Орфей и Эвридика: какие психические расстройства были у героев древних мифов

В издательстве «Альпина Паблишер» в марте выходит книга по психологии — «Счастье — (не) миф: Архетипы, которые помогут разобраться в себе».

© Сгенерировано при помощи ИИ

В своей книге итальянский психотерапевт Микеле Меццанотте предлагает по-новому взглянуть на психические расстройства нашего мозга. Он описывает симптомы различных состояний, которые мешают человеку жить. Среди них бессонницы и тревоги, страхи и фобии, детские психологические травмы, депрессии, панические атаки, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), расстройства пищевого поведения и так далее. Все эти симптомы автор находит у героев древнегреческих мифов: Геракла, Психеи, Афродиты, Аида, Орфея и других.

Автор разбирает каждый миф в отдельности и объясняет, как их герои смогли справиться со своими расстройствами. Опыт мифологических героев автор предлагает использовать при лечении психических расстройств.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как известный миф об Орфее и Эвридике связан с ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и, в частности, психологической одержимостью. А также как можно повернуть это состояние себе во благо.

© Издательство «Альпина Паблишер»

Миф об одержимости: Орфей и Эвридика

Поскольку постоянный контроль — одна из движущих сил ОКР, то следом за ним логичным образом появляются симптомы тревожного расстройства. Мы ведь помним, что тревога напоминает психике о том, что нужно освободить себя от бесконечных обязательств и перестать всё контролировать.

Благодаря мифу об Орфее и Эвридике мы можем лучше понять одержимость. В нём рассказывается, что Эвридика погибла от укуса змеи. Когда человека кусает змея, часть его тела немеет, будучи «одержима» ядом, поэтому с символической точки зрения ОКР — это отравление и подавление психики некой мыслью, действием или эмоциями, которые человек не может контролировать и которые терзают его до тех пор, пока он не забудет, что когда-то жил без своей одержимости.

Надрыв как основа одержимости

Когда Орфей узнал о смерти Эвридики, его сердце было разбито, и он решил спуститься в царство мёртвых, чтобы вернуть её. В основе одержимости всегда лежит глубокий внутренний надрыв, который причиняет человеку такую сильную боль, что он пытается избавиться от неё всеми возможными способами, даже если для этого приходится спуститься в подземный мир своей психики.

Чувства человека с навязчивыми мыслями — как раз то, что испытывал Орфей: он знает, что что-то потерял, и ищет это, следуя в определённом направлении.

Музыка одержимости

В подземном царстве Орфей своей музыкой впечатлил Харона, перевозящего души мёртвых на другой берег реки Стикс, успокоил Цербера, охраняющего выход из Аида, остановил колесо, на котором бесконечно вращался Иксион, и ненадолго заставил Тантала, стоящего посреди пруда, забыть о жажде и голоде. Музыка Орфея очаровывает и обездвиживает, как и навязчивые идеи. Вы не можете без них обойтись, они вам необходимы, и в то же время они мешают вам жить нормальной жизнью.

Встреча с Аидом и Персефоной

В конце концов, спустившись на тысячу ступеней вниз, Орфей оказался в центре подземного мира и встретил его хранителей: Аида и его жену Персефону. Им понравились и музыка Орфея, и его рассказ о любви к Эвридике. Затем он изложил свою просьбу и сказал, что не двинется с места, пока её не исполнят.

Так и случилось: Аид и Персефона согласились дать ему шанс. В этой части мифа снова возникает тема неподвижности. Одержимость — психическая энергия, которая не позволяет человеку развиваться, он будто застывает на месте.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Обратно в царство мёртвых

Аид и Персефона согласились отпустить Эвридику в мир живых, но только при условии, что она будет следовать за Орфеем, а сам он ни разу не обернётся, пока они не выйдут из подземелья. Орфей согласился, но по пути назад всё-таки обернулся, чтобы убедиться, что Эвридика идёт вслед за ним, из-за чего она была вынуждена снова отправиться в царство мёртвых, на этот раз навсегда. Орфей же в полном отчаянии вернулся в мир живых, но понял, что больше никогда никого не полюбит.

Фракийские менады, влюблённые в греческого героя, разгневались на Орфея из-за его непоколебимой верности и отказа повторно жениться, оторвали ему голову и бросили её в реку вместе с лирой. Оторванная голова чудесным образом упала на лиру и продолжила петь.

Означает ли это, что одержимость можно исцелить любовью? Нет. Может, её лечит смерть? Тоже нет. Творчество? Нет и ещё раз нет! Возвращение к жизни? Ничуть. Умение отпускать? И снова нет! От одержимости нельзя избавиться раз и навсегда, но её можно использовать во благо: отправляйтесь на поиски, следуя зову навязчивых идей, иначе они разрушат вас изнутри.

Одержимость толкает Орфея на поиски его возлюбленной Эвридики, придаёт смысл существованию и увековечивает его историю. Однако для Орфея смысл жизни исчезает в тот момент, когда он упускает шанс вернуть Эвридику.

Чтобы справиться с одержимостью, попробуйте влюбиться во что-то и отправиться на поиски. Можно сказать, что одержимость — это нерастраченная страсть. Всякий раз, когда мы страстно загораемся каким-то проектом и поддерживаем в себе внутренний огонь, мы становимся одержимыми в хорошем смысле этого слова.

Что вам хочет сказать одержимость

Думаю, вы уже догадались, какое послание хочет передать вам ОКР, то есть одержимость: руководствуйтесь страстью. Больше энтузиазма! Используйте свою внутреннюю силу, чтобы на чём-то зациклиться с пользой для себя, и создайте собственный миф. В таком случае навязчивые идеи примут форму страстного увлечения, а не патологии.

Одержимость хочет, чтобы вы задумались о жизненных приоритетах. Что для вас действительно важно? Ради чего вы готовы сойти с ума? За что вы отдали бы свою жизнь? Что для вас стоит того, чтобы бороться до изнеможения? Ради чего вы не побоялись бы спуститься в подземный мир и пройти все возможные испытания? Если у вас нет ответа на эти вопросы, это означает, что вы не реализуете свой внутренний миф, не даёте выхода

своей страсти.

Ещё больше полезных новостей тут.

