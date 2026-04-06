История Поднебесной и конец династии Романовых: дайджест отрывков из исторических книг

«Последний царь. Как Николай II хотел сохранить самодержавие, а потерял империю»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор — историк Цуёси Хасэгава из Калифорнийского университета, специалист по истории падения династии Романовых. В книге воссоздана хроника Февральской революции и отречения Николая II на основе архивов и свидетельств. Также автор анализирует, как и по каким причинам самодержец упустил шансы продлить жизнь династии, и рисует перед читателями альтернативные выходы. В отрывке описано загадочное убийство Распутина заговорщиками в Юсуповском дворце.

Загадочное убийство Распутина. Читаем отрывок из книги «Последний царь. Как Николай II хотел сохранить самодержавие, а потерял империю»

Кому рекомендуется: любителям русской истории и альтернативных исторических сценариев.

«Дорогой Вилли. Тайный товарищ Брежнева»

Издательство: «Эксмо»

Автор — Игорь Прокопенко, журналист, ведущий «Военной тайны» на РЕН ТВ, лауреат ТЭФИ. Документальный роман-расследование рассказывает о тайной дружбе Леонида Брежнева и Вилли Брандта, благодаря которой удалось предотвратить ядерную эскалацию и изменить ход холодной войны. Отрывок рассказывает о первой встрече советских посланцев с Брандтом в 1969 году.

«Дорогой Вилли»: читаем отрывок из книги о тайных переговорах Брежнева и Брандта

Кому рекомендуется: любителям политических интриг, истории СССР и Германии, фанатам одноимённого сериала по книге.

«На коне: Как всадники изменили мировую историю»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор книги — независимый ученый Дэвид Хейфец. В этом издании он пишет о роли лошадей в истории: от приручения этих животных человеком до XX века. Отрывок фокусируется на непобедимой армии Чингисхана: её масштабе (до 600 тысяч воинов), роли женщин-наездниц, дисциплине и сезонных походах степняков.

Какую роль сыграли женщины и лошади в армии Чингисхана. Отрывок из книги «На коне: Как всадники изменили мировую историю»

Кому рекомендуется: любителям животных и интересующимся военной историей, кочевниками и влиянием животных на цивилизации.

«Блокада Ленинграда. Хроника 872 дней и ночей народного подвига»

Издательство: АСТ

Андрей Сульдин — автор многих книг о Великой Отечественной войне. В этой работе, основанной на архивных материалах и свидетельствах очевидцев, он восстанавливает хронику каждого дня блокады: от голода и холода до работы «дороги жизни». В отрывке рассказывается, как жители блокадного Ленинграда встречали 1942 год.

Тарелка супа и мандарины: как дети блокадного Ленинграда встречали Новый год

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и хочет узнать, как жителям осаждённого города удалось не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство.

«Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров»

Издательство: «Бомбора»

В этой книге известный историк, петербургский краевед Лев Лурье в соавторстве с экспертом по градостроительству Марией Элькиной прослеживает эволюцию Петербурга от основания до наших дней. Авторы уделяют особое внимание архитектурным стилям и тому, как правители влияли на облик Северной столицы. Отрывок рассказывает об императоре Павле I и архитектуре романтизма.

Имитация замка: какие здания появились в Петербурге при Павле I

Кому рекомендуется: любителям истории Санкт-Петербурга и архитектуры.

«Защищая Родину. Лётчицы Великой Отечественной»

Издательство: «КоЛибри»

Исследовательница Любовь Виноградова написала книгу об истории «Авиачасти № 122», где служили исключительно женщины. На основе мемуаров и встреч с ветеранами автор воссоздаёт путь летчиц, штурманов и техников и показывает, какой ценой далась им Победа. В опубликованном фрагменте рассказывается, как служащие «Авиачасти № 122», стоявшей под Сталинградом, решили испечь торт к годовщине Октябрьской революции.

Торт из водки и сахара: как женщины обустраивали быт на войне

Кому рекомендуется: Тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, хочет узнать о роли женщин на фронте и прочитать истории, которые редко попадают в официальные сводки.

«Поднебесная: 4000 лет китайской цивилизации»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Майкл Вуд — британский историк, телеведущий BBC, автор документальных фильмов и книг по истории («Троя», «Александр Македонский»). В этой работе он прослеживает путь китайской цивилизации от древности до наших дней, опираясь на археологические открытия, исторические факты и личные документы. В отрывке рассказывается, как началась первая опиумная война между Китаем и Великобританией.

Отплатили злом: как произошло первое военное столкновение Китая с империалистами

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется историей Китая, колониальными войнами и тем, как столкновение цивилизаций может менять судьбы империй.

