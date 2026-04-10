Новый роман Пелевина и совместный сингл Леди Гаги и Doechii : о чём говорили 10 апреля

Названа дата выхода нового романа Пелевина

Издательство «Эксмо» выпустит новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» 23 апреля, сообщается на официальном сайте издательства. Сюжет книги развернётся вокруг дела Джеффри Эпштейна и не будет связан с циклом Transhumanism Inc.. Помимо печатной версии, роман выйдет в аудио- и электронном форматах.

Леди Гага и Doechii представили сингл Runway для фильма «Дьявол носит Prada-2»

Певицы Леди Гага и Doechii выпустили свой первый совместный трек Runway, который войдёт в картину «Дьявол носит Prada-2», сообщает издание Variety. В песне артистки обыгрывают модную тематику: например, в композиции есть строки «Ты рождена для подиума» и «Могу превратить танцпол в подиум». В продолжении фильма речь пойдёт о знакомых героинях: Энди Сакс и Миранде Пристли, которые пытаются возродить журнал Runway, и бывшей помощнице Миранды Эмили Чарлтон, которая станет влиятельной фигурой в мире моды. Лента выйдет в мировой прокат 1 мая 2026 года.

В России покажут международный мультсериал о Маугли

«Союзмультфильм» представит в России анимационный сериал «Маугли и Акира. Новые приключения», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии. Над проектом работала сингапурская компания PowerKids Entertainment при участии партнёров из Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Латинской Америки, Ирландии. По сюжету Маугли вместе со своей новой подругой, девочкой Акирой, будут исследовать джунгли и учиться дружбе в компании медведя Балу и пантеры Багиры. Показ мультсериала стартует 13 апреля на телеканале «Мультиландия».

Умер один из пионеров хип-хопа Afrika Bambaataa

Знаменитый диджей и рэпер Лэнс Тейлор, известный под сценическим псевдонимом Afrika Bambaataa, скончался в Пенсильвании в возрасте 68 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей музыканта. Причиной смерти исполнителя стали последствия онкологического заболевания. Afrika Bambaataa считается одним из пионеров хип-хопа: в 1980-х он выпускал треки в стиле электро, которые впоследствии сильно повлияли на развитие хип-хоп-культуры.

Стали известны самые брутальные российские актёры

Самыми брутальными российскими актёрами признаны Максим Матвеев, Павел Прилучный и Владимир Машков. К такому выводу пришли онлайн-кинотеатр «Кион» и специалисты системы Brand Analytics, говорится в пресс-релизе «Киона», поступившем в редакцию «Рамблера». Эксперты проанализировали за период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года упоминания в СМИ и соцсетях актёров в контексте оценки их мужественности, включая слова «маскулинный», «брутальный» и «сильный». В рейтинг также вошли Юра Борисов, Юрий Колокольников, Денис Шведов и Антон Васильев.

Маркус Зоргенфрей возвращается: каким получился новый роман Пелевина A Sinistra