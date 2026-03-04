Зависть и бесплатный кофе: как создавалась легендарная компания Nvidia

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга о становлении и развитии легендарной технологической компании — «Мыслящие машины Дженсена Хуанга: История Nvidia и мировой ИИ-революции».

Автор книги — журналист-расследователь Стивен Витт. В «Мыслящие машины Дженсена Хуанга: История Nvidia и мировой ИИ-революции» он подробно рассказывает о становлении и развитии Nvidia — ведущего мирового разработчика графических процессоров (GPU) и систем на чипе (SoC) и абсолютного лидера рынка технологий искусственного интеллекта.

Сегодня корпорация создаёт более 80% всех ускорителей для ИИ. Её разработки используются для управления дата-центрами, суперкомпьютерами, беспилотниками Tesla, автономными роботами, медицинскими томографами и многими другими процессами. За 33 года существования Nvidia превратилась из небольшого стартапа из Кремниевой долины в технологического гиганта. По сообщению новостного агентства Reuters, в октябре 2025 года Nvidia стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация достигла 5 триллионов долларов.

В процессе создания книги Стивен Витт лично встречался с основателями Nvidia Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кёртисом Примом, а также с инвесторами и сотрудниками корпорации. Они рассказали журналисту о первых трудностях, взлётах и падениях, противоречиях в коллективе и знаковых изобретениях, которыми сегодня пользуется весь мир.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как и где создавалась Nvidia и почему она носит такое название.

Легендарная закусочная Denny’s располагалась рядом с автострадой в Сан-­​­Хосе, её яркая неоновая вывеска сияла как маяк среди бензозаправок и витрин. Полы внутри были покрыты лилово-­​­бордовыми коврами, на некоторых столах тогда, в 1993‐м, ещё стояли пепельницы. Напротив кухни протянулась длинная барная стойка со стульями, в задней части помещения был тихий уголок, где посетители порой просиживали часами, попивая бесплатный кофе. Витрина рекламировала завтрак Grand Slam: яйцо, сосиска, бекон и блинчики всего за 3 доллара 99 центов. Закусочная работала круглосуточно.

Место встречи выбрал Хуанг. Denny’s была недалеко от дома, и иногда он заходил туда с детьми. Тихая зона в задней части обычно была занята полицейскими, пьющими кофе и заполняющими отчёты. В 1993 году в Калифорнии был всплеск преступности, наибольший за всю историю штата: за год здесь произошло более 4000 убийств. Сан-­Хосе, несмотря на близость богатой Кремниевой долины, не избежал этой участи.

Хуанг сидел среди полицейских, просматривая на ноутбуке материалы своих исследований. Пришедшие на встречу Крис Малаховски и Кёртис Прим не жаловали здешнюю кухню и налегали на бесплатный кофе. Хуанг старался сгладить ситуацию, болтая с официантами, заказывая блюда одно за другим и оставляя щедрые чаевые.

Компания Sun Microsystems отказалась от производства игровых видеокарт для ПК, как и бывший работодатель Лори Silicon Graphics, признанный лидер в области трёхмерной графики. (Сотрудники обеих компаний в то время были заняты анимацией динозавров для «Парка юрского периода».) Нежелание крупных игроков инвестировать в игровое оборудование для ПК создало на рынке пустую нишу, которую стремились заполнить многочисленные стартапы.

Идея Малаховски и Прима заключалась в том, чтобы использовать существующие передовые технологии — те самые, с помощью которых разрабатывались компьютерные модели самолетов и динозавров, — ​для трёхмерных игр. Для этого требовалось наладить массовое производство дешёвых и производительных графических процессоров, а также разработать программное обеспечение для них.

Готовое устройство должно было представлять собой видеокарту, которая устанавливалась в специальный слот на материнской плате. Продукт назывался графическим акселератором, и на тот момент его пытались разработать как минимум 35 компаний.

Хуанг опасался, что для 36-й может не найтись места. Главным специалистом в мире компьютерной графики на тот момент считался Джон Педди, автор нескольких учебников по этой теме. Хуанг обратился за консультацией к Педди, чтобы получить представление о ситуации на рынке, и вскоре они стали друзьями. Хуанг постоянно звонил ему по каким‐то вопросам, иногда они разговаривали до поздней ночи.

Педди предостерегал, что рынок перегружен и в других стартапах трудятся многие из лучших инженеров в этой области. «Я советовал ему не ввязываться, — ​признается Педди, — но он сделал лучшее, что мог, проигнорировав мой совет».

На посиделках в Denny’s Прим и Малаховски обычно играли роль наблюдателей. «Я сидел там ради кусочка пирога, — ​вспоминает Прим, — ​и в общем‐то просто смотрел на Дженсена». Для Хуанга магической цифрой была 50 миллионов долларов — ​тот минимальный, по его подсчётам, годовой доход, который оправдывал бы усилия по созданию стартапа.

В его ноутбуке была таблица с прогнозом доходов на ближайшие годы. Меняя значение в одной ячейке, Хуанг видел, как предполагаемый доход падает ниже 50 миллионов. Тогда он подправлял значение в другой, и сумма снова вырастала.

После нескольких встреч Хуанг решился ввязаться в эту авантюру. Вскоре Прим, Малаховски и Хуанг отправились регистрировать фирму, пока ещё безымянную, к юристу Джиму Гейтеру в Пало-­​­Альто. Гейтер, которому однажды удалось посетить 129 заседаний советов директоров за год, был в Кремниевой долине нарасхват. Троица друзей произвела на него огромное впечатление, особенно Хуанг, в котором он сразу распознал прирождённого лидера.

«Я моментально решил, что никуда их не отпущу, пока они не согласятся работать со мной», — ​говорит Гейтер. Гейтер обсудил с основателями организационные детали и занялся подготовкой документов. Поскольку названия у стартапа ещё не было, он предложил пока обозначить его как NV — ​New Venture, новое предприятие. Удивительным совпадением было то, что Прим и Малаховски уже назвали свой прототип графического процессора NV1, шутя, что он, как Sun GX, заставит конкурентов «позеленеть от зависти».

Прим составил список названий, обыгрывающих это сочетание букв на разных языках, включая латынь. Остановились на Nvision, пока не выяснилось, что это название уже занято производителем экологичной туалетной бумаги. Следующим в списке было Nvidia, от латинского слова invidia, что означает «зависть».

Троица вернулась в Denny’s, чтобы окончательно согласовать все детали. Они решили, что Хуанг станет генеральным директором Nvidia, Прим — ​техническим директором, а Малаховски — ​вице-​президентом по разработке. У всех были равные доли в компании. Пока Прим и Дженсен обсуждали подробности, Малаховски подошёл к окну. Он смотрел на расположенную через дорогу закусочную Taco Bell, залитую светом люминесцентных ламп. Вид был достаточно убогий. Взгляд Криса скользнул вверх, и тут он увидел, что вверху всё стекло в пулевых отверстиях.

Поражённый Малаховски отпрянул от окна и поспешно вернулся к партнёрам. «Посмотрите туда! — ​тревожным шёпотом произнёс он. — ​Всё стекло в дырах! Мне кажется, вон с того виадука стреляют по полицейским!» Прим и Хуанг отвлеклись от бумаг и, посмотрев в окно, убедились в правоте Малаховски. Они быстро оплатили счёт, оставив щедрые чаевые, и отправились в более безопасное место — ​домой к Приму. Пройдёт немало времени, прежде чем кто‐то из них вернётся сюда.

Таким образом, общеизвестная история о том, что Nvidia была основана в изрешечённой пулями закусочной Denny’s, не до конца соответствует действительности: на самом деле документы были подписаны уже в доме Кёртиса Прима в Сан-­​­Хосе. Тем не менее для корпоративной легенды эта история вполне годилась, и теперь место, где трое основателей собирались за чашкой кофе, украшено мемориальной табличкой. (Если захотите её увидеть, приезжайте в закусочную; её адрес — ​Сан-­​­Хосе, Берриесса-​роуд, 2484. Администрация утверждает, что уже много лет по заведению никто

не стрелял.)

