От Майи Плисецкой до Анны Винтур: 8 вдохновляющих книг о женщинах

Биография легендарного главного редактора американского Vogue Анны Винтур, истории знаменитых журналисток, роман о старшей сестре Джейн Остин и сборник о роли женщин в Японии эпохи Эдо. К Международному женскому дню «Рамблер» собрал восемь книг о представительницах прекрасного пола, которые делали открытия в науке, задавали новые правила в своих профессиях, становились источником вдохновения для других и боролись за счастье и репутацию своих близких.

«Анна Винтур. Биография самой влиятельной женщины Vogue»

Автор: Эми Оделл

Американская журналистка Эми Оделл реконструирует карьеру одной из самых влиятельных фигур глянцевой журналистики Анны Винтур, которая почти сорок лет руководила американским Vogue. В основе книги — более 250 интервью с коллегами, друзьями и людьми из модной индустрии, а также архивные материалы. Из этих свидетельств на страницах постепенно проступает портрет этой яркой женщины, редактора-стратега, светской львицы и законодательницы моды.

Писательница приводит много интересных фактов о Винтур. Например, в 16 лет Анну исключили из школы за слишком короткую юбку. Но вместо попыток восстановиться и стать как все она устроилась работать в андеграундный журнал OZ. Уже тогда у нее появился собственный манифест: «Мода должна отражать реальную жизнь».

Отдельная линия книги — превращение моды в большое культурное событие. Именно при Винтур ежегодный благотворительный бал Met Gala превратился из закрытого музейного ужина в одно из самых обсуждаемых событий поп-культуры: красная дорожка бала сегодня сопоставима по вниманию с «Оскаром».

Биография Оделл показывает, что одна женщина может изменить правила игры в мире моды и медиа, если ей этого захочется.

«Репортажи, которые потрясли мир: Самые известные события глазами женщин-репортеров»

Автор: Кристиан Дельпорт

Всего сто лет назад женщин считали слишком эмоциональными, физически слабыми и неподходящими для «серьёзных» репортажей. Французский историк Кристиан Дельпорт показывает, как журналистки ломали эти стереотипы, рисковали жизнью и писали истории, потрясшие мир.

Книга начинается с 1880-х годов, с истории американки Нелли Блай. В 20 лет она начала работать в питтсбургской газете Pittsburgh Dispatch, куда писала статьи о социальных проблемах, положении женщин на фабриках и ужасных условиях труда. В 1887 году, уже будучи сотрудницей нью-йоркской New York World, Блай притворилась сумасшедшей, чтобы попасть в психиатрическую больницу на острове Блэкуэлл. Ее расследование о жестокости и нарушении прав женщин привело к реформам в лечебных учреждениях.

Историк рассказывает о множестве других профессиональных подвигов женщин-журналисток. Например, француженка Франсуаза Демюльдер, работавшая с информагентствами Gamma Press Images и Sipa Press и журналами Newsweek и Time, в 1975 году приехала в Ливан в разгар гражданской войны. Она стала единственным фотографом, запечатлевшим резню в Карантине — ее кадры стали хроникой ужаса, которую увидел весь мир.

Итальянка Ориана Фаллачи, сотрудничавшая со множеством авторитетных изданий, в том числе The New York Times и The Washington Post, в 1979 году взяла интервью у лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Споря с ним о праве женщин на свободу, она в знак протеста сняла с себя паранджу прямо во время беседы — этот жест стал символичным для многих женщин.

Книга Кристиана Дельпорта — это хроника журналистики от XIX века до наших дней глазами смелых и талантливых женщин.

«Женщины японской поэзии»

Автор: Кобаяси Исса

В сборник «Женщины японской поэзии» вошло 100 хайку одного из величайших японских поэтов Кобаяси Иссы, посвященных представительницам прекрасного пола. Его произведения погружают в Японию эпохи Эдо (XVIII–середина XIX века), где строгие неоконфуцианские нормы почти полностью определяли роль женщины — дочь, жена, мать. Через хайку поэт с сочувствием фиксирует будни женщин всех сословий — от крестьянок до аристократок.

Исса показывает обычных японок, сталкивающихся с ограничениями и социальными запретами, но сохраняющих культурные привычки. Например, в одном хайку женщина в крестьянской деревне отмечает радость первых весенних цветов, одновременно думая о тяжелом труде на рисовых полях. В другом — аристократка переживает одиночество, наблюдая за падающими лепестками сакуры. Эти маленькие детали — одежда, ритуалы, праздники, реакция на законы сёгуната — помогают увидеть жизнь японок Эдо и оценить то невидимое влияние, которое они оказывали на свою эпоху.

Сборник предваряют две статьи кандидата исторических наук, доцента факультета гуманитарных наук Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Степана Родина. Одна из них посвящена роли женщин в эпоху Эдо, вторая — роли, которую женщины сыграли в жизни и творчестве самого поэта.

«Жизнь между строк: Книги, письма, дневники и судьбы женщин»

Автор: Барбара Зихерман

Что делала женщина на рубеже XIX–XX веков, если слышала, что ей не место в мире науки, серьезных разговоров и важных событий? Она брала книгу. Американская историк культуры и гендерных исследований Барбара Зихерман показывает, как чтение открывало девушкам двери в иной мир.

Писательница соединяет крупные исторические события с маленькими личными историями. Она показывает, как слово становилось инструментом силы: книги давали женщинам ощущение собственной значимости и право занимать ранее недоступные социальные позиции.

Например, среди героинь «Жизни между строк» — американка Флоренс Келли, которая благодаря библиотеке отца стала влиятельным общественным деятелем. Или Элис Стоун Блэкуэлл, в подростковом возрасте фиксировавшая мысли о каждой прочитанной книге в дневнике, а впоследствии ставшая известной в США журналисткой и защитницей прав человека.

«Теория печали Милевы Эйнштейн»

Автор: Славенка Дракулич

Роман хорватской писательницы и журналистки Славенки Дракулич рассказывает о первой жене знаменитого учёного Альберта Эйнштейна Милеве Марич — прекрасном математике, которая жила в тени своего знаменитого мужа. Книга переносит читателя в Берлин начала XX века, где Милева получает от Альберта Эйнштейна письмо с унизительными условиями сохранения брака. Она стоит перед выбором — принять их или забрать сыновей и уйти в неизвестность.

Опираясь на письма и архивные материалы, автор создает живой портрет Милевы и ее эпохи: строгие социальные нормы, давление общества, роль супруга-гения и тень, которую он отбрасывает на близких. Через личную драму героини раскрываются вопросы любви, преданности, интеллектуального сопротивления и силы характера женщины, чьи заслуги история почти не заметила.

«Мисс Остин»

Автор: Джилл Хорнби

Джилл Хорнби — британская писательница и президент основанного в 1940 году «Общества Джейн Остин», которое занимается изучением творчества Джейн Остин, её биографии и жизни её семьи. Главной героиней этого романа Хорнби становится не сама автор «Эммы» и «Гордости и предубеждения», а её старшая сестра Кассандра, которая, по легенде, сожгла большую часть переписки своей знаменитой родственницы. Действие разворачивается в Англии в 1840 году: Кассандра отправляется искать письма, которые могли бы навредить репутации Джейн.

Хорнби бережно воссоздает атмосферу XIX века — от узких сельских дорог до тихих семейных салонов — и делает это с мягкой иронией, теплотой и вниманием к деталям. Автор исследует тему сестринства, показывая, как память и любовь могут стать деликатным инструментом защиты семьи и репутации.

«Я — Мари Кюри»

Автор: Сара Раттаро

История о женщине‑учёном, ломающей стереотипы и меняющей мир науки. «Я — Мари Кюри» итальянской писательницы, мастера биографической прозы Сары Раттаро рассказывает о жизни польки Марии Склодовской, приехавшей в Париж с мечтой о науке, и о пути, который привел ее к двум Нобелевским премиям.

Мари учится в Сорбонне и встречает Пьера Кюри. Вместе они открывают два новых элемента и свойства радиации, перевернувшие привычные представления о законах физики и химии. Но дорога к вершинам науки оказывается долгой, тернистой и полной личных испытаний.

Повествование напоминает дневник самой Мари: это не сухая хроника, а живой голос женщины, сталкивающейся с мужским миром науки, общественными ожиданиями и собственными потерями. На страницах переплетаются научные открытия и интимные переживания, показывая, что за великими свершениями всегда стоят смелость и высокая цена признания.

«Век Майи»

Автор: Азарий Плисецкий

Азарий Плисецкий — заслуженный артист РСФСР, педагог и хореограф, работавший в России, США, Кубе и Японии. И он знает Майю Плисецкую лучше любого биографа — ведь она была его сестрой.

В «Веке Майи» младший брат великой балерины раскрывает историю её жизни через семейные воспоминания, письма, фотографии и театральные программы. Многие материалы публикуются впервые: от детских рисунков до газетных вырезок и школьных документов.

Плисецкий делится своим взглядом на сестру, рассказывает, какой её видели зрители, как в Большом театре рождались спектакли и премьеры с её участием, как танец Плисецкой становился историей. На страницах книги оживают репетиции, гастроли и мгновения, проведённые дома. В книге размещены 35 QR‑кодов, с помощью которых можно посмотреть семейную видеохронику, снятую самим автором.

