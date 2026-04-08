Котики царской семьи и роман Соррентино: главные новинки ярмарки Non/fiction

С 9 по 12 апреля 2026 года в комплексе «Гостиный Двор» в Москве пройдёт Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Уже 27 лет это одно из главных книжных мероприятий столицы, на котором издатели представляют свои главные новинки. Здесь не только выставляют большие серьёзные литературные произведения, но и поднимают сложные профессиональные темы. Кроме того, гости ярмарки могут обсудить книги с теми, кто их выбирает, редактирует и издает, и купить дешевле, чем в магазинах.

В этом году в выставке примут участие более 400 издательств, а программа объединит около 300 мероприятий — от презентаций новинок до встреч с авторами и дискуссий. Автор «Рамблера» отобрал семь важных премьер, которые представят на Non/fiction 2026.

«Исходы»

Автор: Джулиан Барнс

Издательство: Азбука

Один из самых значимых британских писателей современности, лауреат Букеровской премии и автор более 20 романов, выпустил книгу, которой, по собственным словам, прощается с читателями как автор.

Здесь нет привычного романа с завязкой, кульминацией и развязкой — вместо этого читатель оказывается внутри спокойного, почти медитативного движения мысли, где воспоминания, догадки и допущения существуют на равных правах. Барнс пишет так, будто сознательно отказывается от цельной биографии: жизнь распадается на фрагменты и именно в этой фрагментарности вдруг проступает более честная версия прожитого.

Книга построена как цепочка наблюдений: личные рассуждения и воспоминания автора переплетаются с романтичной историей Стивена и Джин. В студенческие годы они влюбляются друг в друга, затем их пути расходятся, встречаются они спустя 40 лет, чтобы наконец пожениться. Но их поздний брак быстро даёт трещину, и союз распадается. И тут Барнс намеренно смещает фокус с событий на их осмысление — куда важнее для него не сама судьба героев, а то, как она преломляется в памяти.

Этому посвящены его размышления о механизмах воспоминаний, включая главу «Великий АЗ ЕСМЬ», где он описывает, как формируется автобиографическое воспоминание и почему прошлое каждый раз конструируется заново. Это неторопливая интеллектуальная проза о памяти, времени и попытке удержать ускользающую историю собственной жизни.

«Изола»

Автор: Аллегра Гудман

Издательство: «Азбука»

Аллегра Гудман — американская писательница, автор шести романов, известная своими историческими и психологически точными текстами, в которых личные судьбы героев разворачиваются на фоне больших социальных и культурных перемен.

Её новый роман «Изола» переносит читателя в XVI век и рассказывает о молодой дворянке Маргарите де Ла Рок, чья жизнь резко меняется после смерти родителей и предательства опекуна, присвоившего её наследство. Вместо защиты он увозит её в экспедицию к берегам Нового Света — и в итоге оставляет на необитаемом острове у побережья будущей Канады, фактически обрекая на смерть.

Сюжет основан на реальных событиях и разворачивается на фоне ранних французских экспедиций к Ньюфаундленду — времени, когда карта мира только формировалась. На острове героине приходится сталкиваться не только с голодом и холодом, но и с дикими хищниками.

Это история выживания, которую легко представить как вариацию на тему Робинзона Крузо. Гудман соединяет историческую фактуру с личной драмой, показывая, как из привилегированной девушки Маргарита превращается в человека, способного выжить вопреки всему.

«Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Автор: Паоло Соррентино

Издательство: Corpus

Паоло Соррентино — один из главных режиссёров современности и лауреат премии «Оскар» за фильм «Великая красота» (2013). К литературе он обращается исключительно как к продолжению собственного кинематографического повествования.

«Бремя Господне» — как раз такой случай: книга выросла из сериала «Молодой папа». В центре — Ленни Белардо, молодой и неожиданно избранный папа римский Пий XIII, который с первых дней понтификата ломает ожидания Ватикана. Вместо мягкой и «удобной» церкви он предлагает жёсткую версию веры — с дистанцией, страхом и личной ответственностью перед Богом. Белардо проводит радикальные реформы, закрывается от паствы и пытается вернуть религии утраченный вес, заставляя и окружающих, и самого себя заново ответить на вопрос, что значит верить.

Книга построена как последовательность сцен, диалогов и почти афористичных реплик. Соррентино сознательно избегает линейного сюжета, превращая историю в поток высказываний — о Боге, страхе, власти и внутренней пустоте человека, оказавшегося на вершине власти.

«Царствие мне небесное»

Автор: Вера Богданова

Издательство: Альпина Паблишер

Вера Богданова — финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», лауреат «Московской Арт Премии» и победитель в номинации «Выбор читателей» премии «Большая книга». Её романы переводились на испанский и французский языки и вошли в длинные списки французских литературных премий Prix Femina и Prix Médicis.

Новый роман Богдановой — это автофикшн, в котором личный опыт автора становится основой художественного повествования. История начинается в момент, когда героиня встречает 30-летие в больничной палате, и дальше читатель проходит вместе с ней через диагноз, лечение, операции и длительное восстановление. Болезнь здесь становится не только медицинским фактом, но и точкой, в которой пересобирается вся жизнь — отношения, работа, представление о себе и будущем.

Повествование выстроено на пересечении нескольких линий: больничной реальности, воспоминаний и эпизодов из жизни вне диагноза. В текст также включены фотографии из семейного архива, усиливающие эффект документальности и личного свидетельства.

Роман обращается к теме страха смерти, одиночества и хрупкости человеческого существования, где болезнь становится границей, заставляющей заново оценить собственную жизнь.

«Оливковая ветка»

Автор: Александр Стесин

Издательство: Новое литературное обозрение

Александр Стесин — практикующий врач, путешественник, поэт и прозаик, автор книг и сборников эссе, отмеченных премиями «НОС» и «Ясная Поляна».

«Оливковая ветка» продолжает линию его нью-йоркских текстов и собирает рассказы о жизни большого города через призму повседневности — прежде всего через еду. Каждая новелла связана с конкретным блюдом и культурной традицией: от ближневосточной и ассирийской кухни до еврейских и балканских мотивов.

Вместо привычного портрета мегаполиса книга показывает Нью-Йорк как пространство сосуществования разных сообществ. Город складывается из множества малых миров, которые почти не пересекаются в обычной жизни, но оказываются рядом — за одним столом, в одной больнице, в одном районе. Еда становится универсальным языком, через который проще всего установить контакт и начать разговор. Гедлибже, масгуф, фесих, кулури и другие блюда выступают не просто гастрономическими деталями, а маркерами культур, за каждым из которых стоят отдельная история, язык и сообщество.

С точностью врача и наблюдательностью писателя Стесин фиксирует детали быта, разговоры и культурные привычки. За гастрономическими сюжетами постепенно проступает более широкая тема — как люди из разных стран и традиций учатся жить рядом, несмотря на различия, и что сегодня может их объединять.

«Актёр»

Автор: Крис Макдональд

Издательство: Дом историй

Крис Макдональд — английский автор психологической прозы, работающий с темами искусства, амбиций и морального выбора. Его новый роман «Актёр» уже широко обсуждают критики.

В 1994 году Адам Сили — бедный первокурсник престижной театральной школы консерватории, мечтающий о сцене и готовый на всё ради признания своего преподавателя Джонатана Дорса.

Дорс — харизматичный и одновременно токсичный наставник со своим жёстким методом обучения, работа с которым становится для студентов одновременно шансом и испытанием. В центре внимания — напряжённые отношения ученика и учителя, где границы профессионального и личного постепенно размываются.

Спустя 20 лет Адам — всемирно известный актёр, номинированный на «Оскар», а его наставник исчез из консерватории при загадочных обстоятельствах. Роман соединяет прошлое и настоящее, исследуя последствия сделанного выбора и цену успеха.

История затрагивает тяжёлые темы — предательство, психологические травмы и самоубийство. Это напряжённое размышление о цене таланта, в котором успех оказывается не столько наградой, сколько результатом сделок с собственной совестью.

«Страшно интересная Россия. Народные суеверия, котики Романовых и птица вещая»

Авторы: Надежда Адамович, Наталья Серёгина

Издательство: МИФ

Это уже третья книга авторов, исследующих русскую историю и культуру в популярном формате. Надежда Адамович и Наталья Серёгина известны читателям по книгам «Интимная Русь» и «Средневековье на Руси».

Масштабный культурологический сборник, который пытается разгадать загадочную русскую душу и обращается к разным пластам народных представлений и исторических сюжетов. В этот раз в фокус попадают самые разные сюжеты и явления: от народных суеверий до курьёзных историй из жизни императорской семьи Романовых, от фольклорных образов до легенд о «вещей птице», символах и поверьях, которые передавались из поколения в поколение.

Авторы не стремятся к строгой академичности и демонстрируют, как повседневные верования и символы сформировали культурный код, который во многом продолжает существовать и сегодня.

