От ведьмака до демона с Урала: дайджест отрывков из художественных книг

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из популярных художественных произведений: фэнтези, романов о взрослении, рассказов. Представляем дайджест отрывков из этих книг.

«Скованные одной цепью»

Издательство: «Альпина. Проза»

Молодая писательница Ирина Алексеева окончила факультет журналистики института общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского государственного университета. Её дебютный роман переносит читателя в Москву конца 1980-х. Главный герой, студент «Бауманки» Володя Гришин, привык жить рационально, пока встреча с художницей Элей не переворачивает его мир. Она знакомит его с андеграундным искусством и радикальными акциями, заставляя пересмотреть понятие нормы.

В опубликованном фрагменте герой рассказывает о быте студенческого общежития, порядке, напоминающем «отдельное государство», и о своей первой встрече с Элей.

Перестройка и радикальные акции: читаем отрывок из книги «Скованные одной цепью»

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется эпохой перестройки, историей московского андеграунда и литературой о взрослении, а также всем, кто ищет новые голоса в современной прозе.

«Перекрёсток воронов»

Издательство: редакция Neoclassic издательства АСТ

Анджей Сапковский — классик польской фэнтези, автор знаменитого цикла о ведьмаке Геральте из Ривии. Книги об этом герое переведены на 37 языков и легли в основу популярного сериала Netflix. «Перекрёсток воронов» стал первым романом цикла за прошедшие 12 лет и посвящен юности Геральта.

В опубликованном фрагменте молодой ведьмак приходит в деревню, где его нанимают убить чудовище, которое местные считают чёрным котом сожжённой ведьмы. Но Геральт понимает, что столкнулся с более опасным существом.

«Перекрёсток воронов»: после 12-летнего перерыва вышла новая книга о ведьмаке

Кому рекомендуется: поклонникам вселенной «Ведьмака», ценителям фэнтези и тем, кто хочет узнать, с чего начинался путь знаменитого охотника на чудовищ.

«Женщины моего дома»

Издательство: «Альпина»

Унзила Мынбай — казахстанская писательница. В своем сборнике рассказов она соединяет реальные истории и вымысел, создавая портреты жительниц Казахстана. Героини сборника — мать в декрете, старуха, разговаривающая с умной колонкой, женщина, решившая родить второго ребенка в возрасте. В отрывке рассказывается о женщине, чей брак рухнул под давлением ревности свекрови и предательства мужа, который годами вел переписку с первой любовью.

«Женщины моего дома»: сборник рассказов о непростых судьбах жительниц Казахстана

Кому рекомендуется: тем, кто любит современную прозу о женщинах, семейные саги и психологически достоверные рассказы о сложных жизненных выборах.

«Невьянская башня»

Издательство: «Альпина. Проза»

Алексей Иванов — автор бестселлеров «Сердце Пармы», «Тобол», «Ненастье», лауреат множества литературных премий. Его новый роман посвящен уральскому горнозаводчику Акинфию Демидову. Действие происходит в 1735 году: семью главного героя раздирают распри, сам промышленник под следствием, а на его завод нападает таинственный демон, сжигающий людей.

В опубликованном фрагменте Демидов ночью осматривает завод, который кажется ему «кремлем демонов из подземного мира». Здесь происходит его встреча с вогулом Стёпкой Чумпиным, который требует доплату за украденного идола.

«Невьянская башня»: читаем отрывок из нового романа Алексея Иванова

Кому рекомендуется: поклонникам Алексея Иванова, ценителям исторической прозы и всем, кто интересуется историей российской промышленности и уральского региона.