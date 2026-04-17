Спала на земле и скакала верхом: чем Марта Скавронская очаровала Петра I

В апреле издательство «КоЛибри» выпускает книгу Лиз Грюэль-Апер «От крестьянок до цариц. Женщины в истории России».

Филолог-славист Лиз Грюэль-Апер известна как популяризатор русской культуры во Франции. Она переводила на французский язык труды советского филолога Владимира Проппа. В 2011 году Грюэль-Апер стала лауреатом премии фонда имени Лихачёва, присуждаемой за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России. На русском языке ранее выходила её работа «Миры славянской мифологии: Таинственные существа и древние культы».

В своём новом произведении автор исследует быт русских женщин разных эпох: от крестьянок и первых княгинь X века до жён декабристов и нигилисток XIX столетия. Из книги можно узнать о социальном и правовом положении представительниц прекрасного пола, о предрассудках и сложностях, с которыми они сталкивались на протяжении различных периодов отечественной истории. Отдельные главы посвящены российским правителям и правительницам, а также роли, которую монархи сыграли в укладе жизни женщин всей страны. В своей работе Грюэль-Апер разбирает труды других исследователей, например американского историка русской культуры Ричарда Томаса Стайтса, русского и советского историка и этнографа Митрофана Довнар-Запольского, французского учёного, писателя и публициста Анри Леруа-Больё и многих других.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, чем Марта Скавронская, будущая Екатерина I, смогла очаровать первого российского императора и как сложилась её судьба после смерти царственного супруга.

Авантюристка низкого происхождения

Петр I (как и его официальный дед, царь Михаил) предпочитал горничных княгиням, а иностранок — русским. Кандидатура будущей Екатерины I полностью удовлетворила царя. Ее настоящее имя было Марта Скавронская. Была ли она шведкой или латышкой? Версии на этот счёт расходятся. Факт остаётся фактом: она была крестьянской сиротой, которая в возрасте 12 лет нанялась в служанки к некоему пастору Глюку. К 18 годам она стала красивой, аппетитной и услужливой девушкой, чьи прелести не остались незамеченными местными юношами.

В 1708 году она вышла замуж за шведского солдата, и её судьба была вполне предрешена, если бы не превратности войны с Россией. Город Мариенбург, где жила молодая пара, был занят русскими войсками, которые взяли в плен всех жителей, включая Марту. Наша героиня, как военнопленная, была продана русским солдатом капитану, который затем продал её Шереметеву, маршалу русской армии. Шереметев был похотливым стариком, и Марта должна была ему угождать. Меншиков, фаворит Петра I, увидел её там и увёл к себе. У Меншикова её встретил Пётр.

Дружба Меншикова и Екатерины I, авантюристов низкого происхождения (Меншиков начинал свою карьеру с продажи пирожков), которым царь посулил великое будущее, останется нерушимой не столько из-за прошлой связи, сколько из-за общности судеб и интересов.

Екатерина I верхом в сопровождении арапчонка. Портрет Георгия Грота

Покладистый характер и обаяние

Секрет невероятного взлёта Марты — в её удивительном душевном равновесии, которое позволяло ей с одинаковым оптимизмом (или беспечностью) относиться к новым поворотам судьбы, с одинаковым трепетом пройти путь от сироты-служанки до солдатской жены, от заложницы солдатских любовных утех до любовницы царя, сначала чуть презираемой, а затем всё более незаменимой, царя, который в конце концов сделал её своей женой. В отличие от Анны Монс, чей провал был обусловлен её холодностью, Марта проявила удивительную способность приспосабливаться к любой ситуации. Удача была её уделом, но она умела ею воспользоваться.

Сговорчивый, даже покладистый характер, её обаяние в большей степени, чем красота, помогли ей покорить царя, подозрительного и жестокого, но в то же время слабого в своей привязанности к женщинам. Но Марта, ставшая Екатериной после крещения в православную веру, обладала и другими качествами, которые расположили её к царю-солдату, великану, постоянно находящемуся в походах, победителю Полтавы. В отличие от принцесс, воспитанных в шелках, роскоши и замках, чего Петр не выносил, она могла сопровождать его в походах, скакать верхом в любом состоянии, даже во время беременности, стоило ему призвать её на фронт, спать на земле, укрывшись шинелью, с улыбкой и сладострастием приноравливаться ко всем требованиям, любовным или другим, иными словами, жить нестабильной жизнью «солдатки».

Екатерина I. Портрет неизвестного художника

Замужем за Петром I

Их отношения были романтическими, и Пётр, который уже не мог без неё обходиться, решил на ней жениться официально, несмотря на то что его жена была ещё жива. Это не было чем-то невозможным, так как православная церковь не была независима. Итак, в феврале 1712 года к большому скандалу аристократических, клерикальных и консервативных кругов состоялась свадьба. Таким образом, две их дочери, Анна и Елизавета, четырёх и двух лет, были узаконены.

Как только Екатерина вышла замуж и облачилась в царские одежды, стало очевидно её низкое происхождение: у неё был загорелый цвет лица (что в то время было дурным тоном), вульгарное выражение, она безвкусно одевалась, на её платье, не всегда опрятном, при малейшем движении позвякивали ряды медалей и орденов. В общем, княгиням и маркизам было проще сетовать на отсутствие у неё вкуса, потому что они по понятным причинам завидовали. Тем не менее у Екатерины хватило природного такта никогда не забывать о своем скромном положении, и она держалась скромно и несколько отстранённо, оставаясь преданной Петру и живя в его тени. Благодаря этому у неё было не так много врагов.

Неидеальное счастье

Однако их счастье не было идеальным. Подавляющее большинство их детей, особенно мальчики, умерли. Пётр, который был на десять лет старше своей спутницы, старел, а законным наследником был первый сын от первой жены, которую он насильно отправил в монастырь. Царевич Алексей, уже повзрослев, не простил отца, не вынес ни заточения матери, ни реформ и, конечно, принял мачеху лишь на словах. Поговаривали, что он возглавлял оппозицию царю из старой аристократии — оппозицию, которая не смеет заявить о себе, а только тянет время. Отец и сын ненавидели друг друга, но сыну оставалось лишь лицемерить и бежать. Ненависть между ними ещё больше усилилась после рождения последнего сына Екатерины, которого назвали Петром.

Надеясь, что новорождённый унаследует престол, Петр I и Екатерина приказали разыскать бежавшего за границу Алексея, подвергнуть его пыткам и хладнокровно убить. Увы, для них эта мрачная жертва в духе Атридов оказалась бесполезной, и маленький Пётр умер в возрасте трёх лет. Единственным наследником мужского пола остался сын Алексея, которого тоже назвали Петром. Законный внук великого реформатора был ему так же ненавистен, как и отец, наследник держался в стороне от непримиримого деда. И всё же он взрослел. Петр I решил издать указ, дающий ему право назначать наследника произвольно, что позволяло сместить законных наследников и, что ещё лучше, короновать жену. Таким образом, его жена могла взойти на престол в случае вдовства. Грандиозная церемония коронации Екатерины I состоялась в мае 1724 года. Героиня дня была одета в золото и пурпур, а высокорослый двухметровый Пётр был в бледно-голубом костюме с шёлковыми чулками в духе Людовика XIV.

Новое испытание

Но колесо фортуны сделало очередной оборот, уготовив новое испытание для Екатерины, слишком уверенной в своём будущем. По мере того как царь старел и чаще болел, она увлеклась очаровательным молодым человеком, не кем иным, как младшим братом первой большой любви царя, Вильгельмом Монсом. Как и его сестра, он обладал восхитительными чертами лица и, возможно, напоминал царю о прежней любви. Но факт остаётся фактом: Пётр сделал его придворным, и именно в этом качестве заметила его Екатерина, оказав ему знаки внимания.

Ему удалось получить много привилегий от новой императрицы без ведома царя. После того как на него поступил донос за растрату колоссальных сумм денег, Пётр наконец-то узнал о неверности. Его месть была ужасной. Фаворит был арестован и обезглавлен без лишних слов, и если Екатерина едва спаслась от бури, то опять-таки благодаря удивительному присутствию духа. Царь подвел её к эшафоту, где всё ещё торчала голова её возлюбленного. Она продемонстрировала спокойствие и невозмутимость, которых, конечно, не испытывала. Однако доверие между ней и царём было подорвано.

Портрет Екатерины I, Ж.-М. Натье, 1717. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Кухарка во главе государства»

Пётр, страдавший от болезней, недовольства и развалившегося брака, обратил внимание на старшую 16-летнюю дочь Анну и сосватал её за принца Голштинского. На этот раз его идея заключалась в том, чтобы сместить Екатерину и передать трон внуку, который мог родиться от этого союза. План не был неосуществимым, так как желанный внук (будущий Пётр III) родился в 1728 году. Но Петра I подстерегала смерть, он внезапно скончался от страшных кишечных болей в январе 1725 года.

Умер ли он от болезни или, как предполагают некоторые историки, был отравлен Екатериной и её бывшим любовником, а также бессменным советником Петра Меншиковым? Царь ушёл из жизни спустя несколько месяцев после казни Монса и незадолго до свадьбы Анны. Пытались ли сообщники избавиться от царя с его неконтролируемыми вспышками гнева и устранить Анну и её возможных потомков? Как бы то ни было, самый видный деятель того времени, разграбивший казну Меншиков фактически поддержал Екатерину, скорбящую вдову, выдвинув её на пост главы государства. По его приказу её бурно приветствовал Преображенский полк, гвардейский корпус, который на протяжении XVIII века возводил на царствие и свергал царей и цариц.

Екатерина I царствовала два года, при этом большую часть власти сосредоточил в своих руках преданный ей Меншиков с его пособниками. Ещё молодая женщина (ей было 39 лет), она не управляла государством: она была, по выражению, ставшему впоследствии знаменитым, лишь «кухаркой во главе государства» и поддалась дурным наклонностям, которые до сих пор сдерживала: оргиям с юношами и прежде всего пьянству. Она «прожигала свою жизнь» и умерла через два года. Некоторые историки считают, что её преследовал призрак Петра; если выразиться прозаичнее, терзали ли её угрызения совести, была ли она подавлена невозможностью жить без своего господина и повелителя?

