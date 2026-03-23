От Гарри Поттера до Тайного Санты: стали известны итоги читательского челленджа «Книжный вызов»

В 2025 году участники «Книжного вызова» LiveLib (входит в группу компаний «Литрес») доказали, что чтение может быть и ритуалом, и источником удовольствия. В списке самых популярных книг оказались волшебные истории о Гарри Поттере, атмосферные детективы и уютные зимние романы.

Что такое «Книжный вызов»

Это ежегодный читательский челлендж социального рекомендательного сервиса LiveLib, входящего в группу компаний «Литрес». Его задачи — помочь книголюбам составить планы на книжный год и отслеживать прогресс в чтении. Участники «Книжного вызова» ставят личные цели на чтение, отмечают прочитанные произведения и делятся впечатлениями. При желании они также могут писать рецензии.

Зачем современным читателям нужен «Книжный вызов»

Словосочетание «книжный челлендж» ещё пару десятилетий назад звучало бы странно. Читать книги — и вдруг вызов? Но сегодня книги существуют в одном пространстве с соцсетями и сериалами, и им приходится бороться за внимание и время своей аудитории. «Книжный вызов» в этом смысле — не про преодоление, а про фокус. Проект призывает не «заставить себя читать», а напомнить себе, что книги могут быть вписаны в планы на день и годовые цели.

Для одних участников это способ восстановить привычку, которая с ускорением темпа жизни растворилась в повседневных делах. Для других — возможность зафиксировать результат: посмотреть в конце года на цифру и с удивлением подумать о количестве прочитанного. Есть и те, для кого формат челленджа просто удобен и понятен: если уж люди считают шаги и часы сна, почему бы не посчитать книги. Во всех случаях «Книжный вызов» не про контроль, а про внимание к себе и своему чтению.

В прошедшем году в «Книжном вызове» участвовали более 140 тысяч человек, которые вместе прочитали 5,5 миллиона книг. «Рамблер» рассказывает, какие произведения оказались наиболее востребованными среди участников «Книжного вызова». Данные приводятся не за определённый год, а по тому, сколько раз книгу прочитали в челлендже.

Топ-10 книг по версии «Книжного вызова»

«Притворись моим на Рождество», Лина Винчестер («Эксмо», 2025)

651 раз прочитана в «Книжном вызове»

Лина Винчестер — молодая писательница из Санкт-Петербурга, которая создаёт трогательные романтические истории. Её дебютный роман «Эскиз нашей любви» сначала появился в онлайн‑сообществе для писателей и читателей Wattpad и собрал более 190 тысяч просмотров, а в 2023 году вышел в печатном виде в издательстве «Эксмо» в серии «Young Adult. Молодёжная российская проза».

Новый роман был выпущен в серии «Романтика со вкусом». Завязка сюжета — классическая «комедия ошибок»: главная героиня Беверли Кларк просит своего лучшего друга Кайдена Маккея сыграть роль её парня во время рождественских каникул у родителей. Дальше история превращается в весёлое и трогательное приключение, и постепенно между героями вспыхивает настоящая любовь.

Романы о Гарри Поттере:

«Гарри Поттер и Философский камень», Джоан Роулинг («Азбука»)

558 раз прочитана в «Книжном вызове»

«Гарри Поттер и Тайная комната», Джоан Роулинг («Азбука»)

361 раз прочитана в «Книжном вызове»

«Гарри Поттер и узник Азкабана», Джоан Роулинг («Азбука»).

291 раз прочитана в «Книжном вызове»

На русском языке первая книга из цикла романов о мальчике-волшебнике, «Гарри Поттер и Философский камень», вышла в декабре 2000 года. История о приключениях юного ученика школы магии Хогвартс и его друзей быстро завоевала сердца читателей. Первый роман, а также последовавшие за ним «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (обе появились на русском в 2001 году), по данным РБК, за два года были напечатаны общим тиражом почти два миллиона экземпляров.

Неудивительно, что эти три книги вошли в топ-10 «Книжного вызова». Спустя четверть века после первого появления на полках они по-прежнему продолжают объединять людей. Кто-то открывает магический мир впервые, а кто-то перечитывает книги о Гарри Поттере сам или вместе со своими детьми.

«Снежная ловушка мистера Куина», Бенедикт Браун (Inspiria, 2025)

466 раз прочитана в «Книжном вызове»

«Снежная ловушка мистера Куина» — первая книга детективного цикла о литераторе Мариусе Куине, написанная британцем Бенедиктом Брауном.

Действие разворачивается в декабре 1927 года. По приглашению своей давней подруги леди Изабеллы Мариус приезжает на новогоднюю вечеринку в поместье знаменитого актёра. Но праздник превращается в трагедию — хозяин особняка убит, дороги замело снегом, полиции нет. Мариусу приходится самому браться за дело и расследовать преступление.

Книга сочетает в себе элементы классического детектива в духе Агаты Кристи, зимнюю атмосферу и юмор.

«Поцелуй под снегом», Ники Сью («Эксмо», 2025)

385 раз прочитана в «Книжном вызове»

«Поцелуй под снегом» — популярная книга для подростков авторства Ники Сью. Несмотря на звучный иностранный псевдоним, это российская писательница, которая тщательно скрывает детали личной жизни и не озвучивает своё настоящее имя. Она создаёт трогательные произведения о первой любви, школьных и студенческих отношениях.

Первый роман Ники Сью «Пепел» был отмечен премией «Эксмо. Дебют», а совокупный тираж её книг, по данным издательства «Эксмо», превышает 150 тысяч экземпляров.

В романе «Поцелуй под снегом» старшеклассница Надя, отличница и медалистка, по просьбе учительницы должна отнести задания на дом своему однокласснику Илье. Илья — дерзкий прогульщик, музыкант и бунтарь. Из-за него Надя оказывается в центре сплетен, но парень внезапно берется её защищать. Постепенно между ними завязываются чувства, и к концу книги Надя и Илья понимают, что дружба превратилась во что-то большее.

Эта романтичная история особенно увлечёт тех взрослых, которые готовы ненадолго почувствовать себя подростками.

«Укради моё сердце, Тайный Санта!», Эмилия Грин («Эксмо», 2025)

371 раз прочитана в «Книжном вызове»

Эмилия Грин — российская писательница, специализирующаяся на любовных романах. Сегодня в её библиографии более 20 книг, многие из которых стали бестселлерами.

Главная героиня новеллы «Укради моё сердце, Тайный Санта!» — воспитанница детского дома Варя. Она ведёт красивый блог о «роскошной жизни», где всеми силами старается создать иллюзию богатства и успеха. На Новый год девочка участвует в акции «Тайный Санта» и случайно знакомится с волонтёром Денисом Черновым. Между ними возникают искренние чувства, и история превращается в светлую, романтичную сказку о доверии, честности и первой любви.

Эта книга напомнит, что важно быть собой и ценить свою настоящую, а не придуманную жизнь, даже если она далека от «идеальных» картинок из соцсетей.

«Стужа», Даха Тараторина (Clever, 2025)

354 раза прочитана в «Книжном вызове»

Российская писательница Даха Тараторина — популяризатор «деревенского фэнтези», автор приключенческо-юмористических сказок.

В топ-10 «Книжного вызова» вошла её книга «Стужа» — атмосферная история, напоминающая одновременно сказку «Морозко» и фэнтези-роман российской писательницы Лии Арден «Невеста Ноября». Главная героиня, девушка по имени Стужа, отправляется к ледяному повелителю зимы Морозу, чтобы смягчить его гнев и спасти и свою родную деревню, и сестру, которую изначально выбрали в качестве жертвы для Мороза.

Но владыка холода решает оставить Стужу в живых. Рядом с ним застенчивая и податливая девушка становится сильнее и увереннее в себе. Эта красивая и немного жутковатая история написана напевным, музыкальным языком, который так любят читатели Дахи Тараториной.

«Визионер», Женя Гравис («Эксмо», 2025)

335 раз прочитана в «Книжном вызове»

Российская писательница Женя Гравис работает в жанре исторического детектива. «Визионер» — её дебютное художественное произведение. Сначала автор опубликовала его на сайтах самиздата, а затем роман вышел в издательстве «Эксмо».

Действие книги происходит в альтернативной Российской империи в 1920 году. Недавно закончилась Великая война, которая положила конец эре магии, — на место волшебства постепенно приходит наука. Повествование начинается с того, что в Москве под городской ёлкой находят убитую Снегурочку. За поиски убийцы берётся молодой сыщик, офицер Дмитрий Самарин. Параллельно личное расследование ведёт профессорская дочь Софья Ланская.

Количество жертв преступника растёт. По мере развития сюжета в истории появляются художник Михаил Романов и богатый меценат Николай Григорьев, а также другие известные жители города, каждый из которых оказывается под подозрением.

В этом романе переплетаются детективная линия, исторический контекст, мистика и романтическая интрига.

«Книжная деревушка в Шотландии», Катарина Херцог («МИФ», 2025)

295 раз прочитана в «Книжном вызове»

Катарина Херцог — немецкая писательница, автор около 20 книг, мастер уютных романтических историй о жизни в небольших городках. «Книжная деревушка в Шотландии» — её первый роман, переведённый на русский язык.

Главная героиня, арт-дилер Вики приезжает из Германии в шотландский городок Суинтон за редким первым изданием «Алисы в Стране чудес». Здесь она знакомится с владельцем книжного магазина Грэмом и его восьмилетним сыном Финли. Нужную книгу Вики находит, но получить её не может: издание принадлежит Финли, и это память о его маме, которая умерла три года назад.

По стечению обстоятельств девушка начинает работать в лавке, погружаясь в повседневную жизнь обитателей деревни, участвуя в ярмарках, катаниях на санках и уютных вечерах у камина. Между ней и Грэмом постепенно возникает романтическое чувство.

Прототипом деревушки из романа стал шотландский городок Уигтаун, где при населении меньше тысячи человек работает свыше 20 букинистических магазинов. Каждую осень тут проходит крупный литературный фестиваль, на который приезжают книголюбы со всего мира.

Как стать участником «Книжного вызова»

«Книжный вызов» проходит и в 2026 году. Присоединиться к челленджу может любой желающий. Сделать это можно в разделе «Книжный вызов» на официальном сайте LiveLib. Приняв вызов, каждый читатель получает гарантированный подарок — промокод на три месяца на каталог «Литрес».

