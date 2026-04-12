Строительный фен: как Илон Маск запустил первую многоразовую ракету в космос

В издательстве «Альпина Паблишер» в апреле выходит книга о развитии космических технологий — «Космос ближе: Как Илон Маск и инженеры SpaceX поставили полёты на поток».

Имя Илона Маска сегодня известно каждому. Американский инженер, предприниматель и миллиардер входит в число самых богатых людей мира, он создал компании SpaceX и Tesla, которые сегодня являются ведущими мировыми лидерами в своих областях. Но как ему это удалось? Как из скромного стартапа, не способного запустить даже одну ракету, всего за два десятилетия SpaceX превратилась в глобального лидера, ежегодно отправляющего в космос более сотни миссий. На эти вопросы в своей книге отвечает американский исследователь Эрик Бергер.

При подготовке книги автор много беседовал с инженерами и менеджерами SpaceX — теми, кто изобрёл и запускал первую одноразовую ракету Falcon 1, ступени которой сгорали в атмосфере. Теми, кто участвовал в испытаниях первой легендарной многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, элементы которой после запуска возвращаются на Землю и после технического обслуживания снова готовы к использованию. Благодаря изобретению стоимость запуска снизилась в разы, стало возможно выполнять коммерческие миссии.

Создатели системы рассказали о взлётах и падениях компании, первых испытаниях и запусках системы, авариях и небывалом успехе, дальнейшем развитии ракет-носителей. И о роли самого Маска в изобретении мирового масштаба.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о первом запуске в космос ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2010 года.

На следующий день, меньше чем за сутки до старта, с Атлантики налетела классическая летняя гроза. Небо словно прорвало — за час на мыс Канаверал обрушилось больше 70 мм воды. Четыре мощных молниеотвода защитили ракету от разрядов молнии, но против хлеставшего почти горизонтально ливня они были бессильны.

Когда гроза утихла, инженеры вернулись к проверке ракеты. Очень быстро выяснилось, что со второй ступенью что-то не так. Поток данных от неё то появлялся, то пропадал — совсем как связь по мобильному в зоне помех. Похоже, вода просочилась в отсек с антенной.

Маску пришлось приехать на стартовую площадку, чтобы разобраться со всем на месте. Он собрал консилиум инженеров, включая Баззу и инженера по радиоэлектронике Бюлента Алтана. Лучше всего было бы снять телеметрические антенны Haigh-Farr и поставить новые. Но это серьёзно отодвинуло бы запуск — антенны намертво крепились к ступени.

Маск с командой решил действовать иначе. Где-то раздобыли строительный фен, похожий на обычный, бытовой, и отправили Алтана на подъёмнике к ракете. Несколько минут он водил феном туда-сюда над промокшим отсеком, пытаясь выпарить оттуда влагу.

Пока Алтан с командой в тот вечер лихорадочно чинил ракету, Маск ходил кругами, задавая один и тот же вопрос всем подряд — от техников и молодых инженеров до глав отделов компании: «Как нам ускориться?» Сначала все думали, что он говорит о срочной просушке антенн второй ступени. Но на самом деле Маск имел в виду будущие операции и ускорение темпа запусков.

Илон Маск и сотрудники NASA рассматривают идентичную версию скафандра SpaceX

Не услышав устраивающего его ответа, он в конце концов спустился на площадку и уселся рядом с лежащей горизонтально ракетой. Сев по-турецки и подперев подбородок сложенными руками, он уставился в бесконечность, как будто искал ответы в медитации.

Через несколько часов, когда они ехали обратно в отель, Маск продолжал обдумывать оптимизацию подготовки Falcon 9. Глубоко за полночь, пока Базза вел машину, Илон расспрашивал своего руководителя предстартовой подготовки о том, как увеличить производительность, научиться сажать ступени Falcon 9, и даже про Falcon Heavy, существовавшей пока только в мечтах.

Тем временем самого Баззу беспокоили куда более насущные проблемы. Урвав пару часов на сон, он на рассвете собрал своих людей в бункере Центра управления полётами, где они продолжили проверку ракетных систем. После манипуляций Алтана сигнал телеметрии немного улучшился, но всё равно периодически пропадал. Большая часть команды считала, что с таким глюком запускать ракету нельзя из-за риска потери связи со второй ступенью прямо в полёте.

Меньше чем за час до открытия стартового окна Маск встретился со своими подчинёнными, проверяя готовность к старту. Базза, Алтан и глава отдела радиоэлектронного оборудования Джефф Уорд долго и подробно излагали свои опасения насчёт барахлившей телеметрии второй ступени. Формально они не говорили, что ракета не готова к запуску, но смысл был именно такой.

И тут Маск огорошил присутствующих. «Хорошо, — сказал он, выслушав все мнения. — Я не вижу никаких серьёзных возражений против пуска». И команда начала готовиться к запуску, назначенному на 13:30 по местному времени. Всё шло как по маслу до часа дня, пока в закрытую зону не заплыла какая-то лодка. Офицер службы безопасности полигона устанавливает подобные зоны, чтобы защитить суда от падающих обломков в случае разрушения ракеты при взлёте.

В Центре управления инженеры старались не унывать. Кто-то в штаб-квартире успел состряпать в фотошопе картинку: Ричард Шелби на гидроцикле в запретной зоне. Шелби, влиятельный сенатор-республиканец от Алабамы, активно лоббировал интересы компании United Launch Alliance, чьи основные производственные мощности располагались в его штате. Шутка быстро разошлась по Центру управления полётами.

Довольно скоро в SpaceX поступили известия, что помощь уже в пути. Новый командующий ВВС, Уилсон, выслал вертолёт Black Hawk, который должен был спугнуть хозяина лодки мощным потоком воздуха от своих винтов. Затем Уилсон позвонил Баззе, заверив его, что закрытая зона будет расчищена в любом случае. В итоге лодка убралась прочь, и обратный отсчёт продолжился.

Часы отсчитывали последние секунды, когда датчик показал, что в один из девяти двигателей Merlin поступает слишком мало воспламенителя TEA-TEB. Автоматика тут же прервала запуск, и Кевин Миллер оказался в центре внимания. Первым к нему подлетел Мюллер, следом примчался Маск. Наушники разрывались от голосов: в одном ухе требовал объяснений Зак Данн, в другом — Базза. Стартовое окно закрывалось в 15:00, так что Миллеру нужно было срочно найти решение.

Нехватка воспламенителя TEA-TEB при запуске двигателя могла привести к беде. Однажды на испытаниях в Макгрегоре из-за сбоя в подаче этой смеси газогенератор двигателя эффектно разлетелся на куски. Во время первого запуска Falcon 9 в SpaceX перестраховались и выставили очень жёсткие пределы допустимого расхода TEA-TEB. Поэтому Миллер заручился согласием Маска, Мюллера и остальных немного ослабить ограничения.

Обновили полётное программное обеспечение с новыми параметрами и назначили пуск на 14:45. На этот раз предстартовый отсчёт прошел без сбоев. Все двигатели отработали штатно. И вот, сотрясаясь, ракета миновала башни молниеотводов и уверенно устремилась в небо. При преодолении звукового барьера Falcon 9 породила хорошо различимую ударную волну. Поднимаясь всё выше в разреженные слои атмосферы, она оставляла за собой стремительно расширяющийся шлейф реактивных газов.

Ракета Falcon Heavy стартует с космическим кораблем Red Dragon на борту к Марсу

Маск с волнением наблюдал за стартом из Центра управления полётами — он стоял за спиной Чебмерс, впившись взглядом в огромный монитор над её пультом. Здание содрогалось от рёва двигателей, и они оба физически ощущали их чудовищную мощь. Чемберс, стараясь сохранять профессиональное хладнокровие, отслеживала потоки данных на мониторах. Внутри всё бурлило от восторга, но она держалась.

Однако, когда первая ступень отработала до конца, эмоции всё-таки прорвались: она выпрыгнула из кресла и, издав победный клич, вскинула кулак к потолку. Когда все девять двигателей выполнили свою задачу, Маск отошёл от экрана, переполненный радостью. Что бы ни случилось дальше, главное уже произошло.

