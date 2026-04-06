Славянские оборотни и японские ёкаи: дайджеcт отрывков из книг по мифологии и фольклору

На «Рамблер Развлечение и отдых» регулярно выходят отрывки из книг, посвящённых фольклору и мифологии разных стран. В изданиях собраны древние сказания, исследования мифических героев и существ, примеры того, как фольклорные персонажи обретают новую жизнь в современном кино, комиксах и даже видеоиграх. Представляем дайджест отрывков из этих книг.

© Издательство «Бомбора»

«Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка»

Издательство: «Бомбора»

Автор книги Фёдор Панфилов — кандидат исторических наук, выпускник МГУ и создатель проекта «Panfilov FM — Масскульт глазами историка». В своём издании он прослеживает путь славянских мифологических персонажей от языческих времен до современности. Автор рассказывает, какую роль сыграли Баба-яга, домовые, кикиморы и прочие фольклорные герои в искусстве, литературе и массовой культуре, включая голливудские блокбастеры и видеоигры. В отрывке описано, как образ Бабы-яги адаптировали зарубежные режиссёры.

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется влиянием русского фольклора на мировую поп-культуру и хочет взглянуть на знакомых с детства персонажей с неожиданной стороны.

«Легенды Кавказа. Боги, герои, люди, сказания, предания, сказки»

Издательство: «АСТ нонфикшн: ОГИЗ»

Автор этой книги, экскурсовод с 40-летним стажем Ольга Хейфец посвятила жизнь изучению истории Кавказа. В её сборник вошли сказания, передававшиеся из уст в уста многими поколениями горцев. Здесь есть предания о великанах, злых духах, прославленных джигитах, прекрасных девах, а также мифические истории о памятниках природы. В отрывке рассказывается легенда об озере Провал в Пятигорске, которое, согласно преданию, способно превращать сварливых старух в красивых молодых женщин.

Кому рекомендуется: путешественникам, интересующимся культурой Кавказа, а также всем, кто любит мифы и легенды, объясняющие происхождение природных явлений.

«Ёкаи. Сверхъестественные существа в японской культуре»

Издательство: «АСТ нонфикшн»

Евгений Штейнер — известный японист, доктор искусствоведения, автор множества работ по культуре Страны восходящего солнца. В основе его книги — полный перевод и исследование уникальной энциклопедии XVIII века «Ночные выходки сонма бесов» художника Ториямы Сэкиэна. В ней систематизированы 211 сверхъестественных персонажей японской демонологии. В отрывке рассказано, кто такие ёкаи и как их классифицировали.

Кому рекомендуется: поклонникам восточной мифологии и искусства.

«Русская демонология. Мертвецы о железных зубах, змеи-прелестники и кикимора кабацкая»

Издательство: «Бомбора»

Сотрудник кафедры русского устного народного творчества Московского государственного университета и Института мировой литературы имени Горького Российской Академии наук Ксения Полковникова исследует в этой книге тёмную сторону русского фольклора: вампиров, оборотней, упырей и русалок. Автор не только описывает этих персонажей, но и рассказывает, как наши предки распознавали их среди живых, а также разбирает городские легенды вроде Пиковой дамы. В опубликованном фрагменте рассказывается о «мифологических любовниках» — нечисти, соблазняющей женщин.

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется славянской мифологией и хочет узнать о тёмных сторонах русского фольклора.

«Большая книга мифов России»

Издательство: «Бомбора»

Это подарочное издание объединяет четыре книги серии «Мифы мира» и охватывает мифологию более 190 народов России. Читатели познакомятся со славянскими богами, узнают о культурных связях татар, башкир, чувашей, карелов, якутов и других народностей, населяющих нашу страну. В отрывке рассказывается о громких традициях, объединяющих разные культуры: например, о том, что китайские фейерверки и русские «шумящие» украшения на заборах имеют общие корни.

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется культурным многообразием России, хочет понять истоки знакомых традиций и любит красочные энциклопедии для всей семьи.

«Сказки цыган. Быт и нравы, поверья, песни и заклинания»

Издательство: «АСТ нонфикшн: ОГИЗ»

Автор этой книги — знаменитый историк Николай Кун, известный по сборнику «Легенды и мифы Древней Греции». «Сказки цыган. Быт и нравы, поверья, песни и заклинания» была издана в 1921–1922 годах, стала библиографической редкостью и перевыпускается впервые за прошедшие сто лет.

В книге собраны поверья и сказки кочевого народа, описаны мифические существа: дочери царя туманов кешалии, речные демоны ниваши и другие духи. В отрывке рассказывается о двух видах чудовищ из цыганского фольклора: великанах лошоличах и существах с человеческим телом и собачьей головой джукланушах.

Кому рекомендуется: любителям фольклора и редких книг, а также всем, кто интересуется мифологией малых народов.

«Мифы русского народа. Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели»

Издательство: АСТ

Этнолингвист и фольклорист Елена Левкиевская в этой книге подробно описывает пантеон славянских богов, духов-покровителей и нечистую силу. Она рассказывает о представлениях наших предков о загробном мире и поверьях, которые до сих пор сохранились в некоторых деревнях. Отрывок посвящен волколакам, то есть людям-оборотням.

Кому рекомендуется: любителям славянской мифологии и тем, кто интересуется историей народных поверий.

«Богатыри земли русской»

Издательство: «КоЛибри»

Кирилл Королёв — автор книг о мифологии и фэнтези. В этом издании он исследует, как формировался образ богатыря в русской культуре, и рассказывает истории знаменитых витязей: от Святогора до малоизвестных широкому читателю героев. В отрывке рассказывается о трех знаменитых богатырях: Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Особое внимание уделено Илье: анализируются легенды о его чудесном исцелении и предположения о том, существовал ли у героя реальный прототип.

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается русским эпосом, историей и хочет узнать больше о реальной основе былинных сюжетов.

