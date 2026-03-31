Облако или пришельцы: как в современном обществе возник интерес к НЛО

В марте в издательстве «Бомбора» вышла книга Владимира Сурдина «Космос без мифов. От НЛО до астрологических прогнозов: как учёные проверяют и опровергают космические сенсации».

Автор издания — советский и российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета Московского государственного университета. В числе его предыдущих работ — книги «Вселенная в вопросах и ответах», «Понятный космос. От кварка до квазара» и «Тёмная сторона Вселенной». В 2012 году он был удостоен литературной премии имени Александра Беляева за цикл очерков «Астрономия и астрофизика в XXI веке. Важнейшие открытия».

Основой новой книги учёного стали его лекции для лектория Medio Modo. В «Космосе без мифов» Владимир Сурдин затрагивает несколько тем: неопознанные летающие объекты (НЛО), астрономию и астрологию, программу «звёздных войн» (так называли попытку США создать систему глобальной противоракетной обороны), науку и сенсацию. Автор развенчивает популярные мифы, связанные с космосом, и показывает, как с помощью логики и знаний отличить научное открытие от раскрученной сенсации.

Например, Сурдин поясняет, почему астрологию нельзя считать наукой, рассказывает, что такое наблюдательная астрономия и каковы её перспективы, и наглядно демонстрирует, как любовь журналистов к сенсациям может искажать описание научных открытий.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как в современном обществе возник массовый интерес к НЛО.

Рождение сенсации

Первое сообщение об НЛО, вызвавшее огромный общественный интерес и лавину публикаций в прессе, сделал американский пилот Кеннет Арнольд. Днем 24 июня 1947 года он пролетал близ горы Рейнир, спящего вулкана в Каскадных горах штата Вашингтон на северо-западе США.

Над горами он заметил девять странных объектов. Один из них напоминал полумесяц с небольшим куполом посередине, а восемь других выглядели как плоские диски, блестевшие в лучах Солнца. По оценке Арнольда, поразившие его объекты двигались со скоростью около 2000 км/ч. Говоря об их внешнем виде, Арнольд сравнивал их с «бесхвостыми самолётами». Он отмечал, что движение странных объектов было «как у глиссера, мчащегося по волнам», или «подобно блюдцу, брошенному по поверхности воды». Именно так возник популярный ныне термин «летающее блюдце» или «летающая тарелка» (англ. flying saucer).

Первая публикация истории Арнольда была воспринята скептически, но спустя несколько недель прессу заполнили свидетельства и других очевидцев подобных явлений. Стали выходить журналы и книги на эту тему.

Официальные расследования НЛО

Поскольку в те годы в армиях некоторых стран испытывались новые средства вооружения, родилось подозрение, что сообщения о непонятных явлениях в атмосфере могут быть связаны именно с этим. В 1948 году военно-воздушные силы США начали сбор и систематизацию сообщений об НЛО, чтобы выяснить их военное значение. К этой работе привлекли гражданских учёных и инженеров. Несколько раз проводился анализ собранных фактов и были подготовлены заключения для ЦРУ и руководства армии США. Эта работа, известная как проект «Синяя книга», продолжалась с разной степенью активности до 1969 года. Сначала она была секретной, а затем стала открытой для общественности.

В июле 1952 года несколько сообщений о визуальных и радарных наблюдениях НЛО вблизи Национального аэропорта города Вашингтон вызвали большой резонанс. Учитывая внимание общественности и правительства к этим сообщениям, ЦРУ направило инструкции по сбору данных в армию и разведку. А также создало группу экспертов, состоящую из инженеров, метеорологов, физиков и астрономов под руководством физика Х. Робертсона (Калифорнийский технологический институт) для анализа поступающих сообщений.

Изучив собранные факты, специалисты пришли к выводу, что около 90% сообщений об НЛО имеют либо астрономическое, либо метеорологическое объяснение. Подавляющее большинство из них связано с наблюдением Луны и ярких планет (особенно Венеры), облаков и полярных сияний, птиц, самолётов, аэростатов, ракет, метеоров, прожекторов и других явлений, понятных для профессионалов, но происходивших в необычных условиях или наблюдавшихся недостаточно квалифицированными очевидцами. Один из членов комиссии, известный американский астроном Дональд Мензел, опубликовал в 1953 году книгу Flying Saucers, в которой популярно разъяснил многие сообщения об НЛО на основе упомянутых выше явлений. На русском языке эта книга тоже опубликована (Мензел, 1962).

Однако газеты и телевидение продолжали публиковать сообщения об НЛО. Интерес особенно возрос в первые годы космической эры, начиная с 1957 года. Из США он перекинулся в Западную Европу, СССР, Австралию и другие страны. Вторая комиссия по изучению сообщений об НЛО работала в США в феврале 1966 года и пришла к таким же выводам, как и первая. Однако некоторые учёные и инженеры остались не удовлетворены работой этих комиссий.

Особенно активными противниками «естественной» гипотезы об НЛО были метеоролог Джеймс Макдональд и астроном Аллен Хайнек. Они считали, что некоторые сообщения об НЛО ясно указывают на деятельность пришельцев. Нужно заметить, что в середине 1960-х, после первых полётов в космос и в период подготовки экспедиций на Луну, наблюдался всеобщий всплеск интереса к космонавтике и поиску внеземных цивилизаций.

Шумиха, поднятая в газетах по поводу внеземного происхождения НЛО, встретила жёсткий отпор большинства учёных. В 1968 году по заказу ВВС США Колорадский университет организовал группу из 37 экспертов под руководством крупного физика и специалиста по атомной энергии Эдварда Кондона. Их отчёт «Научное исследование НЛО» был рассмотрен специальным комитетом Национальной академии наук США и опубликован в начале 1969 года. В нем подробно проанализированы 59 сообщений об НЛО. В заключении отчёта Кондон категорически отвергает «внеземную гипотезу» и рекомендует прекратить дальнейшее изучение проблемы.

К этому времени в архиве проекта «Синяя книга» собралось 12 618 сообщений очевидцев НЛО. Все они были либо идентифицированы с одним из известных астрономических, атмосферных или искусственных явлений, либо остались не идентифицированы (часто по причине малой информативности сообщения). На основании доклада Кондона проект «Синяя книга» был закрыт в декабре 1969 года.

Единственным официальным и достаточно полным архивом сообщений об НЛО остался тогда канадский, содержавший около 750 сообщений и переданный в 1968 году из министерства обороны в Научный совет Канады. Сравнительно небольшие архивы имелись в официальных учреждениях Великобритании, Швеции, Дании, Австралии и Греции.

В целом к таким же выводам, как комиссия Кондона, пришли и другие государственные комиссии, изучавшие сообщения об НЛО. Во Франции это была Группа изучения неопознанных аэрокосмических явлений, работавшая с 1977 года. В СССР этот вывод был сделан группой экспертов, работавших по теме «Сетка» Министерства обороны и Академии наук (1978–1990). Правда, при этом отмечалось, что единичным хорошо документированным наблюдениям НЛО всё же не удалось дать исчерпывающее научное объяснение.

