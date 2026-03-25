От ткацких станков до грузовиков: как механик-самоучка создал компанию Toyota

В издательстве «Альпина Паблишер» в марте выходит книга по истории экономики — «Фениксы мировой экономики. Экономическое возрождение Германии и Японии после 1945 года».

Сакити Тоёда, 1930 год

После Второй мировой войны многие страны несколько десятков лет потратили на возрождение своих разрушенных производств. На этом фоне поразительную тенденцию продемонстрировали Германия и Япония, которые уже через 15 лет после войны, к 1960-м годам, занимали лидирующие позиции в мире по объёму экономики. Историк Рэймонд Стоукс в своей книге анализирует, как эти две страны сумели восстановить разрушенное хозяйство и совершить «экономическое чудо».

Автор сравнивает пути развития Германии и Японии и находит неожиданные параллели. Он рассматривает роль ключевых корпораций, например Toyota и BMW Group, и их создателей в развитии экономики стран. Разбирает, какие действия руководства помогли компаниям выйти из кризиса и подняться на пьедестал. Обращает внимание на глобальный политический и экономический контексты тех лет.

Книга написана простым и доступным языком, поэтому будет интересна всем, кто интересуется историей развития экономики в разных странах.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как компания Toyota стала производить автомобили и какие методы помогли ей преодолеть послевоенный кризис.

За рубежом часто обращают внимание на Toyota Motor Company как на одного из самых ярких представителей японского искусства производства. И это неудивительно, учитывая, что Toyota была одним из его создателей. Но до того, как заняться производством автомобилей, её основатель работал совсем в другой области, хоть и тоже связанной с механизмами, — ​занимался оборудованием для текстильной промышленности.

Сакити Тоёда основал компанию Toyoda Automatic Loom Company, Ltd. в ноябре 1927 года в Нагое для использования своего новейшего изобретения — ​автоматического ткацкого станка, а также механизма автоматической замены челнока, придуманного его сыном Киитиро. Высокоскоростной ткацкий станок компании имел успех во всём мире; даже инженеры авторитетной английской машиностроительной компании Platt Brothers восхваляли это чудо техники, называя его «волшебный ткацкий станок».

Сакити, родившийся в 1867 году, в основном был механиком-­​­самоучкой, но его сын Киитиро изучал инженерное дело в Токийском университете, самом престижном учебном заведении Японии. Соответственно, амбиции младшего Тоёды были весьма высоки. Он убедил отца пустить часть огромной прибыли от продаж автоматического ткацкого станка на создание автомобильного подразделения компании, чтобы осуществить свою мечту — ​выпускать машины без иностранной помощи.

Первый легковой автомобиль Киитиро закончил в 1935 году. В одном важном отношении он достиг своей цели: ​автомобиль действительно был разработан и построен в Японии без иностранной помощи. Но достижение это продемонстрировало ограниченность японской промышленности в другом принципиально важном аспекте: автомобиль был собран в основном из деталей, импортированных из США.

К тому же сложно было придумать худшее время для начинающего автопроизводителя. В ответ на растущий уровень японской агрессии на Дальнем Востоке в 1930‐х годах Соединенные Штаты ужесточили ограничения на экспорт в Японию. В 1937 году началась Вторая Японо-Китайская война: фактически Япония уже тогда вступила во Вторую мировую войну.

Это, в свою очередь, означало, что внутреннее производство было переориентировано почти исключительно на военные нужды. Автомобильное подразделение Тоёды переключилось на производство грузовиков для армии, технологически менее сложное. Однако этот шаг оказал серьёзное влияние на будущее компании: для выпуска грузовиков ей требовалось развивать собственное изготовление деталей, а также активно создавать сеть поставщиков запчастей в Нагое и её окрестностях.

Но в краткосрочной перспективе, после войны и поражения в ней, это будущее выглядело весьма сомнительным. Сразу после окончания военных действий компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями и масштабными проблемами в трудовых отношениях, что поставило её в 1949 году на грань банкротства.

Однако вмешался Банк Японии: списание долгов и изменения в управлении персоналом позволили избежать введения внешней администрации. В рамках этих изменений на место Киитиро был назначен новый президент Тайзо Исида, более дружелюбно настроенный к рабочим. Иcида начал действовать в партнёрстве с Сётаро Камией, который ещё в 1935 году перешёл из General Motors Japan на должность директора по продажам Toyota.

Камия возглавил Toyota Motor Sales Company, независимую, но тесно связанную с Toyota фирму, которая внесла важный вклад в успех производственной компании. Однако гораздо сильнее на судьбу Toyota Motor Company повлияли кардинальные изменения в организации и технологии производства. Исида инициировал их и контролировал совместно с другими топ-​менеджерами Toyota, включая Тайити Оно, который считается изобретателем системы «точно в срок». Изменения в значительной степени стали творческим ответом (зачастую с использованием опыта в производстве ткацких станков) на некоторые особенности и проблемы японского экономического развития в период до начала 1950‐х годов, которые особенно заметно проявились в автомобильной промышленности.

Например, Toyota, как и VW в Германии, столкнулась с ограниченной покупательной способностью населения, причём в Японии дела обстояли гораздо хуже. Более того, Toyota и другие начинающие японские автопроизводители изначально даже больше, чем VW, зависели от внутреннего рынка, поскольку их экспортные возможности были гораздо более ограниченными.

Поэтому ключевой задачей было разработать такой вариант режима массового производства, впервые применённого в США Генри Фордом и усовершенствованного General Motors, который позволил бы получать экономию на масштабах при стандартизованном массовом производстве и одновременно выпускать меньшее количество машин отдельных моделей.

Как Toyota решила этот вопрос? По сути, компания перешла к стратегии «ограниченного объёма производства» (генрио сейсан), отойдя от слепой погони за экономией на масштабах и повышением производительности, которая была ключевой для фордовской модели массового производства.

Наряду с этой модифицированной фордовской моделью Toyota стала уделять особое внимание качеству. Для этого она инвестировала значительные средства в высокоспециализированное оборудование и станки для выполнения операций, общих для всех своих производственных процессов, и одновременно использовала новые либо существующие универсальные станки для производства небольшого количества автомобилей каждой из широкого спектра своих моделей.

Специализированное оборудование и станки также позволили Toyota в больших количествах привлечь дешёвую неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, а менеджеры компании старательно сотрудничали с профсоюзами, чтобы выработать общий корпоративный дух.

Рабочие с аналогичным уровнем квалификации также были заняты у поставщиков Toyota, большинство из которых располагалось в префектуре Айти неподалёку от основного заводского комплекса. Тесно сотрудничая с этими субподрядчиками и поставщиками, Toyota разработала системы управления запасами «точно в срок» и канбан (система организации производства и снабжения) для экономии затрат на хранение и инвентаризацию.

Кроме того, строгий контроль качества осуществлялся во всех аспектах деятельности компании и её поставщиков. К 1980‐м годам эта «система Toyota», или «путь Toyota», включала в себя автоматическое обнаружение дефектов, тотальный контроль качества и непрерывное совершенствование (кайдзен). Фраза «Сделано в Японии» приобрела совсем иное значение, чем у клиентов дискаунтеров Harts на американском Среднем Западе в 1960‐е годы.

