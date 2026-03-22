«Ушла как враг»: почему Сталин не простил жену даже после её смерти

В марте в издательстве АСТ вышла книга Ирины Дешковой «Кируся. Племянница Сталина».

Ирина Дешкова — историк балета, автор бестселлера «Мозаика. Балет. Щелкунчик» и соавтор книжного проекта Николая Цискаридзе «Мой театр». «Кируся. Племянница Сталина» посвящена Кире Павловне Аллилуевой-Политковской (1919–2009), чей отец Павел приходился родным братом второй жене Иосифа Сталина Надежде Аллилуевой.

Судьба родственницы вождя сложилась драматически. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, в 1945–1948 годах была актрисой Малого театра, а затем её арестовали по доносу подруги. Кира Павловна провела шесть месяцев в Лефортовской тюрьме и пять лет в ссылке в Шуе. Вернувшись в Москву, она работала на телевидении помощником режиссёра и редактором музыкальных программ.

Ирина Дешкова лично знала героиню книги на протяжении 30 лет, и из разговоров с Кирой Павловной у автора родилась идея зафиксировать эти воспоминания. В основу издания легли личный дневник Киры Аллилуевой и её многочасовые рассказы.

На страницах книги Кира Павловна, выросшая в кремлёвском окружении, рассказывает о жизни семьи Аллилуевых с конца 1920-х годов: о своём детстве, проведённом в Доме правительства в Москве, о семейных встречах с тётей Надеждой Аллилуевой и Иосифом Сталиным, которого Кира в дневниках называет Родственником, о смерти отца, аресте матери и собственной ссылке. Среди персонажей её воспоминаний — такие видные политические деятели, как Лаврентий Берия, Сергей Киров и Серго Орджоникидзе, а также деятели культуры, например Марк Бернес, Аркадий Райкин и Владимир Высоцкий.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором рассказывается о смерти Надежды Аллилуевой и о том, почему Сталин так и не смог простить свою жену.

Приближалась осень 1932 года. Надежда Сергеевна тогда не работала, а училась в Промакадемии. Пришли ноябрьские праздники — первые после нашего приезда из-за границы. Отмечали мы 7 ноября в тесном семейном кругу. Утром взрослые пошли на парад, там Сталин выступал, а потом они вернулись домой. К Родственнику на вечер, видно, не были званы, потому мама испекла хворост, пироги с мясом и капустой.

Утром на следующий день сидим завтракаем, настроение у всех отличное. Вдруг звонок: в Кремль к Сталину срочно вызывают папу и маму; они быстро оделись и уехали. Мы с тётей Катей остались в полном недоумении: что случилось?

Потом мама позвонила, сказала, что они останутся у Сталина ночевать. На следующий день приехала одна мама с каким-то странным перевёрнутым лицом и сказала: «Случилось большое несчастье: у Надежды Сергеевны оказался гнойный аппендицит, ей сделали операцию, но неудачно. Она умерла». Тете Наде 31 год исполнился, она в 1901-м родилась.

Потом, правда, стали говорить, что у неё случился разрыв сердца. Тогда это было очень модно: чуть что — у всех разрыв сердца. Больше нам, детям, никто ничего не говорил и не объяснял. Потом, когда маму и меня посадили, то обвинили нас в том, что мы — Аллилуевы — о смерти жены Сталина слухи всякие распускали.

Если я скажу, что смерть тёти Нади нас потрясла, то это не то слово. Нас — семью — словно прибило. Горе-то какое! Ваське исполнилось только 10 лет, Светлане — 6 лет. Дети остались без матери, Сталин — без жены…

Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935 год

Панихида по Надежде Сергеевне состоялась в здании ГУМа. В той части, где размещались разные учреждения. Там находился большой зал для собраний, в нём тогда прощались со многими известными людьми. Это с похорон Кирова в 1934 году панихиды стали устраивать в Колонном зале, а сначала церемонии прощания проходили в ГУМе.

Надежда Сергеевна лежала в гробу строгая и очень красивая. Короткие волосы были расчесаны на пробор и закрывали уши. Анна Сергеевна, стоя рядом, механически платочком вытирала сукровицу у её рта. Рядом сидела бабушка Ольга Евгеньевна. Привели и Светлану, показали ей мать, та заплакала, её увели. Сталин зашёл в зал, посмотрел на гроб и сказал: «Она ушла как враг!» Повернулся и вышел, не поехал её хоронить, обозлился.

Потом все пешком пошли через Красную площадь на Новодевичье кладбище — по набережной. Играл оркестр. У бабушки от горя отнялись ноги, её везли на «Эмке». Дедушка шёл пешком, как и все мы. Множество людей шло. Шли из академии, в которой она училась, приближённые Сталина с жёнами; шли семьи Орджоникидзе, Сванидзе. Много было и незнакомых нам людей.

Эта внезапная кончина потрясла меня, 13-летнюю девочку, настолько, что дома, в общем-то не умея рисовать, я сделала карандашный набросок: тётя Надя в гробу. Говорили, что сходство получилось необыкновенное. И даже какой-то стих сочинила по этому поводу. Мне, видимо, надо было как-то выразить ужас, который меня охватил.

Потом везде в книгах, в телевизионных передачах возникло много споров по поводу существования посмертного письма или записки, где Надежда Сергеевна объясняла свой поступок. Не знаю, было письмо или нет, а вот какие-то важные, проливающие свет на эту историю бумаги Надежда Сергеевна незадолго до своей смерти точно передала на хранение моему папе. Он был единственным, кому она полностью доверяла. Мама об этом как-то случайно при мне обмолвилась. Но о том, что именно в этих бумагах, не говорила никогда. Видимо, слово дала папе, это по сей день тайной так для всех и осталось.

Кто теперь может с уверенностью сказать, явилось ли её самоубийство стечением трагических случайностей, проявлением горячей аллилуевской крови или заранее продуманным решением, для осуществления которого Надежде Сергеевне понадобился только предлог?..

Конечно, в тот вечер она имела много причин, чтобы по-настоящему разозлиться на Сталина. Говорили, что во время ужина он откровенно любезничал с какой-то балериной, а потом небрежно бросил в тарелку жены кусок апельсиновой корки и серебряный шарик, скатанный из кусочка конфетной фольги.

Сталин действительно любил так шутить, я тому сама не раз была свидетельницей, в других ситуациях это выглядело как игра, озорство, не больше. Её наверняка вывело из себя и оскорбительное обращение «Эй ты!», прозвучавшее в присутствии друзей и знакомых.

Надежда Сергеевна была очень гордым человеком, но тоже не ангелом. Мы, проживая в Германии, не были особенно в курсе семейной жизни Сталина, разве что тётя Надя могла папе что-то рассказать, пожаловалась, может, не зря он ей пистолет подарил… Хотя такой подарок как-то не вязался с отцовской натурой. Даже Сталин его за характер не без иронии голубем называл. Уже в Москве до нас доходили слухи о том, что Надежда Сергеевна с мужем часто ссорилась, дважды громко уходила от Сталина; забрав детей, даже уезжала к отцу в Ленинград. И о том, что оба раза именно ОН шёл к ней мириться.

Надежда Аллилуева

Конечно, эта трагедия замешана на столкновении двух очень сильных характеров. Но едва ли тётя Надя, будучи от природы натурой последовательной и даже педантичной, решилась бы покончить с собой только из-за застольной выходки Сталина. Мне кажется, что истинные причины её самоубийства гораздо глубже и серьёзнее. Возможно, он в чём-то ей открылся…

Но и это только догадки. Никто никогда не узнает, почему на самом деле, придя домой, в кремлёвскую квартиру, тётя Надя достала пистолет и выстрелила себе прямо в сердце. Сегодня по этому поводу столько небылиц рассказывают и пишут кто ни попадя, мол, Сталин её убил. Кто-то даже синяки на её шее умудрился заметить — и не стыдно такое выдумывать?

Другие, те, кто «изучал» взаимоотношения Сталина с семьёй Аллилуевых, утверждают, что после смерти жены Родственник нас всех выгнал вон, а потом и в тюрьму посадил. Было всё как раз наоборот!

Иосиф Виссарионович не только не отдалился от Аллилуевых, а напротив, приблизил нас к себе. Сначала все взрослые по очереди ночевали в его кремлёвской квартире, где Надежда Сергеевна застрелилась. То дедушка с ним оставался, то Мария Анисимовна Сванидзе, то папа… Родные установили там даже ночные дежурства, потому что Сталин, по рассказам мамы, испытал такое потрясение, что думали: руки на себя может наложить.

Ведь своей смертью Надежда Сергеевна унизила его, оскорбила на весь свет. Всем продемонстрировала, что он в чём-то перед ней сильно виноват. А Сталин был восточным человеком, потому для него она превратилась во врага. И, что самое страшное для Родственника, уже нельзя ни поспорить, ни наказать, потому что её больше нет на свете!

Всё это время папа находился просто в ужасном состоянии, ведь именно он подарил сестре тот самый пистолет. Сталин тогда зло бросил: «Нашёл что ей подарить!» Не папе сказал, кому-то из родни. Сам папа о том никогда ничего не говорил.

