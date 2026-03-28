Затмил Шварценеггера и Сталлоне: как Брюс Уиллис в «Крепком орешке» сломал шаблон героя боевиков

В марте в издательстве «Бомбора» вышла книга Шона О'Коннелла «Брюс Уиллис. Жизнь и творчество Крепкого орешка».

© Rich Fury/Getty Images

Шон О'Коннелл — американский журналист, управляющий редактор сайта о кино и шоу-бизнесе CinemaBlend. Он автор книг Release the Snyder Cut («Выпустите версию Снайдера») об истории выхода режиссёрской версии блокбастера Зака Снайдера «Лига справедливости» и With Great Power («С великой силой») о том, как «Человек-паук» превратился из комиксов в популярную кинофраншизу.

Его новая книга «Брюс Уиллис. Жизнь и творчество Крепкого орешка» представляет собой путеводитель по фильмографии знаменитого голливудского актёра. Во введении автор подробно рассказывает, какая причина вынудила Уиллиса завершить кинокарьеру: в 2022 году кинозвезде диагностировали афазию, то есть утрату речевых функций, — и как отреагировали на это поклонники артиста.

Фильмографию Уиллиса О'Коннелл разбивает на пять разделов — комедии, боевики, научно-фантастические картины, авторское кино и франшиза «Крепкий орешек», принесшая актёру всемирную славу. В каждом из них автор пишет о самых ярких работах Уиллиса в фильмах заданного жанра, раскрывает причины, по которым актёр выбрал ту или иную роль, и анализирует, какое значение имели эти картины для карьеры Брюса и кинематографа в целом. Например, из книги можно узнать, почему комедии удавались Уиллису лучше боевиков и как актёр перешёл от блокбастеров к авторскому кино вроде «Королевства полной луны» и «Шестого чувства».

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как Брюс Уиллис в образе Джона Макклейна из «Крепкого орешка» превзошёл персонажей Шварценеггера и Сталлоне и задал новые стандарты для героев боевиков.

© «Бомбора»

Подавляющая часть заслуг в том, что Уиллис получил роль в «Крепком орешке», принадлежит двум людям, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Это близнецы Сайрус Захария Шепард-Оппенхайм и Молли Ариэль Шепард-Оппенхайм, родившиеся у Сибилл Шепард 6 октября 1987 года.

Если бы Шепард не была беременна двойней в 1987 году, съёмки сериала «Детективное агентство „Лунный свет“» не пришлось бы приостанавливать на 11 недель. Если бы производство сериала не остановилось на этот срок, Уиллис был бы обязан находиться на площадке согласно своему телевизионному контракту. А если бы Уиллис снимался в «Лунном свете», он не смог бы сыграть главную роль в том самом фильме-сенсации, который превратил его в суперзвезду мирового масштаба.

«Крепкий орешек» — это идеальный фильм. Уникальное стечение обстоятельств, плотный сценарий и блестящий подбор актёров. Идеально выверенная доля юмора уравновешивает зрелищные экшен-сцены. Великолепная операторская работа Яна де Бонта придаёт ночному Лос-Анджелесу блеск металлической двери банковского хранилища. А сочетание музыкального сопровождения Майкла Кэмена и мастерски выстроенного монтажа Фрэнка Дж. Уриосте привносит в «Крепкий орешек» неудержимый ритм, который начинается с момента посадки самолёта Макклейна в аэропорту Лос-Анджелеса.

«Крепкий орешек» изменил киноиндустрию. Гонорар Уиллиса в размере пяти миллионов долларов за эту роль был неслыханным для телевизионной звезды, совершающей переход в большое кино. Особенно для телевизионного комика, который пытался выдать себя за звезду боевиков.

«На следующий день гонорары всех актёров-мужчин подскочили до пяти миллионов долларов, — рассказывал Уиллис. — Но я даже открытки на Рождество ни от кого не получил».

© Stephen Lock/globallookpress.com

Приглашение Уиллиса, звезды телесериала, мгновенно расширило круг потенциальных кандидатов на главные роли в боевиках. А его воплощение образа Макклейна сломало шаблон традиционной суперзвезды этого жанра, отказавшись от образа непогрешимых мускулистых героев в духе Сталлоне и Шварценеггера, которые доминировали в то время. Уиллис идеально воплотил тип простого парня — офицера патрульной службы, оказавшегося в отпуске, который вынужден противостоять смертельной угрозе, будучи босым, одиноким, напуганным, но находчивым. Он невероятно популяризировал образ «андердога, который просто отказывается сдаваться и признавать поражение», как охарактеризовал этого персонажа Мактирнан. Во время промотура «Крепкого орешка» в 1988 году Уиллис поправил журналиста, сравнившего Джона Макклейна с Рэмбо и Суперменом или с типичным персонажем Шварценеггера, таким как Терминатор.

«Я сознательно выбрал роль в „Крепком орешке“ именно потому, что хотел сыграть противоположность тем персонажам, которых вы назвали. Я считаю, что Джон Макклейн — полная противоположность супергерою. Он не неуязвим. Он очень уязвимый человек. Он способен испытывать страх, может ошибаться, и, повторюсь, он может бояться. Я думаю, именно поэтому зрители так хорошо приняли этот фильм».

Действительно, в «Крепком орешке» можно найти множество сцен, где Уиллис позволяет Макклейну снять «броню» и напомнить зрителю, что он такой же человек со своими слабостями, как и любой из нас.

Яркий пример: после ссоры с Холли о проблемах в их браке Мактирнан оставляет камеру на Уиллисе, показывая, как он бьётся головой о стену, тут же сожалея о своём упрямстве. Это происходит после того, как он пролетел тысячи миль, чтобы попытаться извиниться перед женщиной, которую любит.

«Отлично, Джон. Здорово получилось, — говорит сам себе Макклейн, глядя в зеркало. — Очень зрело».

Макклейн не контролирует ситуацию и постоянно пытается угнаться за замыслами Грубера и его команды. Одиночка наслаждается теми редкими моментами, когда получает преимущество над Гансом: «Упс. Патроны кончились. Ты что, думаешь, я полный идиот, Ганс?» Но он также способен позволить Груберу вывести себя из равновесия и поддаться вспыльчивости. После того как Ганс игнорирует мольбы Макклейна прекратить стрелять ракетами по бронированной машине полиции Лос-Анджелеса, Макклейн импульсивно решает сбросить брикет взрывчатки C-4 в шахту лифта, уничтожая часть команды Грубера.

«„Крепкий орешек“ по праву считается фильмом, который вы переживаете на физическом уровне, потому что Джон Макклейн становится прямым заместителем зрителя в кинозале. Фильм заставляет задуматься: „А что бы сделал ты на его месте?“, — писал кинообозреватель Джейсон Бейли для издания Vulture к тридцатилетию картины. — В этом заключалась часть гениальности адаптации сценария Стюартом и де Соузой — в романе „Ничто не вечно“ Джо Лилэнд является нанятым экспертом по безопасности, специализирующимся на международном терроризме, поэтому его действия обусловлены знаниями, подготовкой и полевым опытом (он даже заранее знает биографию Грубера). Джон Макклейн — это уличный полицейский, который действует по наитию, прямо как мы с вами».

© 20th Century Fox Film Corporation

Эмоциональной кульминацией «Крепкого орешка», безусловно, является исповедь в ванной комнате, когда тяжелораненый Макклейн разговаривает по рации со своим напарником за пределами здания Элом Пауэллом (Реджинальд Велджонсон). Наш босоногий герой чудом избежал верной смерти, промчавшись по коридору, усыпанному осколками стекла.

Пытаясь отвлечься от боли, Макклейн спрашивает Пауэлла, почему тот больше не работает офицером патрульной службы. Пауэлл рассказывает ему историю о том, как однажды случайно застрелил ребёнка. Макклейн реагирует с состраданием. Он выражает понимание и поддержку. Затем, вопреки неписаным правилам жанра боевиков, он плачет, прося этого сочувствующего незнакомца найти его жену Холли, когда всё закончится, и передать ей его извинения.

«Такая сцена была немыслима для Шварценеггера или Сталлоне в то время. Они просто не взялись бы за такую роль, — комментирует журналист и автор Ник де Семлиен, чья книга “Последние киногерои” анализирует влияние фильмов с Уиллисом, Шварценеггером, Сталлоне и им подобными. — После „Крепкого орешка“ появилась целая волна картин, где герои внезапно стали более уязвимыми. А затем пришёл Киану Ривз. Появился Уэсли Снайпс. Эти более приземлённые парни, не проводившие всё время в качалке, стали новым поколением киногероев».

Помимо неоспоримого влияния «Крепкого орешка» на киноиндустрию, этот блокбастер также навсегда изменил творческую траекторию Уиллиса и определил тип фильмов, в которых он будет сниматься до конца своей карьеры. Он чередовал остросюжетные боевики и комедии, но так и не нашёл проекта, который столь же безупречно сочетал бы в себе всё то, что Уиллис мог привнести в роль, даже в рамках франшизы «Крепкий орешек».

Первый «Крепкий орешек» — явление уникальное. Он появился в то время, когда Уиллису ещё было комфортно быть тем самым дерзким остряком, за которым еженедельно следила телеаудитория в «Лунном свете». Он походил на живого человека, а не на гору мышц. Эта физическая форма помогала продать идею, что Макклейн способен выжить в ситуациях, в которых он оказывался на экране, но в то же время позволяла нам, зрителям, поверить, что и мы могли бы сделать то же самое на его месте.

«Был рождён для главных ролей»: как началась кинокарьера Арнольда Шварценеггера