От истории Nvidia до секретов «Теремка»: дайджест отрывков из книг про бизнес

© Издательство «Альпина Паблишер»

«Социальный капитал. Ключ к личностному росту и процветающему бизнесу»

Издательство: «Альпина»

Книга предпринимателя и основателя клуба «Бизнес-Миссия» Станислава Натапова посвящена социальному капиталу. По мнению автора, именно этот фактор становится одним из главных для построения успешного бизнеса. Натапов предлагает системный подход к формированию социального капитала исходя из собственных знаний и общения с другими предпринимателями, а также приводит примеры из бизнес-опыта владельцев корпораций с мировым именем.

В опубликованном отрывке рассказывается, как Дональд Трамп, будучи на грани банкротства с долгом почти в миллиард долларов, смог вытащить свою компанию из кризиса благодаря личным связям и репутации.

Личные связи: как Дональд Трамп вытащил свою компанию из долгов

Кому рекомендуется: тем, кто хочет понять, как выстраивать реально работающие деловые отношения.

«Герои бизнеса. Вдохновляющие беседы с теми, кто каждый день меняет мир»

Издательство: «Альпина Pro»

ИТ-эксперт и бизнес-писатель Алексей Оносов собрал в этой книге свои интервью с российскими предпринимателями и топ-менеджерами. Бизнес-лидеры делятся жизненной философией, историями успеха, рассказывают о допущенных ими ошибках, рекомендуют интересные книги и раскрывают любопытные факты о своих компаниях.

В опубликованном фрагменте основатель сети пиццерий Dodo Pizza Фёдор Овчинников рассуждает о самопознании, дисциплине и балансе между карьерой и личной жизнью.

«Я должен был получить по морде»: основатель Dodo Pizza — об успехе и ошибках

Кому рекомендуется: начинающим предпринимателям, а также читателям, которые интересуются историями и жизненными взглядами известных бизнесменов.

«Шестое чувство лидера»

Издательство: «Бомбора»

В своей книге американский предприниматель, основатель коучинговой компании Michael Hyatt & Company Майкл Хайятт разбирает секрет лидеров, обладающих умением предугадывать события и потребности общества. Он приводит примеры компаний, которые пошли ко дну из-за неспособности своих управленцев подстраиваться под нужды потребителей, и пишет о корпорациях, вроде Apple или Microsoft, преуспевших благодаря визионерскому подходу топ-менеджеров.

В опубликованном фрагменте сравниваются две истории: крах Kodak, чьё руководство в 1975 году отвергло собственную разработку цифровой камеры, и триумф Стива Джобса, который предугадал, что в ближайшем будущем большинство людей захочет обзавестись домашними компьютерами.

«Видел то, чего не было»: что помогло Стиву Джобсу изобрести домашний компьютер

Кому рекомендуется: управленцам и прочим читателям, которые хотят научиться рисковать и не бояться будущего.

«Альпина Про бизнес. Рестораторы»

Издательство: «Альпина Pro»

В этом сборнике опубликованы интервью с звёздами российской гастрономии под редакцией бизнес-писателя Алексея Оносова и его соавторов: директора брендингового агентства Z&G.Branding Владимира Жолобова и ведущей подкаста «Малый бизнес Москвы» Юлии Киреевой. В числе их собеседников — основатель и совладелец Black Star Burger Юрий Левитас, генеральный директор Novikov Group Диляра Макарова, известный шеф-повар Евгений Викентьев и многие другие. Герои сборника делятся советами по созданию успешных ресторанов, жизненным опытом, рассуждают о полезных книгах и любимых блюдах.

В опубликованном отрывке основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров объясняет, почему будущее не зависит от прошлого, что такое «длинная воля» и как все рецепты блюд «Теремка» родились из кулинарного таланта его мамы-пианистки.

Создатель «Теремка» рассказал о секретах успешного бизнеса и рецептах своей мамы

Кому рекомендуется: опытным рестораторам, начинающим предпринимателям и всем читателям, которые интересуются ресторанным бизнесом.

«Мыслящие машины Дженсена Хуанга: История Nvidia и мировой ИИ-революции»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор этой книги — журналист-расследователь Стивен Витт. На основе личных интервью с основателями, инвесторами и сотрудниками ведущего мирового разработчика графических процессоров и систем на чипе Nvidia он рассказывает историю этого технологического гиганта. Автор делится подробностями становления и развития Nvidia, пишет о её успехах и провалах и пытается разобраться, как стартап из Кремниевой долины превратился в корпорацию с капитализацией 5 триллионов долларов.

В опубликованном отрывке речь идёт о том, как и где была зарегистрирована компания и почему она носит такое название.

Зависть и бесплатный кофе: как создавалась легендарная компания Nvidia

Кому рекомендуется: тем, кто хочет вдохновиться историей создания технологического гиганта из «гаража». А точнее — из придорожной закусочной.

«Альпина ПРО бизнес. Маркетинг»

Издательство: «Альпина Pro»

Сборник интервью с ведущими российскими маркетологами и топ-менеджерами под редакцией бизнес-писателя Алексея Оносова, директора брендингового агентства Z&G.Branding Владимира Жолобова и совладельца одного из крупнейших региональных медийных агентств AMG Сергея Балакирева. Собеседники авторов делятся советами по построению сильного бренда, интересными бизнес-кейсами и рекомендациями полезных книг.

Героиня этого отрывка — бывший директор по маркетингу сети магазинов косметики «Золотое Яблоко» Яна Малеева. Она рассказывает, как компания выживала в пандемию и после ухода зарубежных брендов.

Как сеть «Золотое Яблоко» боролась с кризисом: причины и пути решения

Кому рекомендуется: маркетологам, начинающим предпринимателям и всем читателям, которые интересуются историями из жизни российских и зарубежных компаний.

