журналист Даниил Иринин, рассказывает историю разработки и модификации того или иного типа оружия, приводит его характеристики и себестоимость производства, поясняет принципы работы и пишет о том, какие государства, помимо России, принимали его на вооружение. В предисловии Иринин отмечает, что внушительными арсеналами обладает большинство стран мира, но производить практически всю номенклатуру вооружений — от пистолетов до межконтинентальных ракет — способны лишь немногие. Россия — одна из таких стран, указывает автор.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как создавался и модифицировался легендарный автомат Калашникова, который стал одним из самых распространённых образцов стрелкового оружия в мире.

После Второй мировой войны на вооружении армий мира находились пистолеты-пулемёты, магазинные винтовки, карабины, а также самозарядные и автоматические винтовки. При этом по отдельности эти виды оружия не могли обеспечить необходимую огневую мощь. Винтовки отличались низкой скорострельностью, а патрон ПП был недостаточно мощным. На основе этого сформировалась нужда в новом классе оружия, который бы заполнил пробел между ПП и винтовкой. Тем более что в СССР патрон для такого оружия уже был (7,62 × 39 миллиметров). На Западе это оружие называют штурмовыми винтовками, а в СССР и России прижился термин «автомат», который применяли к автоматической винтовке Федорова. И главным автоматом, безусловно, стал автомат Калашникова (АК).

После разработки патрона 7,62 × 39 в Советском Союзе захотели разработать автомат, карабин и ручной пулемёт под новый боеприпас. Военные хотели получить оружие, позволяющее вести эффективный огонь на расстоянии около 400 метров, которое бы мало уступало изделиям под тяжёлый винтовочный патрон. Это позволило бы заменить целый ряд изделий, включая ПП, винтовки и карабины. Этим оружием стали СКС, с которым мы знакомились ранее, и автомат Калашникова, путь которого к всемирной известности был непростым.

Конкурс на создание нового автомата объявили ещё в 1944 году, но все испытанные в том же году конструкции обладали существенными недоработками. Потом закончилась ВОВ, и на время вопрос отложили. Новый конкурс был объявлен в 1946 году. Требования к оружию изменили: новые разработки должны были обладать прицельной дальностью 800 метров и весом не более 4,5 килограмма. На этот конкурс среди прочего была представлена конструкция Михаила Тимофеевича Калашникова. Комиссия утвердила три конструкции для производства опытных экземпляров на Ковровском оружейно-пулеметном заводе, включая оружие Калашникова.

В ноябре 1946 года было выпущено пять автоматов Калашникова АК‑46 — в версии с деревянным и откидным металлическим прикладом. Но конструкция, в которой уже угадывались черты будущего АК, обладала рядом недостатков. Кроме того, в ней не было многих черт будущего АК. В частности, в АК‑46 использовался короткий ход газового поршня, а вместо предохранителя-переводчика были внедрены отдельные предохранитель и переводчик режимов огня. Калашников принялся за доработку своего детища, которое представил на новый этап испытаний. Конкурентами АК были доработанные автомат Дементьева (КБП‑520) и Булкина (ТКБ‑415). В ходе испытаний выяснилось, что ни одна из конструкций не отвечает требованиям полностью.

Например, автомат Калашникова был самым надёжным, но обладал неудовлетворительной кучностью стрельбы, а ТКБ‑415 демонстрировал необходимую точность, но уступал конкурентам по надёжности. Военные выбрали надёжность — на Ижевском мотозаводе Калашников с первым опытным АК изготовили 1500 автоматов, которые успешно прошли войсковые испытания, а уже 18 июня 1949 года постановлением Совета министров СССР на вооружение приняли автомат Калашникова (АК) образца 1947 года и его версию со складывающимся прикладом (АКС).

Запуск АК в серийное производство оказался непростой задачей. В конструкцию автомата внесли сотни изменений, которые позволили производить около 500 000 изделий в год. Несмотря на это, АК первых партий обладали рядом недостатков. Сегодня в это сложно поверить, но пользователи автоматов первых партий жаловались на невысокую надёжность и отказы оружия в сложных условиях.

Автоматика АК работает на основе использования энергии пороховых газов, которые отводят через отверстие в стенке ствола. Перед выстрелом стрелок должен оттянуть затворную раму назад, чтобы подать патрон в патронник и привести механизм оружия в состояние готовности. При выстреле пороховые газы попадают в газовую камору и давят на поршень на штоке, который связан с затворной рамой, толкая его назад. Стреляная гильза выбрасывается наружу, а автомат продолжит огонь (если нажат спусковой крючок и выбрана автоматическая стрельба) или будет подготовлен к новому выстрелу (если спусковой крючок отпущен).

В конструкции АК более 90 деталей. Автомат получил секторный прицел, проградуированный на 800 метров, мушку у дульной части ствола и съёмный штык-нож 6 × 2. В прикладе хранятся принадлежности для сборки, чистки и смазки автомата. Форма патронов с большой конусностью позволила сделать коробчатый магазин с характерным изгибом, который стал отличительной чертой АК.

В начале 1950-х годов были разработаны тактико-технические требования к новому автомату, который при сохранении основных преимуществ АК был бы более точным. В конкурсе снова одержал победу Калашников — в 1959 году на вооружение приняли «7,62-мм автомат Калашникова модернизированный» (АКМ). Помимо версии АКМС со стальным металлическим прикладом, выпускались варианты АКМЛ и АКМН с креплением для установки ночного прицела.

Обновленная модель получила новую ствольную коробку, которая позволила снизить массу автомата, и ряд решений для повышения эффективности стрельбы. Например, приклад был приподнят вверх, что позволило приблизить точку упора к линии стрельбы, а дульный компенсатор увеличил точность стрельбы из неустойчивых положений. Таким образом, надёжная и простая в использовании конструкция стала более эффективной.

В 1950-е годы СССР передал лицензию на производство АК 18 странам, а ещё 20 государств выпускают автоматы без лицензии. Также во многих странах было развернуто мелкосерийное производство АК и его клонов. Благодаря этому автомат Калашникова стал одним из самых распространённых образцов стрелкового оружия в мире. АК, разошедшийся тиражом более 100 миллионов изделий, включен в Книгу рекордов Гиннесса. Более того, почти ни один конфликт XX–XXI веков не обходился без автоматов Калашникова. АК изображают на флагах, гербах и монетах, а его характерный профиль известен даже тем, кого не интересует стрелковое оружие.

Характеристики АК

Масса: 4,3 килограмма (со снаряжённым магазином) / около 3,8 килограмма (без патронов).

Длина: 870 миллиметров.

Длина ствола: 415 миллиметров.

Скорострельность: одиночными — 40 выстрелов в минуту, очередями — 100 выстрелов в минуту.

Начальная скорость пули: 715 метров в секунду.

Прицельная дальность: 800 метров.

Патрон: 7,62 × 39 миллиметров.

Ёмкость магазина: 30 патронов.

Характеристики АКМ

Масса: 3,6 килограмма (со снаряжённым магазином) / 3,1 килограмма (без патронов).

Длина: 890 миллиметров.

Длина ствола: 415 миллиметров.

Скорострельность: одиночными — 40 выстрелов в минуту, очередями — 100 выстрелов в минуту.

Начальная скорость пули: 715 метров в секунду.

Прицельная дальность: 1000 метров.

Патрон: 7,62 × 39 миллиметров.

Ёмкость магазина: 30 патронов (можно использовать магазины на 40 и 75 патронов).

